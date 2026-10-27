https://crimea.ria.ru/20261027/v-sverdlovskoy-oblasti-vozobnovili-dvizhenie-poezdov-posle-skhoda-vagonov-1160554290.html

В Свердловской области возобновили движение поездов после схода вагонов

В Свердловской области возобновили движение поездов после схода вагонов - РИА Новости Крым, 27.10.2026

В Свердловской области возобновили движение поездов после схода вагонов

В Свердловской области восстановлено движение поездов на участке, где ранее произошел сход вагонов грузового поезда. Об этом сообщает пресс-служба Свердловской... РИА Новости Крым, 27.10.2026

2026-10-27T13:12

2026-10-27T13:12

2026-10-27T13:12

свердловская область

железная дорога

происшествия

новости

поезд

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. В Свердловской области восстановлено движение поездов на участке, где ранее произошел сход вагонов грузового поезда. Об этом сообщает пресс-служба Свердловской железной дороги.В ночь на 26 октября 20 вагонов грузового поезда сошли с рельсов на перегоне Макарцево – Седельниково в Свердловской области. Загорелись семь цистерн. Пожар был локализован на площади 1500 квадратных метров. Пострадавших и угрозы экологии нет.В настоящее время грузовые поезда курсируют по обоим путям в штатном режиме.Причины произошедшего устанавливаются, добавили в ведомстве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

свердловская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

свердловская область, железная дорога, происшествия, новости, поезд