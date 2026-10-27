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В состав поезда "Таврия" включили вагоны для маломобильных пассажиров

В состав поезда "Таврия" включили вагоны для маломобильных пассажиров - РИА Новости Крым, 27.10.2026

В состав поезда "Таврия" включили вагоны для маломобильных пассажиров

В состав курсирующего в крымском направлении поезда "Таврия" включили вагоны для маломобильных пассажиров. Об этом сообщила компания "Гранд Сервис Экспресс". РИА Новости Крым, 27.10.2026

2026-10-27T19:10

2026-10-27T19:10

2026-10-27T19:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. В состав курсирующего в крымском направлении поезда "Таврия" включили вагоны для маломобильных пассажиров. Об этом сообщила компания "Гранд Сервис Экспресс".Таким образом, в одном вагоне могут путешествовать четыре маломобильных пассажира и четыре сопровождающих. В вагонах предусмотрены специальные подъемники и широкие проходы.Отмечается, что такие вагоны будут курсировать через день до середины декабря 2026 года.Ранее сообщалось, что в поездах "Таврия" крымского направления появилась возможность купить талоны на автобус по Крыму. Их можно приобрести у проводника. Помимо стоимости талона нужно будет оплатить сбор за его оформление в поезде.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ограничение движения поездов "Таврия" по Крыму продлено до 2 ноябряБилеты на поезда в Крым можно купить за 90 сутокПоезда крымского направления за пять месяцев перевезли 1,7 миллиона человек

https://crimea.ria.ru/20260916/chetyre-poezda-tavriya-budut-ezhednevno-khodit-v-krym-zimoy-i-osenyu-1159430565.html

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крым, новости крыма, гранд сервис экспресс, поезд "таврия", инвалидность