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В состав поезда "Таврия" включили вагоны для маломобильных пассажиров - РИА Новости Крым, 27.10.2026
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В состав поезда "Таврия" включили вагоны для маломобильных пассажиров
В состав поезда "Таврия" включили вагоны для маломобильных пассажиров - РИА Новости Крым, 27.10.2026
В состав поезда "Таврия" включили вагоны для маломобильных пассажиров
В состав курсирующего в крымском направлении поезда "Таврия" включили вагоны для маломобильных пассажиров. Об этом сообщила компания "Гранд Сервис Экспресс". РИА Новости Крым, 27.10.2026
2026-10-27T19:10
2026-10-27T19:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. В состав курсирующего в крымском направлении поезда "Таврия" включили вагоны для маломобильных пассажиров. Об этом сообщила компания "Гранд Сервис Экспресс".Таким образом, в одном вагоне могут путешествовать четыре маломобильных пассажира и четыре сопровождающих. В вагонах предусмотрены специальные подъемники и широкие проходы.Отмечается, что такие вагоны будут курсировать через день до середины декабря 2026 года.Ранее сообщалось, что в поездах "Таврия" крымского направления появилась возможность купить талоны на автобус по Крыму. Их можно приобрести у проводника. Помимо стоимости талона нужно будет оплатить сбор за его оформление в поезде.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ограничение движения поездов "Таврия" по Крыму продлено до 2 ноябряБилеты на поезда в Крым можно купить за 90 сутокПоезда крымского направления за пять месяцев перевезли 1,7 миллиона человек
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крым, новости крыма, гранд сервис экспресс, поезд "таврия", инвалидность
В состав поезда "Таврия" включили вагоны для маломобильных пассажиров

В состав поезда из Москвы в Симферополь включил вагоны для маломобильных пассажиров

19:10 27.10.2026
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Вагоны для маломобильных пассажиров
Вагоны для маломобильных пассажиров
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. В состав курсирующего в крымском направлении поезда "Таврия" включили вагоны для маломобильных пассажиров. Об этом сообщила компания "Гранд Сервис Экспресс".
"Включили в состав поезда №91/92 "Таврия" сообщением Москва – Симферополь/Керчь вагоны для маломобильных пассажиров. В каждом таком вагоне оборудовано четыре купе, рассчитанных на размещение маломобильного пассажира и сопровождающего", – говорится в сообщении.
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Вагоны для маломобильных пассажиров
Вагоны для маломобильных пассажиров
1 из 3
Вагоны для маломобильных пассажиров
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Вагоны для маломобильных пассажиров
Вагоны для маломобильных пассажиров
2 из 3
Вагоны для маломобильных пассажиров
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Вагоны для маломобильных пассажиров
Вагоны для маломобильных пассажиров
3 из 3
Вагоны для маломобильных пассажиров
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
1 из 3
Вагоны для маломобильных пассажиров
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
2 из 3
Вагоны для маломобильных пассажиров
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
3 из 3
Вагоны для маломобильных пассажиров
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
Таким образом, в одном вагоне могут путешествовать четыре маломобильных пассажира и четыре сопровождающих. В вагонах предусмотрены специальные подъемники и широкие проходы.
Отмечается, что такие вагоны будут курсировать через день до середины декабря 2026 года.
"Кроме того, в штабных вагонах поезда №91/92 оборудованы четырехместные купе, в каждом из которых могут путешествовать два маломобильных пассажира и два сопровождающих. Штабные вагоны с такими купе есть в каждом составе поезда, курсирующего ежедневно", – рассказали в "Гранд Сервис Экспресс".
Ранее сообщалось, что в поездах "Таврия" крымского направления появилась возможность купить талоны на автобус по Крыму. Их можно приобрести у проводника. Помимо стоимости талона нужно будет оплатить сбор за его оформление в поезде.
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КрымНовости КрымаГранд Сервис ЭкспрессПоезд "Таврия"Инвалидность
 
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