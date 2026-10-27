В Севастополе прокладывают новый водопровод
В Севастополе обновляют водопроводные сети
© Михаил Развожаев в МАКСОбновление сетей водопровода в Севастополе
© Михаил Развожаев в МАКС
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе на улице Инженерная балка в этом году обновят более 600 погонных метров сетей водопровода. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев
"До конца года обновим на улице Инженерная балка в Севастополе больше 600 погонных метров сетей водопровода. "Водоканал" прокладывает новый водопровод взамен старого. Работы идут по федеральному проекту "Модернизация коммунальной инфраструктуры <…> Обновленная сеть обеспечит стабильное водоснабжение окружающих домов", – написал он в своем канале МАКС.
© Михаил Развожаев в МАКСОбновление сетей водопровода в Севастополе
1 из 5
Обновление сетей водопровода в Севастополе
© Михаил Развожаев в МАКС
© Михаил Развожаев в МАКСОбновление сетей водопровода в Севастополе
2 из 5
Обновление сетей водопровода в Севастополе
© Михаил Развожаев в МАКС
© Михаил Развожаев в МАКСОбновление сетей водопровода в Севастополе
3 из 5
Обновление сетей водопровода в Севастополе
© Михаил Развожаев в МАКС
© Михаил Развожаев в МАКСОбновление сетей водопровода в Севастополе
4 из 5
Обновление сетей водопровода в Севастополе
© Михаил Развожаев в МАКС
© Михаил Развожаев в МАКСОбновление сетей водопровода в Севастополе
5 из 5
Обновление сетей водопровода в Севастополе
© Михаил Развожаев в МАКС
1 из 5
Обновление сетей водопровода в Севастополе
© Михаил Развожаев в МАКС
2 из 5
Обновление сетей водопровода в Севастополе
© Михаил Развожаев в МАКС
3 из 5
Обновление сетей водопровода в Севастополе
© Михаил Развожаев в МАКС
4 из 5
Обновление сетей водопровода в Севастополе
© Михаил Развожаев в МАКС
5 из 5
Обновление сетей водопровода в Севастополе
© Михаил Развожаев в МАКС
Трубопровод изготовлен из современных отечественных полимерных материалов, устойчивых к коррозии, а его диаметр увеличен до 160 миллиметров, уточнил губернатор.
По его информации, специалисты уже проложили больше 350 погонных метров труб закрытым способом и около 100 – открытым, монтируют колодцы. На участке работают буровые установки и экскаваторы.
"Городской ландшафт стараемся сохранить: на большинстве участков применяем метод горизонтально-направленного бурения. Закрытый способ позволяет сохранить большую часть асфальтового покрытия в микрорайоне и минимизировать неудобства для жителей", – заверил Развожаев.
В селе Родное Балаклавского района Севастополя также меняют водопровод на улицах Центральной и Водопадной. Завершить работы планируют до конца года, сообщалось в конце сентября.
Ранее председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк сообщал, что в рамках модернизации коммунальной инфраструктуры Крыма полностью завершены строительные работы на двух важных объектах водоснабжения.
В августе сообщалось, что в Симферопольском районе продолжается строительство водовода для обеспечения водой жителей села Перевальное, укладка основной водной магистрали завершена почти на 80%.
Читайте также на РИА Новости Крым:
9 октября, 17:24Крым обеспечен питьевой водой на год