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В Севастополе прокладывают новый водопровод - РИА Новости Крым, 27.10.2026
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В Севастополе прокладывают новый водопровод
В Севастополе прокладывают новый водопровод - РИА Новости Крым, 27.10.2026
В Севастополе прокладывают новый водопровод
В Севастополе на улице Инженерная балка в этом году обновят более 600 погонных метров сетей водопровода. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев РИА Новости Крым, 27.10.2026
2026-10-27T20:08
2026-10-27T20:08
севастополь
новости севастополя
водопровод
водоснабжение
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе на улице Инженерная балка в этом году обновят более 600 погонных метров сетей водопровода. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил РазвожаевТрубопровод изготовлен из современных отечественных полимерных материалов, устойчивых к коррозии, а его диаметр увеличен до 160 миллиметров, уточнил губернатор.По его информации, специалисты уже проложили больше 350 погонных метров труб закрытым способом и около 100 – открытым, монтируют колодцы. На участке работают буровые установки и экскаваторы."Городской ландшафт стараемся сохранить: на большинстве участков применяем метод горизонтально-направленного бурения. Закрытый способ позволяет сохранить большую часть асфальтового покрытия в микрорайоне и минимизировать неудобства для жителей", – заверил Развожаев.В селе Родное Балаклавского района Севастополя также меняют водопровод на улицах Центральной и Водопадной. Завершить работы планируют до конца года, сообщалось в конце сентября.Ранее председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк сообщал, что в рамках модернизации коммунальной инфраструктуры Крыма полностью завершены строительные работы на двух важных объектах водоснабжения.В августе сообщалось, что в Симферопольском районе продолжается строительство водовода для обеспечения водой жителей села Перевальное, укладка основной водной магистрали завершена почти на 80%.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Спорт у моря: как идет стройка модульного зала в Феодосии Под Севастополем уложили 850 метров нового водопроводаНовые водоочистные в Красноперекопске – как идет стройка
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РИА Новости Крым
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96
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севастополь, новости севастополя, водопровод, водоснабжение, михаил развожаев
В Севастополе прокладывают новый водопровод

В Севастополе обновляют водопроводные сети

20:08 27.10.2026
 
© Михаил Развожаев в МАКСОбновление сетей водопровода в Севастополе
Обновление сетей водопровода в Севастополе
© Михаил Развожаев в МАКС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе на улице Инженерная балка в этом году обновят более 600 погонных метров сетей водопровода. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев
"До конца года обновим на улице Инженерная балка в Севастополе больше 600 погонных метров сетей водопровода. "Водоканал" прокладывает новый водопровод взамен старого. Работы идут по федеральному проекту "Модернизация коммунальной инфраструктуры <…> Обновленная сеть обеспечит стабильное водоснабжение окружающих домов", – написал он в своем канале МАКС.
© Михаил Развожаев в МАКСОбновление сетей водопровода в Севастополе
Обновление сетей водопровода в Севастополе
1 из 5
Обновление сетей водопровода в Севастополе
© Михаил Развожаев в МАКС
© Михаил Развожаев в МАКСОбновление сетей водопровода в Севастополе
Обновление сетей водопровода в Севастополе
2 из 5
Обновление сетей водопровода в Севастополе
© Михаил Развожаев в МАКС
© Михаил Развожаев в МАКСОбновление сетей водопровода в Севастополе
Обновление сетей водопровода в Севастополе
3 из 5
Обновление сетей водопровода в Севастополе
© Михаил Развожаев в МАКС
© Михаил Развожаев в МАКСОбновление сетей водопровода в Севастополе
Обновление сетей водопровода в Севастополе
4 из 5
Обновление сетей водопровода в Севастополе
© Михаил Развожаев в МАКС
© Михаил Развожаев в МАКСОбновление сетей водопровода в Севастополе
Обновление сетей водопровода в Севастополе
5 из 5
Обновление сетей водопровода в Севастополе
© Михаил Развожаев в МАКС
1 из 5
Обновление сетей водопровода в Севастополе
© Михаил Развожаев в МАКС
2 из 5
Обновление сетей водопровода в Севастополе
© Михаил Развожаев в МАКС
3 из 5
Обновление сетей водопровода в Севастополе
© Михаил Развожаев в МАКС
4 из 5
Обновление сетей водопровода в Севастополе
© Михаил Развожаев в МАКС
5 из 5
Обновление сетей водопровода в Севастополе
© Михаил Развожаев в МАКС
Трубопровод изготовлен из современных отечественных полимерных материалов, устойчивых к коррозии, а его диаметр увеличен до 160 миллиметров, уточнил губернатор.
По его информации, специалисты уже проложили больше 350 погонных метров труб закрытым способом и около 100 – открытым, монтируют колодцы. На участке работают буровые установки и экскаваторы.
"Городской ландшафт стараемся сохранить: на большинстве участков применяем метод горизонтально-направленного бурения. Закрытый способ позволяет сохранить большую часть асфальтового покрытия в микрорайоне и минимизировать неудобства для жителей", – заверил Развожаев.
В селе Родное Балаклавского района Севастополя также меняют водопровод на улицах Центральной и Водопадной. Завершить работы планируют до конца года, сообщалось в конце сентября.
Ранее председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк сообщал, что в рамках модернизации коммунальной инфраструктуры Крыма полностью завершены строительные работы на двух важных объектах водоснабжения.
В августе сообщалось, что в Симферопольском районе продолжается строительство водовода для обеспечения водой жителей села Перевальное, укладка основной водной магистрали завершена почти на 80%.
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