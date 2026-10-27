https://crimea.ria.ru/20261027/v-sevastopole-prokladyvayut-novyy-vodoprovod-1160567519.html

В Севастополе прокладывают новый водопровод

В Севастополе прокладывают новый водопровод - РИА Новости Крым, 27.10.2026

В Севастополе прокладывают новый водопровод

В Севастополе на улице Инженерная балка в этом году обновят более 600 погонных метров сетей водопровода. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев РИА Новости Крым, 27.10.2026

2026-10-27T20:08

2026-10-27T20:08

2026-10-27T20:08

севастополь

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михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе на улице Инженерная балка в этом году обновят более 600 погонных метров сетей водопровода. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил РазвожаевТрубопровод изготовлен из современных отечественных полимерных материалов, устойчивых к коррозии, а его диаметр увеличен до 160 миллиметров, уточнил губернатор.По его информации, специалисты уже проложили больше 350 погонных метров труб закрытым способом и около 100 – открытым, монтируют колодцы. На участке работают буровые установки и экскаваторы."Городской ландшафт стараемся сохранить: на большинстве участков применяем метод горизонтально-направленного бурения. Закрытый способ позволяет сохранить большую часть асфальтового покрытия в микрорайоне и минимизировать неудобства для жителей", – заверил Развожаев.В селе Родное Балаклавского района Севастополя также меняют водопровод на улицах Центральной и Водопадной. Завершить работы планируют до конца года, сообщалось в конце сентября.Ранее председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк сообщал, что в рамках модернизации коммунальной инфраструктуры Крыма полностью завершены строительные работы на двух важных объектах водоснабжения.В августе сообщалось, что в Симферопольском районе продолжается строительство водовода для обеспечения водой жителей села Перевальное, укладка основной водной магистрали завершена почти на 80%.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Спорт у моря: как идет стройка модульного зала в Феодосии Под Севастополем уложили 850 метров нового водопроводаНовые водоочистные в Красноперекопске – как идет стройка

https://crimea.ria.ru/20261009/krym-obespechen-pitevoy-vodoy-na-god-1160084569.html

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севастополь, новости севастополя, водопровод, водоснабжение, михаил развожаев