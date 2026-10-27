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В села Крыма приехали 10 земских работников культуры

В села Крыма приехали 10 земских работников культуры - РИА Новости Крым, 27.10.2026

В села Крыма приехали 10 земских работников культуры

В Крыму в этом году десять работников культуры получили по одному миллиону рублей в рамках федеральной программы "Земский работник культуры". Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 27.10.2026

2026-10-27T21:23

2026-10-27T21:23

2026-10-27T21:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. В Крыму в этом году десять работников культуры получили по одному миллиону рублей в рамках федеральной программы "Земский работник культуры". Об этом сообщил председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк.По информации Гоцанюка, новые сотрудники трудоустроены в домах культуры, библиотеках и детских школах искусств Белогорского, Нижнегорского и Ленинского районов, а также в Алуште и Судаке."Всего с момента запуска программы в республике трудоустроены 30 специалистов. Среди них – как опытные профессионалы, так и молодые выпускники профильных вузов и колледжей", – добавил Гоцанюк.В апреле текущего года первый заместитель министра культуры Республики Крым Ольга Бурова рассказывала РИА Новости Крым, что в республике в этом году в рамках программы "Земский работник культуры" планируют поддержать 20 специалистов, выплатив каждому победителю проекта по миллиону рублей.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что в республике в этом году на развитие отрасли культуры и искусства выделено 4, 2 миллиарда рублей.Федеральная программа "Земский работник культуры" стартовала в январе 2025 года по инициативе президента России Владимира Путина. Она предусматривает единовременную выплату в размере 1 млн руб. специалистам, готовым переехать на работу в населенные пункты с численностью жителей до 50 тысяч человек. Обязательное условие участия – отработать в выбранном учреждении сферы культуры не менее 5 лет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Музей школы в крымском селе признан лучшим в РоссииШколам искусств Крыма выделят 23 миллиона рублейВ Крыму кадровый вопрос в сфере культуры упирается в жилье - министр

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культура, крым, юрий гоцанюк, новости крыма