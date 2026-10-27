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В России усилят безопасность аттракционов

В России усилят безопасность аттракционов - РИА Новости Крым, 27.10.2026

В России усилят безопасность аттракционов

Государственная Дума приняла во всех чтениях изменения в закон об аттракционах, направленные на совершенствование вопросов их эксплуатации и технического... РИА Новости Крым, 27.10.2026

2026-10-27T20:38

2026-10-27T20:38

2026-10-27T20:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Государственная Дума приняла во всех чтениях изменения в закон об аттракционах, направленные на совершенствование вопросов их эксплуатации и технического состояния. Каждый аттракцион в России будет поставлен на государственный учет, говорится в сообщении на официальном сайте Госдумы.Уточняется, что сведения об изготовителе, заводском номере, годе выпуска, степени риска, эксплуатанте и дате технического освидетельствования аттракциона будут вноситься в региональную информационную систему.Согласно изменениям в закон, не реже одного раза в год аттракцион должен будет проходить оценку технического состояния (техническое освидетельствование), она же потребуется при каждом перемещении аттракциона и после ремонта.Закон вступит в силу с 1 марта 2027 года.Ранее сообщалось, что в Детском парке Симферополя ведутся работы по обновлению колеса обозрения. За более чем 35 лет работы аттракциона на старых колпаках кабинок началось расслоение материала, поэтому назрела замена.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ивановской области шестилетний мальчик упал с аттракциона и погибВ Адыгее ребенок сорвался в обрыв с 50-метровой высоты в экстрим-паркеВ Якутске девочка выпала из кабинки аттракциона

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аттракционы, новости, россия, государственная дума рф