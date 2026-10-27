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В России усилят безопасность аттракционов - РИА Новости Крым, 27.10.2026
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В России усилят безопасность аттракционов
В России усилят безопасность аттракционов - РИА Новости Крым, 27.10.2026
В России усилят безопасность аттракционов
Государственная Дума приняла во всех чтениях изменения в закон об аттракционах, направленные на совершенствование вопросов их эксплуатации и технического... РИА Новости Крым, 27.10.2026
2026-10-27T20:38
2026-10-27T20:38
аттракционы
новости
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государственная дума рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Государственная Дума приняла во всех чтениях изменения в закон об аттракционах, направленные на совершенствование вопросов их эксплуатации и технического состояния. Каждый аттракцион в России будет поставлен на государственный учет, говорится в сообщении на официальном сайте Госдумы.Уточняется, что сведения об изготовителе, заводском номере, годе выпуска, степени риска, эксплуатанте и дате технического освидетельствования аттракциона будут вноситься в региональную информационную систему.Согласно изменениям в закон, не реже одного раза в год аттракцион должен будет проходить оценку технического состояния (техническое освидетельствование), она же потребуется при каждом перемещении аттракциона и после ремонта.Закон вступит в силу с 1 марта 2027 года.Ранее сообщалось, что в Детском парке Симферополя ведутся работы по обновлению колеса обозрения. За более чем 35 лет работы аттракциона на старых колпаках кабинок началось расслоение материала, поэтому назрела замена.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ивановской области шестилетний мальчик упал с аттракциона и погибВ Адыгее ребенок сорвался в обрыв с 50-метровой высоты в экстрим-паркеВ Якутске девочка выпала из кабинки аттракциона
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РИА Новости Крым
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аттракционы, новости, россия, государственная дума рф
В России усилят безопасность аттракционов

В России усилят безопасность аттракционов

20:38 27.10.2026
 
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым/Сгенерировано ИИ Искусственный интеллектПарк аттракционов
Парк аттракционов - РИА Новости, 1920, 27.10.2026
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым/Сгенерировано ИИ Искусственный интеллект
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Государственная Дума приняла во всех чтениях изменения в закон об аттракционах, направленные на совершенствование вопросов их эксплуатации и технического состояния. Каждый аттракцион в России будет поставлен на государственный учет, говорится в сообщении на официальном сайте Госдумы.
"Обязательной станет постановка аттракциона на государственный учет. Заниматься этим будут уполномоченные региональные органы исполнительной власти", – говорится в документе.
Уточняется, что сведения об изготовителе, заводском номере, годе выпуска, степени риска, эксплуатанте и дате технического освидетельствования аттракциона будут вноситься в региональную информационную систему.
Согласно изменениям в закон, не реже одного раза в год аттракцион должен будет проходить оценку технического состояния (техническое освидетельствование), она же потребуется при каждом перемещении аттракциона и после ремонта.
"Эксплуатация аттракционов, не прошедших госрегистрацию и техосвидетельствование, а также аттракционов с истекшим сроком службы будет запрещена. Нарушение повлечет наступление административной, уголовной и иной ответственности", – подчеркнули в Госдуме.
Закон вступит в силу с 1 марта 2027 года.
Ранее сообщалось, что в Детском парке Симферополя ведутся работы по обновлению колеса обозрения. За более чем 35 лет работы аттракциона на старых колпаках кабинок началось расслоение материала, поэтому назрела замена.
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АттракционыНовостиРоссияГосударственная Дума РФ
 
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