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В России не выявили случаев заражения новым штаммом коронавируса
В России не выявили случаев заражения новым штаммом коронавируса - РИА Новости Крым, 27.10.2026
В России не выявили случаев заражения новым штаммом коронавируса
Зарегистрированных случаев заражения новым штаммом коронавируса PJ.2.1 в РФ нет, специалисты продолжают оперативный мониторинг эпидемиологической ситуации. Об... РИА Новости Крым, 27.10.2026
2026-10-27T11:38
2026-10-27T11:38
2026-10-27T11:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Зарегистрированных случаев заражения новым штаммом коронавируса PJ.2.1 в РФ нет, специалисты продолжают оперативный мониторинг эпидемиологической ситуации. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Главная особенность нового варианта заключается в повышенной способности S-белка вируса связываться с рецептором ACE2 на поверхности клеток человека, что теоретически может способствовать более интенсивной передаче инфекции, отметили в пресс-службе."Признаки более тяжелого течения заболевания не фиксируются. Данные об увеличении частоты пневмоний, острого респираторного дистресс-синдрома и дыхательной недостаточности отсутствуют", - добавили в ведомстве.В понедельник сообщалось, что в Крыму и Севастополе почти 9 тысяч человек за неделю заболели острыми респираторными вирусными инфекциями, однако этот показатель ниже статистики предыдущей недели и не достигает уровня эпидпорога.В целом по России продолжает расти заболеваемость гриппом. Ситуация находится на контроле, заявляли ранее в Роспотребнадзоре. Среди циркулирующих респираторных инфекций грипп выявлен в 4,8% случаев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:От гриппа привиты 190 тысяч севастопольцевОнищенко рассказал об угрозе распространения холеры в РоссииКакие вирусы циркулируют в России
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роспотребнадзор, распространение коронавируса в рф, коронавирус, здравоохранение в россии, новости, здоровье
В России не выявили случаев заражения новым штаммом коронавируса
В России не зарегистрированы случаи заражения новым штаммом коронавируса – Роспотребнадзор
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Зарегистрированных случаев заражения новым штаммом коронавируса PJ.2.1 в РФ нет, специалисты продолжают оперативный мониторинг эпидемиологической ситуации. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
"Специалисты Роспотребнадзора постоянно проводят оперативный мониторинг заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. На данный момент случаи заражения вариантом SARS-CoV-2 PJ.2.1 в РФ не зарегистрированы", - говорится в сообщении.
Главная особенность нового варианта заключается в повышенной способности S-белка вируса связываться с рецептором ACE2 на поверхности клеток человека, что теоретически может способствовать более интенсивной передаче инфекции, отметили в пресс-службе.
"Признаки более тяжелого течения заболевания не фиксируются. Данные об увеличении частоты пневмоний, острого респираторного дистресс-синдрома и дыхательной недостаточности отсутствуют", - добавили в ведомстве.
В понедельник сообщалось
, что в Крыму и Севастополе почти 9 тысяч человек за неделю заболели острыми респираторными вирусными инфекциями, однако этот показатель ниже статистики предыдущей недели и не достигает уровня эпидпорога.
В целом по России продолжает расти заболеваемость гриппом. Ситуация находится на контроле, заявляли ранее в Роспотребнадзоре. Среди циркулирующих респираторных инфекций грипп выявлен в 4,8% случаев.
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