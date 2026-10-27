https://crimea.ria.ru/20261027/v-rossii-ne-vyyavili-sluchaev-zarazheniya-novym-shtammom-koronavirusa-1160549117.html

В России не выявили случаев заражения новым штаммом коронавируса

В России не выявили случаев заражения новым штаммом коронавируса - РИА Новости Крым, 27.10.2026

В России не выявили случаев заражения новым штаммом коронавируса

Зарегистрированных случаев заражения новым штаммом коронавируса PJ.2.1 в РФ нет, специалисты продолжают оперативный мониторинг эпидемиологической ситуации. Об... РИА Новости Крым, 27.10.2026

2026-10-27T11:38

2026-10-27T11:38

2026-10-27T11:38

роспотребнадзор

распространение коронавируса в рф

коронавирус

здравоохранение в россии

новости

здоровье

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e8/09/07/1140197429_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_fe5bce2a0abd022b626c7adb269a4357.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Зарегистрированных случаев заражения новым штаммом коронавируса PJ.2.1 в РФ нет, специалисты продолжают оперативный мониторинг эпидемиологической ситуации. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Главная особенность нового варианта заключается в повышенной способности S-белка вируса связываться с рецептором ACE2 на поверхности клеток человека, что теоретически может способствовать более интенсивной передаче инфекции, отметили в пресс-службе."Признаки более тяжелого течения заболевания не фиксируются. Данные об увеличении частоты пневмоний, острого респираторного дистресс-синдрома и дыхательной недостаточности отсутствуют", - добавили в ведомстве.В понедельник сообщалось, что в Крыму и Севастополе почти 9 тысяч человек за неделю заболели острыми респираторными вирусными инфекциями, однако этот показатель ниже статистики предыдущей недели и не достигает уровня эпидпорога.В целом по России продолжает расти заболеваемость гриппом. Ситуация находится на контроле, заявляли ранее в Роспотребнадзоре. Среди циркулирующих респираторных инфекций грипп выявлен в 4,8% случаев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:От гриппа привиты 190 тысяч севастопольцевОнищенко рассказал об угрозе распространения холеры в РоссииКакие вирусы циркулируют в России

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роспотребнадзор, распространение коронавируса в рф, коронавирус, здравоохранение в россии, новости, здоровье