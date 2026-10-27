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В Крыму стартовал проект "Мастер и ученик: два поколения – одно ремесло" - РИА Новости Крым, 27.10.2026
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В Крыму стартовал проект "Мастер и ученик: два поколения – одно ремесло"
В Крыму стартовал проект "Мастер и ученик: два поколения – одно ремесло" - РИА Новости Крым, 27.10.2026
В Крыму стартовал проект "Мастер и ученик: два поколения – одно ремесло"
В Крыму запустили проект "Мастер и ученик: два поколения – одно ремесло", в рамках которого шесть известных шеф-поваров республики станут наставниками для... РИА Новости Крым, 27.10.2026
2026-10-27T21:08
2026-10-27T21:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. В Крыму запустили проект "Мастер и ученик: два поколения – одно ремесло", в рамках которого шесть известных шеф-поваров республики станут наставниками для студентов кулинарных колледжей, будущих звезд гастрономии. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал основатель и руководитель проекта "ПРОРЕСТ" Роман Лужный.Первый из шести отборочных гастроужинов состоится уже 6 ноября. В каждом ужине примут участие шесть шефов и шесть студентов – они совместно разработают блюда из локальных крымских продуктов и презентуют их гостям. По итогам каждого ужина одна пара "наставник – ученик" выйдет в суперфинал, который намечен на июнь 2027 года.По его словам, в проекте участвуют 36 шеф-поваров и студенты из колледжей по всему Крыму – из Евпатории и Симферополя, еще два колледжа подали заявки."Я просил подобрать именно студентов, у которых горят глаза, у которых есть желание, которые уже себя проявили. Участвовали в конкурсах, фестивалях, потому что и в карьере шеф-повары, если речь о профессионалах, то они участвуют в конкурсах, фестивалях", – добавил гость эфира.Гастроужины в рамках проекта пройдут в лучших ресторанах и отелях полуострова, а по итогам всех ужинов организаторы выпустят книгу с рецептами и историями участников, поделился собеседник в ходе радиоэфира.20 октября в Крыму стартовал второй этап проекта "В Крыму ЕСТЬ", в рамках которого открылась выставка-продажа товаров 30 местных предпринимателей. Проект, реализуемый на территории полуострова, получает широкий отклик среди местных производителей и является эффективным механизмом поддержки предпринимателей в регионе. Об этом РИА Новости Крым рассказала директор офиса перспективного развития Корпорации развития Республики Крым, председатель Межрегиональной ассоциации развития агропромышленного туризма, координатор проекта Елена Юрченко.Также сообщалось, что первые десять рестораторов подписали манифест крымской кухни, принятый в Совете Министров РК. Разработанная методология включает в себя четкие критерии по набору локальных продуктов, входящих в крымское меню. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал крымский ресторатор, заслуженный работник курортов и туризма РК Вячеслав Сивожелезов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кормить нельзя голодать: как решить вопрос со столовыми в гостевых домахВ Крыму не хватает хороших ресторанов - экспертМодная гастрономия: туристы едут в Крым за вином и сыром
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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60
крым, еда, новости крыма, "прорест"
В Крыму стартовал проект "Мастер и ученик: два поколения – одно ремесло"

В Крыму запустили гастрономический проект "Мастер и ученик: два поколения – одно ремесло"

21:08 27.10.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКухня
Кухня - РИА Новости, 1920, 27.10.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. В Крыму запустили проект "Мастер и ученик: два поколения – одно ремесло", в рамках которого шесть известных шеф-поваров республики станут наставниками для студентов кулинарных колледжей, будущих звезд гастрономии. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал основатель и руководитель проекта "ПРОРЕСТ" Роман Лужный.
Первый из шести отборочных гастроужинов состоится уже 6 ноября. В каждом ужине примут участие шесть шефов и шесть студентов – они совместно разработают блюда из локальных крымских продуктов и презентуют их гостям. По итогам каждого ужина одна пара "наставник – ученик" выйдет в суперфинал, который намечен на июнь 2027 года.
"Данный проект – это правильная преемственность, передача. Опыт от поколения к поколению. Серия мероприятий будет состоять из семи ужинов, из которых шесть будет отборочные, седьмой – финальный. В каждом ужине принимать участие будет шесть шефов. Каждый раз как будто разные шеф-повара Крыма, которые уже реализовались, добились успеха. Каждый ужин – шесть шеф-поваров и шесть студентов, они делятся опытом, совместно разрабатывают блюда", – рассказал спикер.
По его словам, в проекте участвуют 36 шеф-поваров и студенты из колледжей по всему Крыму – из Евпатории и Симферополя, еще два колледжа подали заявки.
"Я просил подобрать именно студентов, у которых горят глаза, у которых есть желание, которые уже себя проявили. Участвовали в конкурсах, фестивалях, потому что и в карьере шеф-повары, если речь о профессионалах, то они участвуют в конкурсах, фестивалях", – добавил гость эфира.
Гастроужины в рамках проекта пройдут в лучших ресторанах и отелях полуострова, а по итогам всех ужинов организаторы выпустят книгу с рецептами и историями участников, поделился собеседник в ходе радиоэфира.
20 октября в Крыму стартовал второй этап проекта "В Крыму ЕСТЬ", в рамках которого открылась выставка-продажа товаров 30 местных предпринимателей. Проект, реализуемый на территории полуострова, получает широкий отклик среди местных производителей и является эффективным механизмом поддержки предпринимателей в регионе. Об этом РИА Новости Крым рассказала директор офиса перспективного развития Корпорации развития Республики Крым, председатель Межрегиональной ассоциации развития агропромышленного туризма, координатор проекта Елена Юрченко.
Также сообщалось, что первые десять рестораторов подписали манифест крымской кухни, принятый в Совете Министров РК. Разработанная методология включает в себя четкие критерии по набору локальных продуктов, входящих в крымское меню. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал крымский ресторатор, заслуженный работник курортов и туризма РК Вячеслав Сивожелезов.
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