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В Кремле рассказали подробности разговора Путина с лидерами Финляндиями и Норвегии

В Кремле рассказали подробности разговора Путина с лидерами Финляндиями и Норвегии - РИА Новости Крым, 27.10.2026

В Кремле рассказали подробности разговора Путина с лидерами Финляндиями и Норвегии

Мир на Украине возможен только при полном и безусловном учете интересов России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом... РИА Новости Крым, 27.10.2026

2026-10-27T13:30

2026-10-27T13:30

2026-10-27T13:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Мир на Украине возможен только при полном и безусловном учете интересов России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере.Во вторник Кремль подтвердил, что Владимир Путин провел телефонный разговор со Стуббом и Стере, о котором ранее сообщила канцелярия финского лидера. Разговор состоялся по просьбе Хельсинки и Осло.В ходе разговора проведен обмен мнениями по вопросам урегулирования украинского кризиса с учетом переговоров российского лидера со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом в Санкт-Петербурге 21 октября и контактов Стубба и Стере с Уиткоффом и Владимиром Зеленским в Осло.Также Путин обратил внимание собеседников на конфронтационную политику стран ЕС и НАТО, ведущую к затягиванию боевых действий.Также затрагивались вопросы обеспечения безопасности и стабильности в регионах Балтийского моря и Севера Европы. Стубб и Стере в этой связи подтвердили важность соблюдения международного морского права и принципа свободы судоходства.Кроме того, Путин проинформировал собеседников о начале проводимой при посредничестве США гуманитарной операции в районе города Алешки Херсонской области РФ и введении в этих целях временного "режима тишины" на херсонском направлении."Лидеры трех стран условились и далее поддерживать прямые контакты по телефону", – добавили в пресс-службе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Треxсторонняя встреча Россия - Китай - США может приблизить окончание конфликта на УкраинеПоставит ли точку в конфликте на Украине саммит России, США и КитаяРоссия рассказала спецпосланнику папы Римского о преступлениях ВСУ в Алешках

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новости, владимир путин (политик), россия, норвегия, финляндия, переговоры, украина