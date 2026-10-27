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В Феодосии учебные стрельбы продлятся семь часов - РИА Новости Крым, 27.10.2026
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В Феодосии учебные стрельбы продлятся семь часов
В Феодосии учебные стрельбы продлятся семь часов - РИА Новости Крым, 27.10.2026
В Феодосии учебные стрельбы продлятся семь часов
Жители и гости Феодосии могут услышать громкие звуки учебных стрельб, которые завершатся поздно вечером во вторник. Об этом предупредили в администрации города. РИА Новости Крым, 27.10.2026
2026-10-27T15:10
2026-10-27T15:10
феодосия
учения
вооруженные силы россии
безопасность республики крым и севастополя
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Жители и гости Феодосии могут услышать громкие звуки учебных стрельб, которые завершатся поздно вечером во вторник. Об этом предупредили в администрации города.Власти просят население сохранять спокойствие и доверять исключительно официальным источникам информации.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. В обоих регионах регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Главы городов и субъектов стараются заранее предупреждать об этом людей, чтобы не сеять панику.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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феодосия, учения, вооруженные силы россии, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма
В Феодосии учебные стрельбы продлятся семь часов

В Феодосии учебные стрельбы продлятся с 15 до 22 часов 27 октября

15:10 27.10.2026
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоБойцы Росгвардии на полигоне
Бойцы Росгвардии на полигоне - РИА Новости, 1920, 27.10.2026
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Жители и гости Феодосии могут услышать громкие звуки учебных стрельб, которые завершатся поздно вечером во вторник. Об этом предупредили в администрации города.

"Вниманию жителей и гостей Феодосии! Сегодня, 27 октября, с 15 до 22 часов учебные стрельбы", – говорится в сообщении.

Власти просят население сохранять спокойствие и доверять исключительно официальным источникам информации.
В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. В обоих регионах регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Главы городов и субъектов стараются заранее предупреждать об этом людей, чтобы не сеять панику.
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ФеодосияУченияВооруженные силы РоссииБезопасность Республики Крым и СевастополяНовости Крыма
 
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