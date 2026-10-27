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В Феодосии учебные стрельбы продлятся семь часов

В Феодосии учебные стрельбы продлятся семь часов - РИА Новости Крым, 27.10.2026

В Феодосии учебные стрельбы продлятся семь часов

Жители и гости Феодосии могут услышать громкие звуки учебных стрельб, которые завершатся поздно вечером во вторник. Об этом предупредили в администрации города. РИА Новости Крым, 27.10.2026

2026-10-27T15:10

2026-10-27T15:10

2026-10-27T15:10

феодосия

учения

вооруженные силы россии

безопасность республики крым и севастополя

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Жители и гости Феодосии могут услышать громкие звуки учебных стрельб, которые завершатся поздно вечером во вторник. Об этом предупредили в администрации города.Власти просят население сохранять спокойствие и доверять исключительно официальным источникам информации.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. В обоих регионах регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Главы городов и субъектов стараются заранее предупреждать об этом людей, чтобы не сеять панику.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

феодосия

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

феодосия, учения, вооруженные силы россии, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма