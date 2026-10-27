https://crimea.ria.ru/20261027/v-feodosii-uchebnye-strelby-prodlyatsya-sem-chasov-1160548423.html
В Феодосии учебные стрельбы продлятся семь часов
В Феодосии учебные стрельбы продлятся семь часов - РИА Новости Крым, 27.10.2026
В Феодосии учебные стрельбы продлятся семь часов
Жители и гости Феодосии могут услышать громкие звуки учебных стрельб, которые завершатся поздно вечером во вторник. Об этом предупредили в администрации города. РИА Новости Крым, 27.10.2026
2026-10-27T15:10
2026-10-27T15:10
2026-10-27T15:10
феодосия
учения
вооруженные силы россии
безопасность республики крым и севастополя
новости крыма
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/111771/96/1117719617_0:0:3235:1821_1920x0_80_0_0_d02b49b121edad5ec46c07fb07a892ea.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Жители и гости Феодосии могут услышать громкие звуки учебных стрельб, которые завершатся поздно вечером во вторник. Об этом предупредили в администрации города.Власти просят население сохранять спокойствие и доверять исключительно официальным источникам информации.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. В обоих регионах регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Главы городов и субъектов стараются заранее предупреждать об этом людей, чтобы не сеять панику.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
феодосия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/111771/96/1117719617_504:0:3235:2048_1920x0_80_0_0_3e0fdf614f560a8fa735e75495e8fcc9.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
феодосия, учения, вооруженные силы россии, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма
В Феодосии учебные стрельбы продлятся семь часов
В Феодосии учебные стрельбы продлятся с 15 до 22 часов 27 октября