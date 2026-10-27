https://crimea.ria.ru/20261027/v-bryanske-vyroslo-chislo-pogibshikh-v-khode-ataki-vsu-1160548679.html

В Брянске выросло число погибших в ходе атаки ВСУ

В Брянске выросло число погибших в ходе атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 27.10.2026

В Брянске выросло число погибших в ходе атаки ВСУ

Число погибших в результате сброса взрывчатки с БПЛА в Бежицком районе Брянска возросло до двух. Об этом сообщил губернатор региона Егор Ковальчук. РИА Новости Крым, 27.10.2026

2026-10-27T11:26

2026-10-27T11:26

2026-10-27T11:26

брянск

атаки всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Число погибших в результате сброса взрывчатки с БПЛА в Бежицком районе Брянска возросло до двух. Об этом сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.Минувшей ночью ВСУ атаковали Брянск. Сообщалось об одном погибшем и шестерых раненых.Ковальчук предупредил, что на месте происшествия продолжаются работы по разминированию. Движение автотранспорта по-прежнему ограничено.Ранее утром 27 октября губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в результате атаки украинского беспилотника на пассажирский автобус, следовавший по маршруту Симферополь – Москва, один человек погиб.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ ввели режим тишины для гуманитарной операции в районе АлешекОдин человек погиб и семеро ранены при ударах ВСУ по Белгородской областиАтаки ВСУ на Крым и другие регионы России - за ночь сбиты 222 беспилотника

брянск

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

брянск, атаки всу, егор ковальчук, происшествия, новости сво