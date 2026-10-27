Рейтинг@Mail.ru
В Брянске выросло число погибших в ходе атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 27.10.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261027/v-bryanske-vyroslo-chislo-pogibshikh-v-khode-ataki-vsu-1160548679.html
В Брянске выросло число погибших в ходе атаки ВСУ
В Брянске выросло число погибших в ходе атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 27.10.2026
В Брянске выросло число погибших в ходе атаки ВСУ
Число погибших в результате сброса взрывчатки с БПЛА в Бежицком районе Брянска возросло до двух. Об этом сообщил губернатор региона Егор Ковальчук. РИА Новости Крым, 27.10.2026
2026-10-27T11:26
2026-10-27T11:26
брянск
атаки всу
егор ковальчук
происшествия
новости сво
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/1b/1160548567_0:164:1920:1244_1920x0_80_0_0_df2614e2cf422bc75d43cca274db7e86.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Число погибших в результате сброса взрывчатки с БПЛА в Бежицком районе Брянска возросло до двух. Об этом сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.Минувшей ночью ВСУ атаковали Брянск. Сообщалось об одном погибшем и шестерых раненых.Ковальчук предупредил, что на месте происшествия продолжаются работы по разминированию. Движение автотранспорта по-прежнему ограничено.Ранее утром 27 октября губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в результате атаки украинского беспилотника на пассажирский автобус, следовавший по маршруту Симферополь – Москва, один человек погиб.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ ввели режим тишины для гуманитарной операции в районе АлешекОдин человек погиб и семеро ранены при ударах ВСУ по Белгородской областиАтаки ВСУ на Крым и другие регионы России - за ночь сбиты 222 беспилотника
брянск
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/1b/1160548567_0:0:1920:1440_1920x0_80_0_0_e8448f152ca83365b093b179c52c8d09.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
брянск, атаки всу, егор ковальчук, происшествия, новости сво
В Брянске выросло число погибших в ходе атаки ВСУ

В Брянске еще один человек погиб в ходе атаки ВСУ

11:26 27.10.2026
 
© Егор Ковальчук в МАКСВСУ атаковали Брянск
ВСУ атаковали Брянск
© Егор Ковальчук в МАКС
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Число погибших в результате сброса взрывчатки с БПЛА в Бежицком районе Брянска возросло до двух. Об этом сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.
Минувшей ночью ВСУ атаковали Брянск. Сообщалось об одном погибшем и шестерых раненых.
"Стало известно еще об одном погибшем в результате сброса взрывных устройств в Бежицком районе Брянска — это 67-летний мужчина. Мои искренние соболезнования родным и близким. Будет оказана вся необходимая помощь", - написал губернатор в своем канале в МАКС.
Ковальчук предупредил, что на месте происшествия продолжаются работы по разминированию. Движение автотранспорта по-прежнему ограничено.
Ранее утром 27 октября губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в результате атаки украинского беспилотника на пассажирский автобус, следовавший по маршруту Симферополь – Москва, один человек погиб.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ВС РФ ввели режим тишины для гуманитарной операции в районе Алешек
Один человек погиб и семеро ранены при ударах ВСУ по Белгородской области
Атаки ВСУ на Крым и другие регионы России - за ночь сбиты 222 беспилотника
 
БрянскАтаки ВСУЕгор КовальчукПроисшествияНовости СВО
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:26В Брянске выросло число погибших в ходе атаки ВСУ
11:15Крымские спортсмены взяли медали чемпионата мира по кикбоксингу
10:58Жители ЮБК получат от 50 до 150 тысяч рублей за утрату имущества при паводке
10:50Поезд Деда Мороза готовится к путешествию по России – куда отправится
10:37Как будут давать свет в Севастополе в ближайшие дни
10:23Более 100 уголовных дел: в России раскрыли межрегиональную ОПГ
10:15Крымский мост утром во вторник – в очереди более 100 машин
10:08В Ялте сложилась непростая ситуация в энергосистеме – власти
09:56Победители на выборах в парламент Сербии высказались о санкциях против РФ
09:44В Киеве разбиты заводы по выпуску дронов и автожелезнодорожный мост
09:37Один человек погиб и семеро ранены при ударах ВСУ по Белгородской области
09:16Орел над морем: памятник спасшим Севастополь кораблям
09:08Атаки ВСУ на Крым и другие регионы России - за ночь сбиты 222 беспилотника
09:01Зачем на самом деле клеймят Зеленского Трамп и Маск
08:52В Крыму снижена пропускная способность энергосетей
08:45Новости Крыма на утро 27 октября
08:30Один человек погиб и шестеро ранены при атаке ВСУ на Брянск
08:16На Украине поражены предприятия ВПК и транспортная инфраструктура
08:10В Севастополе снова ввели режим ограничения электричества "2 через 6"
08:03Где заправить автомобиль в Крыму по 100 рублей за литр
Лента новостейМолния