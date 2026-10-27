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В Алупке потушили горящий трансформатор - РИА Новости Крым, 27.10.2026
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В Алупке потушили горящий трансформатор
В Алупке потушили горящий трансформатор - РИА Новости Крым, 27.10.2026
В Алупке потушили горящий трансформатор
В Алупке потушили пожар на Севастопольском шоссе, 32, где днем во вторник, 27 октября, загорелся трансформатор. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 27.10.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. В Алупке потушили пожар на Севастопольском шоссе, 32, где днем во вторник, 27 октября, загорелся трансформатор. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России.Площадь пожара составила 80 квадратных метров. К месту были направлены силы и средства МЧС и предприятия "Крымэнерго".По информации врио главы администрации Ялты Светланы Шевченко, возгорание произошло при проведении строительных работ, на место оперативно прибыли сотрудники МЧС.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости крыма, алупка, происшествия, гу мчс рф по республике крым, пожар
В Алупке потушили горящий трансформатор

В Крыму потушили горящий трансформатор на Севастопольском шоссе возле Алупки

16:12 27.10.2026 (обновлено: 16:25 27.10.2026)
 
© Канал Светланы Шевченко в МАКСПожар в Алупке
Пожар в Алупке
© Канал Светланы Шевченко в МАКС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. В Алупке потушили пожар на Севастопольском шоссе, 32, где днем во вторник, 27 октября, загорелся трансформатор. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России.
Площадь пожара составила 80 квадратных метров. К месту были направлены силы и средства МЧС и предприятия "Крымэнерго".

"Ликвидация пожара – в 14:48. Причины установят эксперты МЧС России", – сообщили спасатели.

По информации врио главы администрации Ялты Светланы Шевченко, возгорание произошло при проведении строительных работ, на место оперативно прибыли сотрудники МЧС.
"К 13:55 возгорание было локализовано. В ликвидации ситуации участвовали три пожарно‑спасательных расчета МЧС, а также сотрудники "Крымэнерго", – написала Шевченко в своем канале в МАКС.
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Новости КрымаАлупкаПроисшествияГУ МЧС РФ по Республике КрымПожар
 
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