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В Алупке горит трансформатор – на месте МЧС и Крымэнерго
В Алупке горит трансформатор – на месте МЧС и Крымэнерго - РИА Новости Крым, 27.10.2026
В Алупке горит трансформатор – на месте МЧС и Крымэнерго
В городе Алупка на Южном берегу Крыма загорелся трансформатор, площадь пожара составила 80 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба республиканского... РИА Новости Крым, 27.10.2026
2026-10-27T13:59
2026-10-27T13:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. В городе Алупка на Южном берегу Крыма загорелся трансформатор, площадь пожара составила 80 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба республиканского глава МЧС России.К месту были направлены силы и средства МЧС и предприятия "Крымэнерго". "Проводится ликвидация пожара на площади 80 квадратных метров", – уточнили в ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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В Алупке горит трансформатор – на месте МЧС и Крымэнерго
В Крыму горит трансформатор на Севастопольском шоссе в Алупке – на месте МЧС и Крымэнерго
13:59 27.10.2026 (обновлено: 14:18 27.10.2026)