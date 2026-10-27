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В Алупке горит трансформатор – на месте МЧС и Крымэнерго - РИА Новости Крым, 27.10.2026
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В Алупке горит трансформатор – на месте МЧС и Крымэнерго
В Алупке горит трансформатор – на месте МЧС и Крымэнерго - РИА Новости Крым, 27.10.2026
В Алупке горит трансформатор – на месте МЧС и Крымэнерго
В городе Алупка на Южном берегу Крыма загорелся трансформатор, площадь пожара составила 80 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба республиканского... РИА Новости Крым, 27.10.2026
2026-10-27T13:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. В городе Алупка на Южном берегу Крыма загорелся трансформатор, площадь пожара составила 80 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба республиканского глава МЧС России.К месту были направлены силы и средства МЧС и предприятия "Крымэнерго". "Проводится ликвидация пожара на площади 80 квадратных метров", – уточнили в ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости крыма, алупка, юбк, гу мчс рф по республике крым, пожар
В Алупке горит трансформатор – на месте МЧС и Крымэнерго

В Крыму горит трансформатор на Севастопольском шоссе в Алупке – на месте МЧС и Крымэнерго

13:59 27.10.2026 (обновлено: 14:18 27.10.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 27.10.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. В городе Алупка на Южном берегу Крыма загорелся трансформатор, площадь пожара составила 80 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба республиканского глава МЧС России.
"Поступило сообщение о возгорании трансформатора по адресу: Алупка, улица Севастопольское шоссе", – говорится в сообщении.
К месту были направлены силы и средства МЧС и предприятия "Крымэнерго". "Проводится ликвидация пожара на площади 80 квадратных метров", – уточнили в ведомстве.
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