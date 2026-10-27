https://crimea.ria.ru/20261027/uchastnik-svo-stal-zamministra-sporta-kryma-1160570343.html

Участник СВО стал замминистра спорта Крыма

Участник СВО стал замминистра спорта Крыма - РИА Новости Крым, 27.10.2026

Участник СВО стал замминистра спорта Крыма

Участник специальной военной операции, ветеран боевых действий Сергей Каменев назначен замминистра спорта Крыма. Соответствующее распоряжение подписал во... РИА Новости Крым, 27.10.2026

2026-10-27T19:48

2026-10-27T19:48

2026-10-27T19:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Участник специальной военной операции, ветеран боевых действий Сергей Каменев назначен замминистра спорта Крыма. Соответствующее распоряжение подписал во вторник, 27 октября, председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк.Каменев - участник региональной кадровой программы "Герои Крыма", проходил подготовку в министерстве спорта Крыма под наставничеством главы ведомства Ольги Торубаровой. Он является кандидатом в мастера спорта по велоспорту, воспитанником училища олимпийского резерва. В период службы был в спортивной роте, а с началом СВО отправился в зону боевых действий.В декабре 2024 года президент России Владимир Путин дал старт федеральному проекту "Время героев". В феврале 2025 года глава Крыма Сергей Аксенов объявил о начале региональной кадровой программе "Герои Крыма". Оба проекта направлены на специальное обучение, подготовку кадров для государственной службы и "формированию новой элиты" РФ среди российских ветеранов и участников спецоперации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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