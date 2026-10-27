Участник СВО стал замминистра спорта Крыма
Участник СВО Сергей Каменев назначен заместителем министра спорта Крыма
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПомощник министра спорта Республики Крым, участник специальной военной операции, участник регионального кадрового проекта "Герои Крыма" Сергей Каменев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Участник специальной военной операции, ветеран боевых действий Сергей Каменев назначен замминистра спорта Крыма. Соответствующее распоряжение подписал во вторник, 27 октября, председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк.
"Назначить Каменева Сергея Сергеевича на должность заместителя министра спорта Республики Крым", – говорится в документе, размещенном на официальном сайте крымского правительства.
Каменев - участник региональной кадровой программы "Герои Крыма", проходил подготовку в министерстве спорта Крыма под наставничеством главы ведомства Ольги Торубаровой. Он является кандидатом в мастера спорта по велоспорту, воспитанником училища олимпийского резерва. В период службы был в спортивной роте, а с началом СВО отправился в зону боевых действий.
В декабре 2024 года президент России Владимир Путин дал старт федеральному проекту "Время героев". В феврале 2025 года глава Крыма Сергей Аксенов объявил о начале региональной кадровой программе "Герои Крыма". Оба проекта направлены на специальное обучение, подготовку кадров для государственной службы и "формированию новой элиты" РФ среди российских ветеранов и участников спецоперации.