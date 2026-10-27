https://crimea.ria.ru/20261027/ubil-zhenschinu-i-dvukhletnego-rebenka--zhitel-pitera-zaderzhan-za-zverskoe-prestuplenie-1160561876.html
Убил женщину и двухлетнего ребенка – житель Питера задержан за зверское преступление
Убил женщину и двухлетнего ребенка – житель Питера задержан за зверское преступление - РИА Новости Крым, 27.10.2026
Убил женщину и двухлетнего ребенка – житель Питера задержан за зверское преступление
40-летний житель Санкт-Петербурга задержан по подозрению в убийстве матери и двухлетнего сына своей знакомой. Об этом сообщила во вторник официальный... РИА Новости Крым, 27.10.2026
2026-10-27T15:52
2026-10-27T15:52
2026-10-27T15:52
санкт-петербург
убийство
новости
происшествия
дети
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/09/18/1159653613_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_3b8f8f7517f5eccda52d623e5c6281ab.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. 40-летний житель Санкт-Петербурга задержан по подозрению в убийстве матери и двухлетнего сына своей знакомой. Об этом сообщила во вторник официальный представитель МВД России Ирина Волк.ЧП произошло накануне на улице Комиссара Грушко. Очевидцы заметили возле дома девушку с телесными повреждениями и вызвали полицию. Пострадавшую госпитализировали.Как уточнили в питерском Следкоме, убитые – мать и сын госпитализированной девушки: погибшей женщине было 58 лет, мальчику – два года. Уголовное дело завели по статьям об убийстве двух лиц, в том числе малолетнего, и о покушении на убийство.В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан в поселке Дружная Гатчинского района. Им оказался 40-летний житель Северной столицы.В настоящее время его везут в отдел полиции, далее будет решен вопрос о предъявлении обвинения и заключении под стражу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Кубани мать нечаянно убила четырехмесячную дочь игрушкойВ московской квартире обнаружили труп женщины в диванеЖитель Твери изнасиловал и убил ребенка
санкт-петербург
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/09/18/1159653613_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_721a8438509d92c7fc4cccd4738270e6.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, убийство, новости, происшествия, дети
Убил женщину и двухлетнего ребенка – житель Питера задержан за зверское преступление
МВД: 40-летний житель Питера задержан за жестокое убийство женщины и двухлетнего ребенка
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. 40-летний житель Санкт-Петербурга задержан по подозрению в убийстве матери и двухлетнего сына своей знакомой. Об этом сообщила во вторник официальный представитель МВД России Ирина Волк.
ЧП произошло накануне на улице Комиссара Грушко. Очевидцы заметили возле дома девушку с телесными повреждениями и вызвали полицию. Пострадавшую госпитализировали.
"При осмотре ее квартиры обнаружены тела малолетнего ребенка и пожилой женщины. Сотрудники полиции установили, что к их гибели может быть причастен знакомый девушки, скрывшийся с места преступления", – проинформировала Волк.
Как уточнили в питерском Следкоме, убитые – мать и сын госпитализированной девушки: погибшей женщине было 58 лет, мальчику – два года. Уголовное дело завели по статьям об убийстве двух лиц, в том числе малолетнего, и о покушении на убийство.
В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан в поселке Дружная Гатчинского района. Им оказался 40-летний житель Северной столицы.
В настоящее время его везут в отдел полиции, далее будет решен вопрос о предъявлении обвинения и заключении под стражу.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: