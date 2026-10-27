https://crimea.ria.ru/20261027/ubil-zhenschinu-i-dvukhletnego-rebenka--zhitel-pitera-zaderzhan-za-zverskoe-prestuplenie-1160561876.html

Убил женщину и двухлетнего ребенка – житель Питера задержан за зверское преступление

Убил женщину и двухлетнего ребенка – житель Питера задержан за зверское преступление - РИА Новости Крым, 27.10.2026

Убил женщину и двухлетнего ребенка – житель Питера задержан за зверское преступление

40-летний житель Санкт-Петербурга задержан по подозрению в убийстве матери и двухлетнего сына своей знакомой. Об этом сообщила во вторник официальный... РИА Новости Крым, 27.10.2026

2026-10-27T15:52

2026-10-27T15:52

2026-10-27T15:52

санкт-петербург

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. 40-летний житель Санкт-Петербурга задержан по подозрению в убийстве матери и двухлетнего сына своей знакомой. Об этом сообщила во вторник официальный представитель МВД России Ирина Волк.ЧП произошло накануне на улице Комиссара Грушко. Очевидцы заметили возле дома девушку с телесными повреждениями и вызвали полицию. Пострадавшую госпитализировали.Как уточнили в питерском Следкоме, убитые – мать и сын госпитализированной девушки: погибшей женщине было 58 лет, мальчику – два года. Уголовное дело завели по статьям об убийстве двух лиц, в том числе малолетнего, и о покушении на убийство.В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан в поселке Дружная Гатчинского района. Им оказался 40-летний житель Северной столицы.В настоящее время его везут в отдел полиции, далее будет решен вопрос о предъявлении обвинения и заключении под стражу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Кубани мать нечаянно убила четырехмесячную дочь игрушкойВ московской квартире обнаружили труп женщины в диванеЖитель Твери изнасиловал и убил ребенка

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербург, убийство, новости, происшествия, дети