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Убил женщину и двухлетнего ребенка – житель Питера задержан за зверское преступление - РИА Новости Крым, 27.10.2026
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Убил женщину и двухлетнего ребенка – житель Питера задержан за зверское преступление
Убил женщину и двухлетнего ребенка – житель Питера задержан за зверское преступление - РИА Новости Крым, 27.10.2026
Убил женщину и двухлетнего ребенка – житель Питера задержан за зверское преступление
40-летний житель Санкт-Петербурга задержан по подозрению в убийстве матери и двухлетнего сына своей знакомой. Об этом сообщила во вторник официальный... РИА Новости Крым, 27.10.2026
2026-10-27T15:52
2026-10-27T15:52
санкт-петербург
убийство
новости
происшествия
дети
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. 40-летний житель Санкт-Петербурга задержан по подозрению в убийстве матери и двухлетнего сына своей знакомой. Об этом сообщила во вторник официальный представитель МВД России Ирина Волк.ЧП произошло накануне на улице Комиссара Грушко. Очевидцы заметили возле дома девушку с телесными повреждениями и вызвали полицию. Пострадавшую госпитализировали.Как уточнили в питерском Следкоме, убитые – мать и сын госпитализированной девушки: погибшей женщине было 58 лет, мальчику – два года. Уголовное дело завели по статьям об убийстве двух лиц, в том числе малолетнего, и о покушении на убийство.В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан в поселке Дружная Гатчинского района. Им оказался 40-летний житель Северной столицы.В настоящее время его везут в отдел полиции, далее будет решен вопрос о предъявлении обвинения и заключении под стражу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Кубани мать нечаянно убила четырехмесячную дочь игрушкойВ московской квартире обнаружили труп женщины в диванеЖитель Твери изнасиловал и убил ребенка
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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санкт-петербург, убийство, новости, происшествия, дети
Убил женщину и двухлетнего ребенка – житель Питера задержан за зверское преступление

МВД: 40-летний житель Питера задержан за жестокое убийство женщины и двухлетнего ребенка

15:52 27.10.2026
 
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Сигнальная лента - РИА Новости, 1920, 27.10.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. 40-летний житель Санкт-Петербурга задержан по подозрению в убийстве матери и двухлетнего сына своей знакомой. Об этом сообщила во вторник официальный представитель МВД России Ирина Волк.
ЧП произошло накануне на улице Комиссара Грушко. Очевидцы заметили возле дома девушку с телесными повреждениями и вызвали полицию. Пострадавшую госпитализировали.
"При осмотре ее квартиры обнаружены тела малолетнего ребенка и пожилой женщины. Сотрудники полиции установили, что к их гибели может быть причастен знакомый девушки, скрывшийся с места преступления", – проинформировала Волк.
Как уточнили в питерском Следкоме, убитые – мать и сын госпитализированной девушки: погибшей женщине было 58 лет, мальчику – два года. Уголовное дело завели по статьям об убийстве двух лиц, в том числе малолетнего, и о покушении на убийство.
В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан в поселке Дружная Гатчинского района. Им оказался 40-летний житель Северной столицы.
В настоящее время его везут в отдел полиции, далее будет решен вопрос о предъявлении обвинения и заключении под стражу.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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