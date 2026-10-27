Рейтинг@Mail.ru
Транспорт и пункты размещения готовы: что происходит в Алешках сейчас - РИА Новости Крым, 27.10.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261027/transport-i-punkty-razmescheniya-gotovy-chto-proiskhodit-v-aleshkakh-seychas-1160557690.html
Транспорт и пункты размещения готовы: что происходит в Алешках сейчас
Транспорт и пункты размещения готовы: что происходит в Алешках сейчас - РИА Новости Крым, 27.10.2026
Транспорт и пункты размещения готовы: что происходит в Алешках сейчас
В Херсонской области ведется подготовка к эвакуации мирных жителей из Алешек, к этому часу уже подготовлены транспорт и места в пунктах временного размещения... РИА Новости Крым, 27.10.2026
2026-10-27T14:45
2026-10-27T14:45
россия
новые регионы россии
херсонская область
владимир сальдо
алешки
гуманитарная помощь
всу (вооруженные силы украины)
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e7/07/0b/1129968611_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1b47e02b93d1e465fb3613b898f2e1c0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. В Херсонской области ведется подготовка к эвакуации мирных жителей из Алешек, к этому часу уже подготовлены транспорт и места в пунктах временного размещения. Об этом со ссылкой на губернатора региона Владимира Сальдо сообщает ТРК "Таврия".По словам Сальдо, трасса до Херсона на протяжении долгого времени постоянно минировалась украинской стороной. Сейчас на самом дорожном полотне остаются осколки от боеприпасов, а на обочинах могут находиться взрывоопасные предметы, включая магнитные мины и мины-лепестки. Поэтому транспорт двинется в путь сразу после полной очистки и обеспечения безопасности маршрута.Губернатор также подчеркнул, что режим прекращения огня соблюдается ВСУ только в районе Алешек.Как сообщалось, в связи с подготовкой к проведению гуманитарной операции в районе населенного пункта Алешки Херсонской области Вооруженными силами Российской Федерации прекращен огонь на херсонском направлении и введен "режим тишины".Ранее Белый дом заявил, что США добились договоренности о локальном прекращении огня в районе города Алешки в Херсонской области с 29 октября. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что военные занимаются согласованием сроков прекращения огня в районе Алешек.Алешки находятся на левом берегу Днепра, напротив подконтрольного ВСУ города Херсон. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что ВСУ дистанционно минируют подъездные дороги и атакуют дронами транспорт, пытаясь заблокировать поставки продуктов, топлива и медикаментов, а также наносят удары по объектам энергетики и связи города, чтобы создать сложную гуманитарную ситуацию. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
новые регионы россии
херсонская область
алешки
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e7/07/0b/1129968611_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_99f66015370090d7745c92942b1c57e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, новые регионы россии, херсонская область, владимир сальдо, алешки, гуманитарная помощь, всу (вооруженные силы украины)
Транспорт и пункты размещения готовы: что происходит в Алешках сейчас

Сальдо: для эвакуированных из Алешек жителей подготовили транспорт и пункты размещения

14:45 27.10.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГород Алешки Херсонской области
Город Алешки Херсонской области - РИА Новости, 1920, 27.10.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. В Херсонской области ведется подготовка к эвакуации мирных жителей из Алешек, к этому часу уже подготовлены транспорт и места в пунктах временного размещения. Об этом со ссылкой на губернатора региона Владимира Сальдо сообщает ТРК "Таврия".
"Уже подготовлены места в пунктах временного размещения и будет всем желающим оказана помощь, тем, кто хочет выехать и остаться в России, а это абсолютное большинство. Кое-кто, конечно, хочет выехать и соединиться со своими семьями и на территории Украины, будет предоставлена такая возможность", — заявил глава региона.
По словам Сальдо, трасса до Херсона на протяжении долгого времени постоянно минировалась украинской стороной. Сейчас на самом дорожном полотне остаются осколки от боеприпасов, а на обочинах могут находиться взрывоопасные предметы, включая магнитные мины и мины-лепестки. Поэтому транспорт двинется в путь сразу после полной очистки и обеспечения безопасности маршрута.
Губернатор также подчеркнул, что режим прекращения огня соблюдается ВСУ только в районе Алешек.
"К счастью, как и было договорено, режим прекращения огня в районе Алешек соблюдается. Он начался с 4 часов утра, но он соблюдается только, естественно, в районе Алешек. По всей протяженности ЛБС, которая проходит по Херсонской области, он остается в прежнем режиме", — отметил Сальдо.
Как сообщалось, в связи с подготовкой к проведению гуманитарной операции в районе населенного пункта Алешки Херсонской области Вооруженными силами Российской Федерации прекращен огонь на херсонском направлении и введен "режим тишины".
Ранее Белый дом заявил, что США добились договоренности о локальном прекращении огня в районе города Алешки в Херсонской области с 29 октября. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что военные занимаются согласованием сроков прекращения огня в районе Алешек.
Алешки находятся на левом берегу Днепра, напротив подконтрольного ВСУ города Херсон. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что ВСУ дистанционно минируют подъездные дороги и атакуют дронами транспорт, пытаясь заблокировать поставки продуктов, топлива и медикаментов, а также наносят удары по объектам энергетики и связи города, чтобы создать сложную гуманитарную ситуацию.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
РоссияНовые регионы РоссииХерсонская областьВладимир СальдоАлешкиГуманитарная помощьВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:52Убил женщину и двухлетнего ребенка – житель Питера задержан за зверское преступление
15:37Четверо погибших и восемь раненых: украинские боевики атаковали ЛНР
15:24Спорт у моря: как идет стройка модульного зала в Феодосии
15:10В Феодосии учебные стрельбы продлятся семь часов
14:56Не рой другому яму: Путин назвал последствия отказа от российского газа
14:45Транспорт и пункты размещения готовы: что происходит в Алешках сейчас
14:36Россия готова поставлять газ в страны ЕС при их желании – Новак
14:28Защитники неба: как создавалась ПВО Черноморского флота
14:10Крымский мост сейчас - очередь на выезд растет
13:59В Алупке горит трансформатор – на месте МЧС и Крымэнерго
13:43Новости СВО: армия России берет новые рубежи и громит врага по всему фронту
13:30В Кремле рассказали подробности разговора Путина с лидерами Финляндиями и Норвегии
13:12В Свердловской области возобновили движение поездов после схода вагонов
13:01Президент Финляндии и премьер Норвегии провели разговор с Путиным
12:51Забил до смерти и скрылся: в Севастополе заочно вынесли приговор виновнику
12:39На Украине медикам разрешили отказывать в помощи русскоязычным пациентам
12:32На востоке Крыма взорвут бомбу
12:17Крымский курорт признали лучшим в мире для оздоровления
11:55Работают тепловые пушки и насосы: на ЮБК ликвидируют последствия потопа
11:38В России не выявили случаев заражения новым штаммом коронавируса
Лента новостейМолния