https://crimea.ria.ru/20261027/transport-i-punkty-razmescheniya-gotovy-chto-proiskhodit-v-aleshkakh-seychas-1160557690.html

Транспорт и пункты размещения готовы: что происходит в Алешках сейчас

Транспорт и пункты размещения готовы: что происходит в Алешках сейчас - РИА Новости Крым, 27.10.2026

Транспорт и пункты размещения готовы: что происходит в Алешках сейчас

В Херсонской области ведется подготовка к эвакуации мирных жителей из Алешек, к этому часу уже подготовлены транспорт и места в пунктах временного размещения... РИА Новости Крым, 27.10.2026

2026-10-27T14:45

2026-10-27T14:45

2026-10-27T14:45

россия

новые регионы россии

херсонская область

владимир сальдо

алешки

гуманитарная помощь

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. В Херсонской области ведется подготовка к эвакуации мирных жителей из Алешек, к этому часу уже подготовлены транспорт и места в пунктах временного размещения. Об этом со ссылкой на губернатора региона Владимира Сальдо сообщает ТРК "Таврия".По словам Сальдо, трасса до Херсона на протяжении долгого времени постоянно минировалась украинской стороной. Сейчас на самом дорожном полотне остаются осколки от боеприпасов, а на обочинах могут находиться взрывоопасные предметы, включая магнитные мины и мины-лепестки. Поэтому транспорт двинется в путь сразу после полной очистки и обеспечения безопасности маршрута.Губернатор также подчеркнул, что режим прекращения огня соблюдается ВСУ только в районе Алешек.Как сообщалось, в связи с подготовкой к проведению гуманитарной операции в районе населенного пункта Алешки Херсонской области Вооруженными силами Российской Федерации прекращен огонь на херсонском направлении и введен "режим тишины".Ранее Белый дом заявил, что США добились договоренности о локальном прекращении огня в районе города Алешки в Херсонской области с 29 октября. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что военные занимаются согласованием сроков прекращения огня в районе Алешек.Алешки находятся на левом берегу Днепра, напротив подконтрольного ВСУ города Херсон. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что ВСУ дистанционно минируют подъездные дороги и атакуют дронами транспорт, пытаясь заблокировать поставки продуктов, топлива и медикаментов, а также наносят удары по объектам энергетики и связи города, чтобы создать сложную гуманитарную ситуацию. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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новые регионы россии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новые регионы россии, херсонская область, владимир сальдо, алешки, гуманитарная помощь, всу (вооруженные силы украины)