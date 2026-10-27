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Транспорт и пункты размещения готовы: что происходит в Алешках сейчас
Транспорт и пункты размещения готовы: что происходит в Алешках сейчас - РИА Новости Крым, 27.10.2026
Транспорт и пункты размещения готовы: что происходит в Алешках сейчас
В Херсонской области ведется подготовка к эвакуации мирных жителей из Алешек, к этому часу уже подготовлены транспорт и места в пунктах временного размещения... РИА Новости Крым, 27.10.2026
2026-10-27T14:45
2026-10-27T14:45
2026-10-27T14:45
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херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. В Херсонской области ведется подготовка к эвакуации мирных жителей из Алешек, к этому часу уже подготовлены транспорт и места в пунктах временного размещения. Об этом со ссылкой на губернатора региона Владимира Сальдо сообщает ТРК "Таврия".По словам Сальдо, трасса до Херсона на протяжении долгого времени постоянно минировалась украинской стороной. Сейчас на самом дорожном полотне остаются осколки от боеприпасов, а на обочинах могут находиться взрывоопасные предметы, включая магнитные мины и мины-лепестки. Поэтому транспорт двинется в путь сразу после полной очистки и обеспечения безопасности маршрута.Губернатор также подчеркнул, что режим прекращения огня соблюдается ВСУ только в районе Алешек.Как сообщалось, в связи с подготовкой к проведению гуманитарной операции в районе населенного пункта Алешки Херсонской области Вооруженными силами Российской Федерации прекращен огонь на херсонском направлении и введен "режим тишины".Ранее Белый дом заявил, что США добились договоренности о локальном прекращении огня в районе города Алешки в Херсонской области с 29 октября. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что военные занимаются согласованием сроков прекращения огня в районе Алешек.Алешки находятся на левом берегу Днепра, напротив подконтрольного ВСУ города Херсон. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что ВСУ дистанционно минируют подъездные дороги и атакуют дронами транспорт, пытаясь заблокировать поставки продуктов, топлива и медикаментов, а также наносят удары по объектам энергетики и связи города, чтобы создать сложную гуманитарную ситуацию. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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россия, новые регионы россии, херсонская область, владимир сальдо, алешки, гуманитарная помощь, всу (вооруженные силы украины)
Транспорт и пункты размещения готовы: что происходит в Алешках сейчас
Сальдо: для эвакуированных из Алешек жителей подготовили транспорт и пункты размещения
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым.
В Херсонской области ведется подготовка к эвакуации мирных жителей из Алешек, к этому часу уже подготовлены транспорт и места в пунктах временного размещения. Об этом со ссылкой на губернатора региона Владимира Сальдо сообщает ТРК "Таврия".
"Уже подготовлены места в пунктах временного размещения и будет всем желающим оказана помощь, тем, кто хочет выехать и остаться в России, а это абсолютное большинство. Кое-кто, конечно, хочет выехать и соединиться со своими семьями и на территории Украины, будет предоставлена такая возможность", — заявил глава региона.
По словам Сальдо, трасса до Херсона на протяжении долгого времени постоянно минировалась украинской стороной. Сейчас на самом дорожном полотне остаются осколки от боеприпасов, а на обочинах могут находиться взрывоопасные предметы, включая магнитные мины и мины-лепестки. Поэтому транспорт двинется в путь сразу после полной очистки и обеспечения безопасности маршрута.
Губернатор также подчеркнул, что режим прекращения огня соблюдается ВСУ только в районе Алешек.
"К счастью, как и было договорено, режим прекращения огня в районе Алешек соблюдается. Он начался с 4 часов утра, но он соблюдается только, естественно, в районе Алешек. По всей протяженности ЛБС, которая проходит по Херсонской области, он остается в прежнем режиме", — отметил Сальдо.
Как сообщалось, в связи с подготовкой к проведению гуманитарной операции в районе населенного пункта Алешки Херсонской области Вооруженными силами Российской Федерации прекращен огонь на херсонском направлении и введен "режим тишины".
Ранее Белый дом заявил, что США добились
договоренности о локальном прекращении огня в районе города Алешки в Херсонской области с 29 октября. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что военные занимаются согласованием сроков прекращения огня
в районе Алешек.
Алешки находятся на левом берегу Днепра, напротив подконтрольного ВСУ города Херсон. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что ВСУ дистанционно минируют подъездные дороги и атакуют дронами транспорт, пытаясь заблокировать поставки продуктов, топлива и медикаментов, а также наносят удары по объектам энергетики и связи города, чтобы создать сложную гуманитарную ситуацию.
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