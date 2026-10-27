https://crimea.ria.ru/20261027/sport-u-morya-kak-idet-stroyka-modulnogo-zala-v-feodosii-1160552277.html

Спорт у моря: как идет стройка модульного зала в Феодосии

Спорт у моря: как идет стройка модульного зала в Феодосии - РИА Новости Крым, 27.10.2026

Спорт у моря: как идет стройка модульного зала в Феодосии

В Феодосии продолжается строительство модульного гимнастического спортзала на берегу моря в районе спортивной базы "Динамо", на сегодняшний день строительная... РИА Новости Крым, 27.10.2026

2026-10-27T15:24

2026-10-27T15:24

2026-10-27T15:24

феодосия

спорт

крым

новости крыма

городская среда

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/1b/1160552938_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_af4ec688c72fe29d8cfe5a33a7c9064c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. В Феодосии продолжается строительство модульного гимнастического спортзала на берегу моря в районе спортивной базы "Динамо", на сегодняшний день строительная готовность сооружения достигла 7%. Как движется стройка, журналистам показали в рамках выезда на объект.Строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса в Феодосии в районе стадиона спортивной базы "Динамо" вблизи устья реки Байбуга началось в феврале в рамках государственной программы развития физической культуры и спорта в Республике Крым, сообщал РИА Новости Крым замминистра спорта Республики Крым Шериф Османов.Под строительство одноэтажного модульного спортзала был выделен земельный участок площадью около 3,8 тысячи квадратных метров. Единовременно здесь смогут заниматься 10 человек, а с учетом тренерско-преподавательского состава и техперсонала – 18 человек в смену. При этом занятия будут проходить в четыре смены.Сейчас рабочие монтируют металлоконструкцию каркаса здания, также ведется прокладка сетей водопровода – всего на площадке ежедневно трудятся около 15 человек. Для строительства выбрано быстровозводимое модульное решение. Сооружения собираются из крупноблочных элементов, такой подход позволяет сократить продолжительность работ и снизить их трудоемкость. По контракту стоимость строительно-монтажных работ составляет около 120 миллионов рублей – деньги выделены из бюджета республики. В указанную сумму входят проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы, приобретение инженерного оборудования и подключение объекта к инженерным сетям.В Феодосии ранее завершили реконструкцию городского стадиона имени Владимира Шайдерова "Кристалл". За счет средств республики обновили трибуны с просторным подтрибунным пространством, где разместили административные и подсобные помещения, инфраструктуру для команд на время игр – душевые, санузлы, комнаты отдыха. Также на территории "Кристалла" появился новый многофункциональный модульный спортзал.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Спортивный комплекс за 90 миллионов открыли в Белогорском районе КрымаВ Крыму построят 11 физкультурно-оздоровительных комплексов в этом годуВ Крыму за деньги от национализации украинских олигархов построят ФОК

https://crimea.ria.ru/20261015/shkoly-i-ekotekhnopark-chto-dostroyat-v-krymu-do-kontsa-goda-1160228112.html

феодосия

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

феодосия, спорт, крым, новости крыма, городская среда