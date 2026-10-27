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Спорт у моря: как идет стройка модульного зала в Феодосии - РИА Новости Крым, 27.10.2026
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Спорт у моря: как идет стройка модульного зала в Феодосии
Спорт у моря: как идет стройка модульного зала в Феодосии - РИА Новости Крым, 27.10.2026
Спорт у моря: как идет стройка модульного зала в Феодосии
В Феодосии продолжается строительство модульного гимнастического спортзала на берегу моря в районе спортивной базы "Динамо", на сегодняшний день строительная... РИА Новости Крым, 27.10.2026
2026-10-27T15:24
2026-10-27T15:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. В Феодосии продолжается строительство модульного гимнастического спортзала на берегу моря в районе спортивной базы "Динамо", на сегодняшний день строительная готовность сооружения достигла 7%. Как движется стройка, журналистам показали в рамках выезда на объект.Строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса в Феодосии в районе стадиона спортивной базы "Динамо" вблизи устья реки Байбуга началось в феврале в рамках государственной программы развития физической культуры и спорта в Республике Крым, сообщал РИА Новости Крым замминистра спорта Республики Крым Шериф Османов.Под строительство одноэтажного модульного спортзала был выделен земельный участок площадью около 3,8 тысячи квадратных метров. Единовременно здесь смогут заниматься 10 человек, а с учетом тренерско-преподавательского состава и техперсонала – 18 человек в смену. При этом занятия будут проходить в четыре смены.Сейчас рабочие монтируют металлоконструкцию каркаса здания, также ведется прокладка сетей водопровода – всего на площадке ежедневно трудятся около 15 человек. Для строительства выбрано быстровозводимое модульное решение. Сооружения собираются из крупноблочных элементов, такой подход позволяет сократить продолжительность работ и снизить их трудоемкость. По контракту стоимость строительно-монтажных работ составляет около 120 миллионов рублей – деньги выделены из бюджета республики. В указанную сумму входят проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы, приобретение инженерного оборудования и подключение объекта к инженерным сетям.В Феодосии ранее завершили реконструкцию городского стадиона имени Владимира Шайдерова "Кристалл". За счет средств республики обновили трибуны с просторным подтрибунным пространством, где разместили административные и подсобные помещения, инфраструктуру для команд на время игр – душевые, санузлы, комнаты отдыха. Также на территории "Кристалла" появился новый многофункциональный модульный спортзал.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Спортивный комплекс за 90 миллионов открыли в Белогорском районе КрымаВ Крыму построят 11 физкультурно-оздоровительных комплексов в этом годуВ Крыму за деньги от национализации украинских олигархов построят ФОК
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феодосия, спорт, крым, новости крыма, городская среда
Спорт у моря: как идет стройка модульного зала в Феодосии

В Феодосии продолжается строительство модульного спортзала на берегу моря

15:24 27.10.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. В Феодосии продолжается строительство модульного гимнастического спортзала на берегу моря в районе спортивной базы "Динамо", на сегодняшний день строительная готовность сооружения достигла 7%. Как движется стройка, журналистам показали в рамках выезда на объект.
Строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса в Феодосии в районе стадиона спортивной базы "Динамо" вблизи устья реки Байбуга началось в феврале в рамках государственной программы развития физической культуры и спорта в Республике Крым, сообщал РИА Новости Крым замминистра спорта Республики Крым Шериф Османов.
"Мы находимся на территории спортивной базы "Динамо" на улице Курортной в городе Феодосия. На площадке продолжается реализация по строительству модульного спортивного сооружения. Модульный комплекс включает в себя зал по художественной гимнастике, а также дополнительные помещения – раздевалки, душевые, санузлы, административные помещения, медкабинет", – рассказал в рамках пресс-тура первый замдиректора главного управления капстроительства Республики Крым Вадим Фролов.
© РИА Новости КрымСтроительство модульного спортзала на берегу моря в Феодосии
Строительство модульного спортзала на берегу моря в Феодосии
1 из 4
Строительство модульного спортзала на берегу моря в Феодосии
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымСтроительство модульного спортзала на берегу моря в Феодосии
Строительство модульного спортзала на берегу моря в Феодосии
2 из 4
Строительство модульного спортзала на берегу моря в Феодосии
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымСтроительство модульного спортзала на берегу моря в Феодосии
Строительство модульного спортзала на берегу моря в Феодосии
3 из 4
Строительство модульного спортзала на берегу моря в Феодосии
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымСтроительство модульного спортзала на берегу моря в Феодосии
Строительство модульного спортзала на берегу моря в Феодосии
4 из 4
Строительство модульного спортзала на берегу моря в Феодосии
© РИА Новости Крым
1 из 4
Строительство модульного спортзала на берегу моря в Феодосии
© РИА Новости Крым
2 из 4
Строительство модульного спортзала на берегу моря в Феодосии
© РИА Новости Крым
3 из 4
Строительство модульного спортзала на берегу моря в Феодосии
© РИА Новости Крым
4 из 4
Строительство модульного спортзала на берегу моря в Феодосии
© РИА Новости Крым
Под строительство одноэтажного модульного спортзала был выделен земельный участок площадью около 3,8 тысячи квадратных метров. Единовременно здесь смогут заниматься 10 человек, а с учетом тренерско-преподавательского состава и техперсонала – 18 человек в смену. При этом занятия будут проходить в четыре смены.
"Архитектурный образ лаконичен и функционален. Площадь здания составляет 985 квадратных метров. Доминирующим пространством является зал высотой 10 метров. На данный момент строительная готовность объекта составляет 7%. Подрядчик выполняет все возможные мероприятия для того, чтобы завершить работы в этом году", – рассказала журналистам замминистра строительства и архитектуры РК Диана Белова.
Сейчас рабочие монтируют металлоконструкцию каркаса здания, также ведется прокладка сетей водопровода – всего на площадке ежедневно трудятся около 15 человек. Для строительства выбрано быстровозводимое модульное решение. Сооружения собираются из крупноблочных элементов, такой подход позволяет сократить продолжительность работ и снизить их трудоемкость. По контракту стоимость строительно-монтажных работ составляет около 120 миллионов рублей – деньги выделены из бюджета республики. В указанную сумму входят проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы, приобретение инженерного оборудования и подключение объекта к инженерным сетям.
В Феодосии ранее завершили реконструкцию городского стадиона имени Владимира Шайдерова "Кристалл". За счет средств республики обновили трибуны с просторным подтрибунным пространством, где разместили административные и подсобные помещения, инфраструктуру для команд на время игр – душевые, санузлы, комнаты отдыха. Также на территории "Кристалла" появился новый многофункциональный модульный спортзал.
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