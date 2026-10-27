Спорт у моря: как идет стройка модульного зала в Феодосии
В Феодосии продолжается строительство модульного спортзала на берегу моря
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. В Феодосии продолжается строительство модульного гимнастического спортзала на берегу моря в районе спортивной базы "Динамо", на сегодняшний день строительная готовность сооружения достигла 7%. Как движется стройка, журналистам показали в рамках выезда на объект.
Строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса в Феодосии в районе стадиона спортивной базы "Динамо" вблизи устья реки Байбуга началось в феврале в рамках государственной программы развития физической культуры и спорта в Республике Крым, сообщал РИА Новости Крым замминистра спорта Республики Крым Шериф Османов.
"Мы находимся на территории спортивной базы "Динамо" на улице Курортной в городе Феодосия. На площадке продолжается реализация по строительству модульного спортивного сооружения. Модульный комплекс включает в себя зал по художественной гимнастике, а также дополнительные помещения – раздевалки, душевые, санузлы, административные помещения, медкабинет", – рассказал в рамках пресс-тура первый замдиректора главного управления капстроительства Республики Крым Вадим Фролов.
© РИА Новости КрымСтроительство модульного спортзала на берегу моря в Феодосии
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Строительство модульного спортзала на берегу моря в Феодосии
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымСтроительство модульного спортзала на берегу моря в Феодосии
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Строительство модульного спортзала на берегу моря в Феодосии
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымСтроительство модульного спортзала на берегу моря в Феодосии
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Строительство модульного спортзала на берегу моря в Феодосии
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымСтроительство модульного спортзала на берегу моря в Феодосии
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Строительство модульного спортзала на берегу моря в Феодосии
© РИА Новости Крым
1 из 4
Строительство модульного спортзала на берегу моря в Феодосии
© РИА Новости Крым
2 из 4
Строительство модульного спортзала на берегу моря в Феодосии
© РИА Новости Крым
3 из 4
Строительство модульного спортзала на берегу моря в Феодосии
© РИА Новости Крым
4 из 4
Строительство модульного спортзала на берегу моря в Феодосии
© РИА Новости Крым
Под строительство одноэтажного модульного спортзала был выделен земельный участок площадью около 3,8 тысячи квадратных метров. Единовременно здесь смогут заниматься 10 человек, а с учетом тренерско-преподавательского состава и техперсонала – 18 человек в смену. При этом занятия будут проходить в четыре смены.
"Архитектурный образ лаконичен и функционален. Площадь здания составляет 985 квадратных метров. Доминирующим пространством является зал высотой 10 метров. На данный момент строительная готовность объекта составляет 7%. Подрядчик выполняет все возможные мероприятия для того, чтобы завершить работы в этом году", – рассказала журналистам замминистра строительства и архитектуры РК Диана Белова.
Сейчас рабочие монтируют металлоконструкцию каркаса здания, также ведется прокладка сетей водопровода – всего на площадке ежедневно трудятся около 15 человек. Для строительства выбрано быстровозводимое модульное решение. Сооружения собираются из крупноблочных элементов, такой подход позволяет сократить продолжительность работ и снизить их трудоемкость. По контракту стоимость строительно-монтажных работ составляет около 120 миллионов рублей – деньги выделены из бюджета республики. В указанную сумму входят проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы, приобретение инженерного оборудования и подключение объекта к инженерным сетям.
В Феодосии ранее завершили реконструкцию городского стадиона имени Владимира Шайдерова "Кристалл". За счет средств республики обновили трибуны с просторным подтрибунным пространством, где разместили административные и подсобные помещения, инфраструктуру для команд на время игр – душевые, санузлы, комнаты отдыха. Также на территории "Кристалла" появился новый многофункциональный модульный спортзал.
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