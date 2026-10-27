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Россия готова поставлять газ в страны ЕС при их желании – Новак - РИА Новости Крым, 27.10.2026
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Россия готова поставлять газ в страны ЕС при их желании – Новак
Россия готова поставлять газ в страны ЕС при их желании – Новак - РИА Новости Крым, 27.10.2026
Россия готова поставлять газ в страны ЕС при их желании – Новак
Россия готова восстановить поставки газа в страны Европы при их желании, но есть и другие рынки, заявил во вторник в кулуарах Восьмого саммита Форума... РИА Новости Крым, 27.10.2026
2026-10-27T14:36
2026-10-27T14:36
александр новак
газ
сжиженный природный газ (спг)
европа
россия
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Россия готова восстановить поставки газа в страны Европы при их желании, но есть и другие рынки, заявил во вторник в кулуарах Восьмого саммита Форума стран-экспортеров газа зампредседателя правительства России Александр Новак."Мы со своей стороны готовы, мы всегда были надежными поставщиками – это первое. Второе – если Европа не будет покупать, у нас есть, куда продать наш газ", – цитирует Новака РИА Новости.Он также выразил уверенность, что российский сжиженный природный газ будет востребован на мировых рынках после введения запрета на его импорт в Евросоюзе. При этом вице-премьер не сомневается, что газопроводы из России в Европу "Северный поток" и "Северный поток 2" стратегически в перспективе будут востребованы.Он также проинформировал, что следующий танкер с российским дизтопливом для мирового рынка отправится 28 октября, сейчас в пути другие танкеры, договоренности, которые были достигнуты между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом, реализуются.Первые три танкера с дизельным топливом из России направились в сторону восточного побережья Атлантического океана, сообщал Новак 23 октября.9 октября президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп достигли договоренности о поставках российского дизтоплива на мировой рынок. Вскоре Минфин США сообщил о немедленном выпуске лицензии на поставки дизельного топлива из России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин раскритиковал решение Европы запретить все российскоеЕвропа очень дорого заплатит за ближайшую зиму – эксперт$100 за баррель – не предел: мировую энергетику ждет тяжелое завершение года
европа
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александр новак, газ, сжиженный природный газ (спг), европа, россия, экономика
Россия готова поставлять газ в страны ЕС при их желании – Новак

РФ может восстановить поставки газа в страны Европы или торговать на других рынках – Новак

14:36 27.10.2026
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкТрубопровод Gazela для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод Gazela для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 27.10.2026
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Россия готова восстановить поставки газа в страны Европы при их желании, но есть и другие рынки, заявил во вторник в кулуарах Восьмого саммита Форума стран-экспортеров газа зампредседателя правительства России Александр Новак.
"Мы со своей стороны готовы, мы всегда были надежными поставщиками – это первое. Второе – если Европа не будет покупать, у нас есть, куда продать наш газ", – цитирует Новака РИА Новости.
Он также выразил уверенность, что российский сжиженный природный газ будет востребован на мировых рынках после введения запрета на его импорт в Евросоюзе. При этом вице-премьер не сомневается, что газопроводы из России в Европу "Северный поток" и "Северный поток 2" стратегически в перспективе будут востребованы.
Он также проинформировал, что следующий танкер с российским дизтопливом для мирового рынка отправится 28 октября, сейчас в пути другие танкеры, договоренности, которые были достигнуты между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом, реализуются.
Первые три танкера с дизельным топливом из России направились в сторону восточного побережья Атлантического океана, сообщал Новак 23 октября.
9 октября президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп достигли договоренности о поставках российского дизтоплива на мировой рынок. Вскоре Минфин США сообщил о немедленном выпуске лицензии на поставки дизельного топлива из России.
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Александр НовакГазСжиженный природный газ (СПГ)ЕвропаРоссияЭкономика
 
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