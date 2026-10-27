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Романтические знакомства и деньги в долг: как аферисты обманывают крымчан
Романтические знакомства и деньги в долг: как аферисты обманывают крымчан - РИА Новости Крым, 27.10.2026
Романтические знакомства и деньги в долг: как аферисты обманывают крымчан
Более 2,5 млн рублей отдали жители Крыма аферистам за неделю, сообщает во вторник пресс-служба МВД по региону. РИА Новости Крым, 27.10.2026
2026-10-27T20:23
2026-10-27T20:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Более 2,5 млн рублей отдали жители Крыма аферистам за неделю, сообщает во вторник пресс-служба МВД по региону.По данным правоохранителей, чаще всего аферисты направляли крымчанам сообщения от имени знакомых с просьбами одолжить деньги, предлагали дополнительный заработок и инвестиции в криптовалюту, рекомендовали переводить сбережения на "безопасный счет" и "декларировать" деньги. Кроме того, жители совершали неудачные онлайн-покупки и знакомства в интернете.Вскоре феодосийцу позвонил лжесотрудник Роскомнадзора и заявил, что юноша стал жертвой мошенников и теперь должен "задекларировать" деньги и "изменить внутренний идентификатор банковской системы". Следуя указаниям афериста, феодосиец лишился денег.35-летний житель Керчи и 20-летняя жительница Симферопольского района лишились в общей сложности 55 тысяч рублей, поверив сообщениям от имени знакомых с просьбами одолжить деньги. 40-летняя жительница Симферопольского района потеряла 30 тысяч рублей, пытаясь приобрести механическую коробку передач для автомобиля через интернет, а 22-летний житель Симферопольского района решил найти вторую половинку в сети, однако вместо свидания столкнулся с многоэтапной мошеннической схемой и лишился более 42 тысяч рублей.Неделей ранее дистанционные мошенники обманули жителей Крыма на более чем 23 миллиона рублей. О самых популярных способах обмана сообщали в республиканском МВД.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Схемы мошенников перед ХэллоуиномМошенники стали подделывать голоса учителей при помощи ИИ86 эпизодов: в Крыму раскрыта преступная схема мошенников из Москвы
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Романтические знакомства и деньги в долг: как аферисты обманывают крымчан
МВД: более 2,5 млн рублей отдали крымчане аферистам за неделю
20:23 27.10.2026 (обновлено: 20:29 27.10.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Более 2,5 млн рублей отдали жители Крыма аферистам за неделю, сообщает во вторник пресс-служба МВД по региону.
"За прошедшую неделю – с 19 по 25 октября – 23 жителя крымского полуострова лишились более 2,6 миллиона рублей, поверив дистанционным мошенникам", – констатировали в полиции.
По данным правоохранителей, чаще всего аферисты направляли крымчанам сообщения от имени знакомых с просьбами одолжить деньги, предлагали дополнительный заработок и инвестиции в криптовалюту, рекомендовали переводить сбережения на "безопасный счет" и "декларировать" деньги. Кроме того, жители совершали неудачные онлайн-покупки и знакомства в интернете.
"В Феодосии 18-летний юноша лишился 24 тысяч рублей после звонка якобы сотрудницы службы доставки. Женщина сообщила о поступлении посылки на его имя и попросила назвать код из СМС для получения отправления. Не подозревая обмана, молодой человек продиктовал цифры", – приводят один из случаев в полиции.
Вскоре феодосийцу позвонил лжесотрудник Роскомнадзора и заявил, что юноша стал жертвой мошенников и теперь должен "задекларировать" деньги и "изменить внутренний идентификатор банковской системы". Следуя указаниям афериста, феодосиец лишился денег.
35-летний житель Керчи и 20-летняя жительница Симферопольского района лишились в общей сложности 55 тысяч рублей, поверив сообщениям от имени знакомых с просьбами одолжить деньги. 40-летняя жительница Симферопольского района потеряла 30 тысяч рублей, пытаясь приобрести механическую коробку передач для автомобиля через интернет, а 22-летний житель Симферопольского района решил найти вторую половинку в сети, однако вместо свидания столкнулся с многоэтапной мошеннической схемой и лишился более 42 тысяч рублей.
Неделей ранее дистанционные мошенники обманули жителей Крыма на более чем 23 миллиона
рублей. О самых популярных способах обмана сообщали в республиканском МВД.
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