https://crimea.ria.ru/20261027/raspad-ukrainy-uzhe-ne-ostanovit-zayavili-v-krymu-1160567336.html

Распад Украины уже не остановить, заявили в Крыму

Распад Украины уже не остановить, заявили в Крыму - РИА Новости Крым, 27.10.2026

Распад Украины уже не остановить, заявили в Крыму

На Украине запущены необратимые процессы распада государственности, которые никому уже не удастся остановить. Такое мнение высказал глава крымского парламента... РИА Новости Крым, 27.10.2026

2026-10-27T18:25

2026-10-27T18:25

2026-10-27T18:25

владимир константинов

крым

новости

украина

политика

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e6/05/04/1123130807_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_126863c4834f0305bdb215fe46043cbe.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. На Украине запущены необратимые процессы распада государственности, которые никому уже не удастся остановить. Такое мнение высказал глава крымского парламента Владимир Константинов на встрече с представителями СМИ в Симферополе.По словам Константинова, одним из факторов этого разрушения стало абсолютное банкротство идеи евроинтеграции, которая, по задумке ее авторов, должна была сплотить украинцев. Еще одним фактором, предопределившим распад Украины, стало то, что пришедшие к власти в этой стране политики взяли на вооружение нацистскую идеологию, отметил он.Он также отметил, что сегодня в ходе различных консультаций и переговоров идет "мучительный поиск мирного решения по Украине", и оно в конечном итоге будет найдено.При этом урегулирование украинского конфликта и установление прочного мира для нынешних европейских элит будет равносильно проигрышу. В этом случае их сметет внутренняя волна, и они лишатся власти, убежден Константинов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем на самом деле клеймят Зеленского Трамп и МаскЗеленский теряет поддержку среди союзников и внутри страныУкраину ждет незавидная судьба Европы – политолог

крым

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир константинов, крым, новости, украина, политика