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Распад Украины уже не остановить, заявили в Крыму - РИА Новости Крым, 27.10.2026
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Распад Украины уже не остановить, заявили в Крыму
Распад Украины уже не остановить, заявили в Крыму - РИА Новости Крым, 27.10.2026
Распад Украины уже не остановить, заявили в Крыму
На Украине запущены необратимые процессы распада государственности, которые никому уже не удастся остановить. Такое мнение высказал глава крымского парламента... РИА Новости Крым, 27.10.2026
2026-10-27T18:25
2026-10-27T18:25
владимир константинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. На Украине запущены необратимые процессы распада государственности, которые никому уже не удастся остановить. Такое мнение высказал глава крымского парламента Владимир Константинов на встрече с представителями СМИ в Симферополе.По словам Константинова, одним из факторов этого разрушения стало абсолютное банкротство идеи евроинтеграции, которая, по задумке ее авторов, должна была сплотить украинцев. Еще одним фактором, предопределившим распад Украины, стало то, что пришедшие к власти в этой стране политики взяли на вооружение нацистскую идеологию, отметил он.Он также отметил, что сегодня в ходе различных консультаций и переговоров идет "мучительный поиск мирного решения по Украине", и оно в конечном итоге будет найдено.При этом урегулирование украинского конфликта и установление прочного мира для нынешних европейских элит будет равносильно проигрышу. В этом случае их сметет внутренняя волна, и они лишатся власти, убежден Константинов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем на самом деле клеймят Зеленского Трамп и МаскЗеленский теряет поддержку среди союзников и внутри страныУкраину ждет незавидная судьба Европы – политолог
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владимир константинов, крым, новости, украина, политика
Распад Украины уже не остановить, заявили в Крыму

На Украине запущены необратимые процессы распада государства – Константинов

18:25 27.10.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГерб Украины
Герб Украины - РИА Новости, 1920, 27.10.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. На Украине запущены необратимые процессы распада государственности, которые никому уже не удастся остановить. Такое мнение высказал глава крымского парламента Владимир Константинов на встрече с представителями СМИ в Симферополе.

"На Украине запущены необратимые процессы разрушения. Они уже не зависят ни от (Владимира) Зеленского, ни от (Петра) Порошенко, ни от кого. И они фундаментальны. Мой прогноз – быстрый или медленный распад", - сказал председатель Госсовета республики, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости Крым.

По словам Константинова, одним из факторов этого разрушения стало абсолютное банкротство идеи евроинтеграции, которая, по задумке ее авторов, должна была сплотить украинцев. Еще одним фактором, предопределившим распад Украины, стало то, что пришедшие к власти в этой стране политики взяли на вооружение нацистскую идеологию, отметил он.
"Они не поняли, что нацизм – одноразовая идеология. Она срабатывает лишь раз и потом сгорает, и потом не остается вообще ничего", - пояснил глава крымского парламента.
Он также отметил, что сегодня в ходе различных консультаций и переговоров идет "мучительный поиск мирного решения по Украине", и оно в конечном итоге будет найдено.
При этом урегулирование украинского конфликта и установление прочного мира для нынешних европейских элит будет равносильно проигрышу. В этом случае их сметет внутренняя волна, и они лишатся власти, убежден Константинов.
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