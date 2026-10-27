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Работают тепловые пушки и насосы: на ЮБК ликвидируют последствия потопа
Работают тепловые пушки и насосы: на ЮБК ликвидируют последствия потопа - РИА Новости Крым, 27.10.2026
Работают тепловые пушки и насосы: на ЮБК ликвидируют последствия потопа
На крымском южнобережье продолжается борьба с последствиями подтопления в ряде населенных пунктов Большой Ялты. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России РИА Новости Крым, 27.10.2026
2026-10-27T11:55
2026-10-27T11:55
2026-10-27T11:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт — РИА Новости Крым. На крымском южнобережье продолжается борьба с последствиями подтопления в ряде населенных пунктов Большой Ялты. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Республике Крым."Сотрудники МЧС России и администрации непрерывно ликвидируют последствия подтопления на территории населенных пунктов МО Ялта", - говорится в сообщении.Так, в Кореизе сейчас работает водооткачивающая техника и тепловые пушки в частных домах и на придомовых территориях. Спасатели оказывают помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.В Алупке и районе Мисхора водоотводные работы ведутся на отдельных участках. В районе Кореизского шоссе сооружают временные дамбы и перенаправляют воду с заповедной горно-лесной зоны, уточнили в МЧС.Также водооткачивающие и водоотводные работы идут в подземном переходе в Ялте — на участке от улицы Московской к площади Советской, который накануне был полностью затоплен.Кроме того, начались первые обходы комиссий по оценке ущерба. Представители администрации территориальных органов дают разъяснения по дальнейшим действиям для получения матпомощи.Ранее врио главы администрации Ялты Светлана Шевченко сообщала, что жители населенных пунктов Большой Ялты, утратившие имущество первой необходимости в результате паводка, смогут получить компенсацию в размере 150 тысяч рублей. За частичную утрату имущества предусмотрена выплата в 50 тысяч рублей.Мощные ливни обрушились на Крым с 17 по 20 октября. На плато Ай-Петри выпало более 500 миллиметров осадков. Это больше, чем в 2021 году, когда дожди затопили Южный берег Крыма. В Ялте выпало шесть месячных норм осадков.Больше всего от паводков пострадали поселок Кореиз и город Алупка, где оказались подтопленными жилые дома. Всего на Южнобережье возведено 50 временных дамб протяженностью 3777 метров, вывезено 1938 кубометров грунта, расчищено 520 метров русел рек Гува, Кара-Баир и Дерекойка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Большой Ялте из-за мощного паводка возвели 50 временных дамбНовый генплан Ялты утвержденОтопительный сезон в Ялте начнется в ближайшее время
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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гу мчс рф по республике крым, подтопления, подтопления в кореизе , юбк, ялта, новости крыма
Работают тепловые пушки и насосы: на ЮБК ликвидируют последствия потопа
На Южном берегу Крыма освобождены от воды 29 объектов – МЧС
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт — РИА Новости Крым. На крымском южнобережье продолжается борьба с последствиями подтопления в ряде населенных пунктов Большой Ялты. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Республике Крым.
"Сотрудники МЧС России и администрации непрерывно ликвидируют последствия подтопления на территории населенных пунктов МО Ялта", - говорится в сообщении.
Так, в Кореизе сейчас работает водооткачивающая техника и тепловые пушки в частных домах и на придомовых территориях. Спасатели оказывают помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
В Алупке и районе Мисхора водоотводные работы ведутся на отдельных участках. В районе Кореизского шоссе сооружают временные дамбы и перенаправляют воду с заповедной горно-лесной зоны, уточнили в МЧС.
Также водооткачивающие и водоотводные работы идут в подземном переходе в Ялте — на участке от улицы Московской к площади Советской, который накануне был полностью затоплен.
"Освобождены от воды 29 объектов, остаются подтопленными - 8. <…> возведено 50 временных дамб протяженностью 3777 м (использовано 8191 мешков), вывезено 1938 кубометров грунта, расчищено 520 метров русел рек Гува Кара-Баир и Дерекойка (Быстрая). Всего к ликвидации последствий подтопления привлечено 245 человек и 47 единиц техники", - уточнили в профильном ведомстве.
Кроме того, начались первые обходы комиссий по оценке ущерба. Представители администрации территориальных органов дают разъяснения по дальнейшим действиям для получения матпомощи.
Ранее врио главы администрации Ялты Светлана Шевченко сообщала
, что жители населенных пунктов Большой Ялты, утратившие имущество первой необходимости в результате паводка, смогут получить компенсацию в размере 150 тысяч рублей. За частичную утрату имущества предусмотрена выплата в 50 тысяч рублей.
Мощные ливни обрушились на Крым с 17 по 20 октября. На плато Ай-Петри выпало более 500 миллиметров осадков. Это больше, чем в 2021 году, когда дожди затопили Южный берег Крыма. В Ялте выпало шесть месячных норм осадков.
Больше всего от паводков пострадали поселок Кореиз и город Алупка, где оказались подтопленными жилые дома. Всего на Южнобережье возведено 50 временных дамб протяженностью 3777 метров, вывезено 1938 кубометров грунта, расчищено 520 метров русел рек Гува, Кара-Баир и Дерекойка.
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