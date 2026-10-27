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Признают ли Крым частью России после окончания СВО - РИА Новости Крым, 27.10.2026
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Признают ли Крым частью России после окончания СВО
Признают ли Крым частью России после окончания СВО - РИА Новости Крым, 27.10.2026
Признают ли Крым частью России после окончания СВО
Глава крымского парламента Владимир Константинов допустил, что США могут признать российский статус полуострова по итогам будущего мирного соглашения по... РИА Новости Крым, 27.10.2026
2026-10-27T17:29
2026-10-27T17:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Глава крымского парламента Владимир Константинов допустил, что США могут признать российский статус полуострова по итогам будущего мирного соглашения по украинскому урегулированию. Об этом он заявил на встрече с представителями СМИ в Симферополе.По словам председателя Госсовета республики, де-факто весь мир уже признал, что референдум 2014 года был абсолютно справедливым и юридически чистым. При этом США могут сделать это де-юре, предположил Константинов. В этой связи он напомнил слова Трампа, заявившего, что Украина сама отказалась от Крыма.Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Крым является красивейшим участком земли, от которого Украина отказалась еще при Бараке Обаме.Глава Белого дома также говорил, что Владимиру Зеленскому следует отказаться от претензий на Крым ради установления мира на Украине. Американский лидер отмечал, что возвращение Крыма под юрисдикцию Киева невозможно, как и членство Украины в НАТО.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России.Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Со своей стороны руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский разрушил Украину - ТрампЗеленский бросил прямой и грубый вызов Трампу – ЛавровКонфликт Трампа и Зеленского: чем это обернется для Украины
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крым, новости крыма, владимир константинов, сша, государственный совет рк (госсовет), украина
Признают ли Крым частью России после окончания СВО

США могут признать Крым по итогам будущего мирного соглашения по Украине – Константинов

17:29 27.10.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАрт-объект "Карта России"
Арт-объект Карта России - РИА Новости, 1920, 27.10.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Глава крымского парламента Владимир Константинов допустил, что США могут признать российский статус полуострова по итогам будущего мирного соглашения по украинскому урегулированию. Об этом он заявил на встрече с представителями СМИ в Симферополе.
"Признание Украины, как и Европы, Крыму особенно не надо. Нам достаточно признания Соединенных Штатов. Для (президента США Дональда) Трампа в этом (возможном признании полуострова – ред.) не будет ничего чрезвычайного, а для нас будет значить многое. Думаю, это возможно", - сказал Константинов, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости Крым.
По словам председателя Госсовета республики, де-факто весь мир уже признал, что референдум 2014 года был абсолютно справедливым и юридически чистым. При этом США могут сделать это де-юре, предположил Константинов. В этой связи он напомнил слова Трампа, заявившего, что Украина сама отказалась от Крыма.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Крым является красивейшим участком земли, от которого Украина отказалась еще при Бараке Обаме.
Глава Белого дома также говорил, что Владимиру Зеленскому следует отказаться от претензий на Крым ради установления мира на Украине. Американский лидер отмечал, что возвращение Крыма под юрисдикцию Киева невозможно, как и членство Украины в НАТО.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России.
Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Со своей стороны руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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