https://crimea.ria.ru/20261027/prezident-finlyandii-i-premer-norvegii-proveli-razgovor-s-putinym-1160551785.html

Президент Финляндии и премьер Норвегии провели разговор с Путиным

Президент Финляндии и премьер Норвегии провели разговор с Путиным - РИА Новости Крым, 27.10.2026

Президент Финляндии и премьер Норвегии провели разговор с Путиным

Президент Финляндии Александер Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере провели телефонный разговор с главой российского государства Владимиром Путиным. РИА Новости Крым, 27.10.2026

2026-10-27T13:01

2026-10-27T13:01

2026-10-27T13:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Президент Финляндии Александер Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере провели телефонный разговор с главой российского государства Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию Стубба.Указано, что Стубб и Стере участвовали в разговоре в качестве лидеров своих стран и не выступали от имени Европы в целом.Как отметили в канцелярии, разговор состоялся по инициативе Хельсинки и Осло для "обсуждения усилий" по прекращению конфликта на Украине.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, владимир путин (политик), россия, норвегия, финляндия