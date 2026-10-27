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Президент Финляндии и премьер Норвегии провели разговор с Путиным - РИА Новости Крым, 27.10.2026
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Президент Финляндии и премьер Норвегии провели разговор с Путиным
Президент Финляндии и премьер Норвегии провели разговор с Путиным - РИА Новости Крым, 27.10.2026
Президент Финляндии и премьер Норвегии провели разговор с Путиным
Президент Финляндии Александер Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере провели телефонный разговор с главой российского государства Владимиром Путиным. РИА Новости Крым, 27.10.2026
2026-10-27T13:01
2026-10-27T13:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Президент Финляндии Александер Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере провели телефонный разговор с главой российского государства Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию Стубба.Указано, что Стубб и Стере участвовали в разговоре в качестве лидеров своих стран и не выступали от имени Европы в целом.Как отметили в канцелярии, разговор состоялся по инициативе Хельсинки и Осло для "обсуждения усилий" по прекращению конфликта на Украине.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости, владимир путин (политик), россия, норвегия, финляндия
Президент Финляндии и премьер Норвегии провели разговор с Путиным

Лидер Финляндии и премьер Норвегии провели телефонный разговор с Путиным – канцелярия

13:01 27.10.2026
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.10.2026
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Президент Финляндии Александер Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере провели телефонный разговор с главой российского государства Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию Стубба.
"Президент Финляндии Александер Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре провели телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным во вторник, 27 октября", – говорится в сообщении.
Указано, что Стубб и Стере участвовали в разговоре в качестве лидеров своих стран и не выступали от имени Европы в целом.
Как отметили в канцелярии, разговор состоялся по инициативе Хельсинки и Осло для "обсуждения усилий" по прекращению конфликта на Украине.
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НовостиВладимир Путин (политик)РоссияНорвегияФинляндия
 
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