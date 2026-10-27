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Новости СВО: армия России берет новые рубежи и громит врага по всему фронту - РИА Новости Крым, 27.10.2026
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Новости СВО: армия России берет новые рубежи и громит врага по всему фронту
Новости СВО: армия России берет новые рубежи и громит врага по всему фронту - РИА Новости Крым, 27.10.2026
Новости СВО: армия России берет новые рубежи и громит врага по всему фронту
ВСУ за сутки на всех фронтах спецоперации потеряли еще более 1000 боевиков, а также военную технику и вооружения, в том числе – западного производства. Об этом... РИА Новости Крым, 27.10.2026
2026-10-27T13:43
2026-10-27T13:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. ВСУ за сутки на всех фронтах спецоперации потеряли еще более 1000 боевиков, а также военную технику и вооружения, в том числе – западного производства. Об этом сказано в сводке Минобороны РФ во вторник.Подразделения группировки войск "Север" заняли более выгодные рубежи и позиции. Противник потерял более 165 боевиков, три боевые бронированные машины и 11 автомобилей.Подразделения "Запада" улучшили положение по переднему краю. Потери ВСУ составили свыше 230 человек, две боевые бронированные машины, 14 автомобилей и орудие полевой артиллерии.Военнослужащие "Южной" группировки улучшили тактическое положение, ликвидировали более 150 украинских неонацистов, восемь боевых бронированных машин, 41 автомобиль, чешскую боевую машину реактивной системы залпового огня Vampire и артиллерийское орудие.Бойцы группировки "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 345 солдат, танк, три боевые бронированные машины, 13 автомобилей, орудие полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы.Подразделения группы войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника, уничтожили свыше 195 военных ВСУ, две боевые бронированные машины, три автомобиля и артиллерийское орудие.Подразделения "Днепра" улучшили положение по переднему краю. Уничтожены до 30 боевиков ВСУ и девять автомобилей.Также российские военные поразили объекты транспортной инфраструктуры, склады боеприпасов, цеха производства и места хранения наземных робототехнических комплексов и дронов дальнего действия, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах.Средствами ПВО сбиты две управляемые авиационные бомбы и 645 беспилотников самолетного типа.Всего с начала спецоперации уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 272 423 беспилотных летательных аппарата, 672 зенитных ракетных комплекса, 31 425 танков и других боевых бронированных машин, 1 793 боевые машины реактивных систем залпового огня, 36 823 орудия полевой артиллерии и минометов, 75 749 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Киеве разбиты заводы по выпуску дронов и автожелезнодорожный мостАтаки ВСУ на Крым и другие регионы России – за ночь сбиты 222 беспилотникаНа Украине поражены предприятия ВПК и транспортная инфраструктура
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новости сво, харьковская область, сумская область, днепропетровская область, новые регионы россии, вооруженные силы россии, потери всу , инфографика
Новости СВО: армия России берет новые рубежи и громит врага по всему фронту

Новости СВО – ВСУ за сутки на всех фронтах спецоперации потеряли еще более 1000 боевиков

13:43 27.10.2026 (обновлено: 13:48 27.10.2026)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. ВСУ за сутки на всех фронтах спецоперации потеряли еще более 1000 боевиков, а также военную технику и вооружения, в том числе – западного производства. Об этом сказано в сводке Минобороны РФ во вторник.
Подразделения группировки войск "Север" заняли более выгодные рубежи и позиции. Противник потерял более 165 боевиков, три боевые бронированные машины и 11 автомобилей.
Подразделения "Запада" улучшили положение по переднему краю. Потери ВСУ составили свыше 230 человек, две боевые бронированные машины, 14 автомобилей и орудие полевой артиллерии.
Военнослужащие "Южной" группировки улучшили тактическое положение, ликвидировали более 150 украинских неонацистов, восемь боевых бронированных машин, 41 автомобиль, чешскую боевую машину реактивной системы залпового огня Vampire и артиллерийское орудие.
Сводка Минобороны РФ на 27 октября 2026 годаСводка Минобороны РФ на 27 октября 2026 года
Бойцы группировки "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 345 солдат, танк, три боевые бронированные машины, 13 автомобилей, орудие полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы.
Подразделения группы войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника, уничтожили свыше 195 военных ВСУ, две боевые бронированные машины, три автомобиля и артиллерийское орудие.
Подразделения "Днепра" улучшили положение по переднему краю. Уничтожены до 30 боевиков ВСУ и девять автомобилей.
Также российские военные поразили объекты транспортной инфраструктуры, склады боеприпасов, цеха производства и места хранения наземных робототехнических комплексов и дронов дальнего действия, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах.
Средствами ПВО сбиты две управляемые авиационные бомбы и 645 беспилотников самолетного типа.
Всего с начала спецоперации уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 272 423 беспилотных летательных аппарата, 672 зенитных ракетных комплекса, 31 425 танков и других боевых бронированных машин, 1 793 боевые машины реактивных систем залпового огня, 36 823 орудия полевой артиллерии и минометов, 75 749 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Новости СВОХарьковская областьСумская областьДнепропетровская областьНовые регионы РоссииВооруженные силы РоссииПотери ВСУ
 
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