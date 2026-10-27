https://crimea.ria.ru/20261027/ne-roy-drugomu-yamu-putin-nazval-posledstviya-otkaza-ot-rossiyskogo-gaza-1160558236.html

Не рой другому яму: Путин назвал последствия отказа от российского газа

Не рой другому яму: Путин назвал последствия отказа от российского газа - РИА Новости Крым, 27.10.2026

Не рой другому яму: Путин назвал последствия отказа от российского газа

Любые попытки исключить Россию из мирового газового рынка будут иметь серьезные последствия, прежде всего - запредельные издержки для потребителей. Об этом... РИА Новости Крым, 27.10.2026

2026-10-27T14:56

2026-10-27T14:56

2026-10-27T14:56

владимир путин (политик)

газ

россия

экономика

новости

экспорт

поставки российского газа в европу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Любые попытки исключить Россию из мирового газового рынка будут иметь серьезные последствия, прежде всего - запредельные издержки для потребителей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в рамках форума стран-экспортеров газа.Он напомнил, что в последние годы российские газовые компании столкнулись с "определенными трудностями", включая ограничения со стороны некоторых стран. Он также подчеркнул, что РФ занимает первое место в мире по запасам природного газа и является ответственным поставщиком газа за рубеж, а Европа сама наносит удар по своей промышленности и соцсфере, отказываясь от российских энергоносителей."Именно это мы видим сейчас в Европе, которая сама наносит удар по своей промышленности и социальной сфере, отказываясь от российских энергоносителей, разрывая долгосрочные контракты. Вы знаете, в России есть такая поговорка: "Не рой другому яму, а то сам в нее попадешь", – сказал российский лидер.Россия готова восстановить поставки газа в страны Европы при их желании, но есть и другие рынки, заявлял ранее во вторник в кулуарах Восьмого саммита Форума стран-экспортеров газа зампредседателя правительства России Александр Новак.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин раскритиковал решение Европы запретить все российскоеВ российских хранилищах накоплен исторический абсолютный рекорд запаса газаВ Европе признали крах плана ЕС по отказу от энергоресурсов России

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), газ, россия, экономика, новости, экспорт, поставки российского газа в европу