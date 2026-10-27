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Надо создавать мосты: Путин о международном сотрудничестве в энергосфере - РИА Новости Крым, 27.10.2026
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Надо создавать мосты: Путин о международном сотрудничестве в энергосфере
Надо создавать мосты: Путин о международном сотрудничестве в энергосфере - РИА Новости Крым, 27.10.2026
Надо создавать мосты: Путин о международном сотрудничестве в энергосфере
Необходимо создавать мосты для сотрудничества в энергетической сфере, они будут востребованы с учетом нынешних событий в мире. Об этом во вторник, 27 октября,... РИА Новости Крым, 27.10.2026
2026-10-27T17:49
2026-10-27T17:49
владимир путин (политик)
новости
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азербайджан
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Необходимо создавать мосты для сотрудничества в энергетической сфере, они будут востребованы с учетом нынешних событий в мире. Об этом во вторник, 27 октября, заявил президент России Владимир Путин в ходе саммита Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) в Москве.Также Путин назвал Азербайджан стабильным и хорошим партнером России по многим направлениям, в том числе в энергетической сфере.Кроме того, он отметил связи с Турцией. По словам Путина, Россия поставляет в эту страну до 30 миллиардов кубометров газа. Президент подчеркнул, что такие показатели значительно больше, чем то, что поставляет Азербайджан, однако Россия не чувствует себя конкурентом республики и готова к сотрудничеству.Ранее зампредседателя правительства России Александр Новак заявил, что РФ готова восстановить поставки газа в страны Европы при их желании, но есть и другие рынки. Он также выразил уверенность, что российский сжиженный природный газ будет востребован на мировых рынках после введения запрета на его импорт в Евросоюзе.ФСЭГ - международная межправительственная организация. Полноправными членами ФСЭГ являются Алжир, Боливия, Египет, Экваториальная Гвинея, Иран, Ливия, Нигерия, Катар, Россия, Тринидад и Тобаго, ОАЭ и Венесуэла.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин раскритиковал решение Европы запретить все российскоеЕвропа очень дорого заплатит за ближайшую зиму – эксперт$100 за баррель – не предел: мировую энергетику ждет тяжелое завершение года
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владимир путин (политик), новости, россия, турция, азербайджан, энергетика
Надо создавать мосты: Путин о международном сотрудничестве в энергосфере

Путин призвал создавать мосты для международного сотрудничества в энергетической сфере

17:49 27.10.2026
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Необходимо создавать мосты для сотрудничества в энергетической сфере, они будут востребованы с учетом нынешних событий в мире. Об этом во вторник, 27 октября, заявил президент России Владимир Путин в ходе саммита Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) в Москве.

"Мы должны создавать вот эти мосты между собой для того, чтобы наладить это сотрудничество и общее понимание того, как двигаться вперед. Этот мост, безусловно, будет очень прочным, и он востребован сегодня с учетом тех событий, которые мы наблюдаем в мире", – процитировало главу государства РИА Новости.

Также Путин назвал Азербайджан стабильным и хорошим партнером России по многим направлениям, в том числе в энергетической сфере.
"Вы знаете, мы находимся в активном диалоге с президентом Азербайджана господином (Ильхамом – ред.) Алиевым. В том числе обсуждаем вопросы расширения нашего сотрудничества в сфере энергетики, в газовой сфере", – сообщил президент России.
Кроме того, он отметил связи с Турцией. По словам Путина, Россия поставляет в эту страну до 30 миллиардов кубометров газа. Президент подчеркнул, что такие показатели значительно больше, чем то, что поставляет Азербайджан, однако Россия не чувствует себя конкурентом республики и готова к сотрудничеству.
Ранее зампредседателя правительства России Александр Новак заявил, что РФ готова восстановить поставки газа в страны Европы при их желании, но есть и другие рынки. Он также выразил уверенность, что российский сжиженный природный газ будет востребован на мировых рынках после введения запрета на его импорт в Евросоюзе.
ФСЭГ - международная межправительственная организация. Полноправными членами ФСЭГ являются Алжир, Боливия, Египет, Экваториальная Гвинея, Иран, Ливия, Нигерия, Катар, Россия, Тринидад и Тобаго, ОАЭ и Венесуэла.
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Владимир Путин (политик)НовостиРоссияТурцияАзербайджанЭнергетика
 
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