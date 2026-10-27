https://crimea.ria.ru/20261027/na-vostoke-kryma-vzorvut-bombu-1160547486.html
На востоке Крыма взорвут бомбу
На востоке Крыма взорвут бомбу - РИА Новости Крым, 27.10.2026
На востоке Крыма взорвут бомбу
Жителей и гостей Ленинского района Крыма предупредили о возможных громких звуках в связи с запланированным подрывом взрывоопасных предметов. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 27.10.2026
2026-10-27T12:32
2026-10-27T12:32
2026-10-27T12:32
утилизация взрывоопасных предметов в крыму
ленинский район
крым
новости крыма
безопасность республики крым и севастополя
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e8/04/17/1136791559_0:11:1173:671_1920x0_80_0_0_3af42bbb1e778667fe1b0d84029c5342.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Жителей и гостей Ленинского района Крыма предупредили о возможных громких звуках в связи с запланированным подрывом взрывоопасных предметов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики."В Ленинском районе сегодня может быть громко. 27 октября во второй половине дня на территории Багеровского сельского поселения на Багеровском полигоне запланировано проведение подрыва взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.Власти просят население не поддаваться панике и воздержаться от посещения обозначенной территории.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. В обоих регионах регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Главы городов и субъектов стараются заранее предупреждать об этом людей, чтобы не сеять панику.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ленинский район
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e8/04/17/1136791559_133:0:1041:681_1920x0_80_0_0_efeca3ec93e3cccc2b636ceb484df929.png
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
утилизация взрывоопасных предметов в крыму, ленинский район, крым, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя
На востоке Крыма взорвут бомбу
В Ленинском районе Крыма планируют уничтожить взрывоопасные предметы – будет громко