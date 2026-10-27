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На востоке Крыма взорвут бомбу - РИА Новости Крым, 27.10.2026
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На востоке Крыма взорвут бомбу
На востоке Крыма взорвут бомбу - РИА Новости Крым, 27.10.2026
На востоке Крыма взорвут бомбу
Жителей и гостей Ленинского района Крыма предупредили о возможных громких звуках в связи с запланированным подрывом взрывоопасных предметов. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 27.10.2026
2026-10-27T12:32
2026-10-27T12:32
утилизация взрывоопасных предметов в крыму
ленинский район
крым
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безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Жителей и гостей Ленинского района Крыма предупредили о возможных громких звуках в связи с запланированным подрывом взрывоопасных предметов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики."В Ленинском районе сегодня может быть громко. 27 октября во второй половине дня на территории Багеровского сельского поселения на Багеровском полигоне запланировано проведение подрыва взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.Власти просят население не поддаваться панике и воздержаться от посещения обозначенной территории.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. В обоих регионах регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Главы городов и субъектов стараются заранее предупреждать об этом людей, чтобы не сеять панику.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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утилизация взрывоопасных предметов в крыму, ленинский район, крым, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя
На востоке Крыма взорвут бомбу

В Ленинском районе Крыма планируют уничтожить взрывоопасные предметы – будет громко

12:32 27.10.2026
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымУ мыса Ак-Бурун в Керчи уничтожены минометная мина и артиллерийский снаряд времен войны
У мыса Ак-Бурун в Керчи уничтожены минометная мина и артиллерийский снаряд времен войны
© ГУ МЧС России по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Жителей и гостей Ленинского района Крыма предупредили о возможных громких звуках в связи с запланированным подрывом взрывоопасных предметов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики.
"В Ленинском районе сегодня может быть громко. 27 октября во второй половине дня на территории Багеровского сельского поселения на Багеровском полигоне запланировано проведение подрыва взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.
Власти просят население не поддаваться панике и воздержаться от посещения обозначенной территории.
В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. В обоих регионах регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Главы городов и субъектов стараются заранее предупреждать об этом людей, чтобы не сеять панику.
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Утилизация взрывоопасных предметов в КрымуЛенинский районКрымНовости КрымаБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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