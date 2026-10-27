https://crimea.ria.ru/20261027/na-vostoke-kryma-vzorvut-bombu-1160547486.html

На востоке Крыма взорвут бомбу

На востоке Крыма взорвут бомбу - РИА Новости Крым, 27.10.2026

На востоке Крыма взорвут бомбу

Жителей и гостей Ленинского района Крыма предупредили о возможных громких звуках в связи с запланированным подрывом взрывоопасных предметов. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 27.10.2026

2026-10-27T12:32

2026-10-27T12:32

2026-10-27T12:32

утилизация взрывоопасных предметов в крыму

ленинский район

крым

новости крыма

безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Жителей и гостей Ленинского района Крыма предупредили о возможных громких звуках в связи с запланированным подрывом взрывоопасных предметов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики."В Ленинском районе сегодня может быть громко. 27 октября во второй половине дня на территории Багеровского сельского поселения на Багеровском полигоне запланировано проведение подрыва взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.Власти просят население не поддаваться панике и воздержаться от посещения обозначенной территории.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. В обоих регионах регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Главы городов и субъектов стараются заранее предупреждать об этом людей, чтобы не сеять панику.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

утилизация взрывоопасных предметов в крыму, ленинский район, крым, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя