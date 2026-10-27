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На Украине медикам разрешили отказывать в помощи русскоязычным пациентам - РИА Новости Крым, 27.10.2026
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На Украине медикам разрешили отказывать в помощи русскоязычным пациентам
На Украине медикам разрешили отказывать в помощи русскоязычным пациентам - РИА Новости Крым, 27.10.2026
На Украине медикам разрешили отказывать в помощи русскоязычным пациентам
Украинские врачи не обязаны оказывать медицинские услуги русскоязычным пациентам, данный вопрос находится исключительно в плоскости морали. Об этом заявила... РИА Новости Крым, 27.10.2026
2026-10-27T12:39
2026-10-27T12:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Украинские врачи не обязаны оказывать медицинские услуги русскоязычным пациентам, данный вопрос находится исключительно в плоскости морали. Об этом заявила языковой омбудсмен страны Елена Ивановская в эфире одной из украинских радиостанций.При этом она сослалась на одну из статей украинского языкового закона, согласно которой предоставляющее услуги лицо может оказывать услуги на другом языке, кроме украинского, только по своему желанию.Ранее Ивановская пригрозила родителям школьников штрафами почти до 270 долларов за использование русского языка в чатах с учителями. Также она потребовала вести переписку в домовых чатах на украинском языке во избежание наказаний.Также языковой омбудсмен Украины предложила в 10 раз повысить штрафы для граждан, которые используют русский язык.В апреле этого года министр культуры Украины Татьяна Бережная заявила, что 71% украинцев продолжают потреблять русскоязычный контент, и почти четверть делает это ежедневно. При этом среди подростков 59% регулярно взаимодействуют с таким контентом.По мнению руководителя крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), социолога и политического эксперта Натальи Киселевой русский язык был и остается родным для подавляющего большинства жителей Украины, а среди украинской молодежи его использование является еще и формой протеста против тотальной насильственной украинизации.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Русский код: как школьников исторических регионов РФ возвращают к корнямВоссоединение с РФ исторических регионов – закономерный результат несостоятельности украинского государстваВ России появится центр продвижения русского языка за границей
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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60
новости, русский язык, украина
На Украине медикам разрешили отказывать в помощи русскоязычным пациентам

На Украине медикам разрешили отказывать в помощи русскоязычным пациентам

12:39 27.10.2026 (обновлено: 12:47 27.10.2026)
 
© AP Photo / Evgeniy Maloletka / Перейти в фотобанкФлаг Украины. Архивное фото
Флаг Украины. Архивное фото
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Украинские врачи не обязаны оказывать медицинские услуги русскоязычным пациентам, данный вопрос находится исключительно в плоскости морали. Об этом заявила языковой омбудсмен страны Елена Ивановская в эфире одной из украинских радиостанций.
"Ко мне много кто обращается, например, медики, которые говорят, что мы не готовы предоставлять услугу русскоязычному пациенту. Как говорится, это уже вопрос морали", – сказала Ивановская.
При этом она сослалась на одну из статей украинского языкового закона, согласно которой предоставляющее услуги лицо может оказывать услуги на другом языке, кроме украинского, только по своему желанию.
Ранее Ивановская пригрозила родителям школьников штрафами почти до 270 долларов за использование русского языка в чатах с учителями. Также она потребовала вести переписку в домовых чатах на украинском языке во избежание наказаний.
Также языковой омбудсмен Украины предложила в 10 раз повысить штрафы для граждан, которые используют русский язык.
В апреле этого года министр культуры Украины Татьяна Бережная заявила, что 71% украинцев продолжают потреблять русскоязычный контент, и почти четверть делает это ежедневно. При этом среди подростков 59% регулярно взаимодействуют с таким контентом.
По мнению руководителя крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), социолога и политического эксперта Натальи Киселевой русский язык был и остается родным для подавляющего большинства жителей Украины, а среди украинской молодежи его использование является еще и формой протеста против тотальной насильственной украинизации.
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