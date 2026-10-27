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"Монетная неделя": крымчанам предлагают менять мелочь на купюры
"Монетная неделя": крымчанам предлагают менять мелочь на купюры - РИА Новости Крым, 27.10.2026
"Монетная неделя": крымчанам предлагают менять мелочь на купюры
В Крыму стартует "Монетная неделя", в рамках которой жители республики смогут бесплатно обменять мелочь на купюры или зачислить сумму на счет. Об этом... РИА Новости Крым, 27.10.2026
2026-10-27T16:55
2026-10-27T16:55
2026-10-27T16:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. В Крыму стартует "Монетная неделя", в рамках которой жители республики смогут бесплатно обменять мелочь на купюры или зачислить сумму на счет. Об этом информирует пресс-служба администрации Феодосии.Цель обмена – вернуть мелочь в оборот и сократить затраты на чеканку. Уточняется, что только весной этого года в Крыму акция позволила вернуть в оборот 82 344 монеты на сумму 388 712 рублей.Как уточняется на сайте акции, монеты лучше заранее рассортировать по номиналу, чтобы потратить меньше времени на обмен. К обмену принимаются монеты Банка России, выпущенные после 1997 года. Некоторые точки не будут принимать монеты номиналом меньше рубля.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости крыма, крым, деньги, банк россии
"Монетная неделя": крымчанам предлагают менять мелочь на купюры
В Крыму стартует "Монетная неделя" по обмену мелочи на купюры