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Магазины Севастополя оснастили генераторами на случай отключения света - РИА Новости Крым, 27.10.2026
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Магазины Севастополя оснастили генераторами на случай отключения света
Магазины Севастополя оснастили генераторами на случай отключения света - РИА Новости Крым, 27.10.2026
Магазины Севастополя оснастили генераторами на случай отключения света
Крупные магазины Севастополя оснастили генераторами для бесперебойной торговли в случае отключения света. Об этом информирует пресс-служба правительства города. РИА Новости Крым, 27.10.2026
2026-10-27T16:31
2026-10-27T16:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Крупные магазины Севастополя оснастили генераторами для бесперебойной торговли в случае отключения света. Об этом информирует пресс-служба правительства города.И подчеркнули, что покупатели при необходимости могут заряжать в торговых залах мобильные телефоны.Как показал мониторинг цен, благодаря новому урожаю в городе подешевели картофель, лук, свекла и яблоки. Голубыми ценниками отмечены товары по социальным ценам, напомнили в пресс-службе.В Севастополе в ближайшие дни могут нарушаться графики подачи света по схеме "2 часа через 6" из-за сложной ситуации на энерголиниях, сообщал ранее во вторник губернатор города Михаил Развожаев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Алуште открылся центр содействия – где зарядить телефонКрым закупит 1500 генераторов в рамках подготовки к зимеВсе школы Крыма обеспечат генераторами
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РИА Новости Крым
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4.7
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Магазины Севастополя оснастили генераторами на случай отключения света

Крупные магазины Севастополя оснастили генераторами для работы без света – власти

16:31 27.10.2026
 
© Правительство СевастополяКрупные магазины Севастополя оснастили генераторами на случай отключения света
Крупные магазины Севастополя оснастили генераторами на случай отключения света
© Правительство Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Крупные магазины Севастополя оснастили генераторами для бесперебойной торговли в случае отключения света. Об этом информирует пресс-служба правительства города.

"Все крупные торговые объекты города оснастили резервными источниками питания – они поддерживают холодильное оборудование, кассы и освещение залов", – проинформировали в правительстве.

И подчеркнули, что покупатели при необходимости могут заряжать в торговых залах мобильные телефоны.
Как показал мониторинг цен, благодаря новому урожаю в городе подешевели картофель, лук, свекла и яблоки. Голубыми ценниками отмечены товары по социальным ценам, напомнили в пресс-службе.
В Севастополе в ближайшие дни могут нарушаться графики подачи света по схеме "2 часа через 6" из-за сложной ситуации на энерголиниях, сообщал ранее во вторник губернатор города Михаил Развожаев.
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