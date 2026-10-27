https://crimea.ria.ru/20261027/magaziny-sevastopolya-osnastili-generatorami-na-sluchay-otklyucheniya-sveta-1160557241.html

Магазины Севастополя оснастили генераторами на случай отключения света

Магазины Севастополя оснастили генераторами на случай отключения света - РИА Новости Крым, 27.10.2026

Магазины Севастополя оснастили генераторами на случай отключения света

Крупные магазины Севастополя оснастили генераторами для бесперебойной торговли в случае отключения света. Об этом информирует пресс-служба правительства города. РИА Новости Крым, 27.10.2026

2026-10-27T16:31

2026-10-27T16:31

2026-10-27T16:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Крупные магазины Севастополя оснастили генераторами для бесперебойной торговли в случае отключения света. Об этом информирует пресс-служба правительства города.И подчеркнули, что покупатели при необходимости могут заряжать в торговых залах мобильные телефоны.Как показал мониторинг цен, благодаря новому урожаю в городе подешевели картофель, лук, свекла и яблоки. Голубыми ценниками отмечены товары по социальным ценам, напомнили в пресс-службе.В Севастополе в ближайшие дни могут нарушаться графики подачи света по схеме "2 часа через 6" из-за сложной ситуации на энерголиниях, сообщал ранее во вторник губернатор города Михаил Развожаев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Алуште открылся центр содействия – где зарядить телефонКрым закупит 1500 генераторов в рамках подготовки к зимеВсе школы Крыма обеспечат генераторами

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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