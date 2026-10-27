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Крымский мост сейчас - очередь на выезд растет
Крымский мост сейчас - очередь на выезд растет - РИА Новости Крым, 27.10.2026
Крымский мост сейчас - очередь на выезд растет
Крымский мост работает в штатном режиме, со стороны Керчи в очереди стоят 200 авто. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте. РИА Новости Крым, 27.10.2026
2026-10-27T14:10
2026-10-27T14:10
2026-10-27T14:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Крымский мост работает в штатном режиме, со стороны Керчи в очереди стоят 200 авто. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.Крымский мост – стратегический объект, на котором действуют повышенные меры безопасности. В целях безопасности здесь введен ряд ограничений. Так, с 20 января текущего года по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей. В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крым, новости крыма, очереди на крымском мосту, логистика, транспорт
Крымский мост сейчас - очередь на выезд растет
В очереди на Крымском мосту стоят 200 авто