https://crimea.ria.ru/20261027/krymskiy-kurort-priznal-luchshim-v-mire-dlya-ozdorovleniya-1160550971.html

Крымский курорт признали лучшим в мире для оздоровления

Крымский курорт признали лучшим в мире для оздоровления - РИА Новости Крым, 27.10.2026

Крымский курорт признали лучшим в мире для оздоровления

В Большой Ялте расположен курорт, который признан лучшим в мире. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 27.10.2026

2026-10-27T12:17

2026-10-27T12:17

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сергей аксенов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. В Большой Ялте расположен курорт, который признан лучшим в мире. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.По итогам крымскому курорту достались сразу три почетных титула: лучший оздоровительный курорт класса люкс в мире; лучший семейный курорт и лучший велнес-курорт класса люкс в Северной Европе, добавил глава региона.Ранее Туристический портал Крыма сообщал, что два крымских санатория "Форос" и "Дюльбер", а также отель "Родня" взяли Гран-при и призовые места на восьмом международном маркетинговом конкурсе в сфере туризма "PROбренд-2026".Глава Крыма Сергей Аксенов также заявлял, что в этом году высокий курортный сезон в Крыму прошел в очень сложных условиях. Проблемы с логистикой, топливный кризис, обеспечение безопасности – все это требовало принятия оперативных и нестандартных решений.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Благоустройство туристского центра в городе Саки завершено на 65%Создать и сохранить: новый курорт в Крыму будет сотрудничать с РГОЯхтенная деревня: для кого строят курорт Балаклава и каким он будет

https://crimea.ria.ru/20260916/zolotye-peski-rossii-kakim-budet-novyy-kurort-na-zapade-kryma-1159427460.html

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