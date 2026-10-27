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Крымский курорт признали лучшим в мире для оздоровления - РИА Новости Крым, 27.10.2026
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Крымский курорт признали лучшим в мире для оздоровления
Крымский курорт признали лучшим в мире для оздоровления - РИА Новости Крым, 27.10.2026
Крымский курорт признали лучшим в мире для оздоровления
В Большой Ялте расположен курорт, который признан лучшим в мире. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 27.10.2026
2026-10-27T12:17
2026-10-27T12:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. В Большой Ялте расположен курорт, который признан лучшим в мире. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.По итогам крымскому курорту достались сразу три почетных титула: лучший оздоровительный курорт класса люкс в мире; лучший семейный курорт и лучший велнес-курорт класса люкс в Северной Европе, добавил глава региона.Ранее Туристический портал Крыма сообщал, что два крымских санатория "Форос" и "Дюльбер", а также отель "Родня" взяли Гран-при и призовые места на восьмом международном маркетинговом конкурсе в сфере туризма "PROбренд-2026".Глава Крыма Сергей Аксенов также заявлял, что в этом году высокий курортный сезон в Крыму прошел в очень сложных условиях. Проблемы с логистикой, топливный кризис, обеспечение безопасности – все это требовало принятия оперативных и нестандартных решений.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Благоустройство туристского центра в городе Саки завершено на 65%Создать и сохранить: новый курорт в Крыму будет сотрудничать с РГОЯхтенная деревня: для кого строят курорт Балаклава и каким он будет
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сергей аксенов, крым курортный, курорты крыма, новости крыма, крым
Крымский курорт признали лучшим в мире для оздоровления

Крымский оздоровительный курорт стал лучшим в мире в категории люкс – Аксенов

12:17 27.10.2026 (обновлено: 12:38 27.10.2026)
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваКрымский курорт "Мрия"
Крымский курорт Мрия
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. В Большой Ялте расположен курорт, который признан лучшим в мире. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
"Крымский курорт "Мрия" признан лучшим в мире оздоровительным курортом в рамках престижной премии World Luxury Hotel Awards 2026. Европейская церемония вручения премии прошла в столице Румынии Бухаресте, она собрала руководителей гостиничного бизнеса из стран Европы, Азии, Африки, Ближнего Востока, Северной и Южной Америки", – написал Аксенов в своем канале на платформе МАКС.
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваКрымский курорт "Мрия"
Крымский курорт Мрия
1 из 2
Крымский курорт "Мрия"
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваКрымский курорт "Мрия"
Крымский курорт Мрия
2 из 2
Крымский курорт "Мрия"
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
1 из 2
Крымский курорт "Мрия"
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
2 из 2
Крымский курорт "Мрия"
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
По итогам крымскому курорту достались сразу три почетных титула: лучший оздоровительный курорт класса люкс в мире; лучший семейный курорт и лучший велнес-курорт класса люкс в Северной Европе, добавил глава региона.
Ранее Туристический портал Крыма сообщал, что два крымских санатория "Форос" и "Дюльбер", а также отель "Родня" взяли Гран-при и призовые места на восьмом международном маркетинговом конкурсе в сфере туризма "PROбренд-2026".
Глава Крыма Сергей Аксенов также заявлял, что в этом году высокий курортный сезон в Крыму прошел в очень сложных условиях. Проблемы с логистикой, топливный кризис, обеспечение безопасности – все это требовало принятия оперативных и нестандартных решений.
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