https://crimea.ria.ru/20261027/krymskie-sportsmeny-vzyali-medali-chempionata-mira-po-kikboksingu-1160546773.html

Крымские спортсмены взяли медали чемпионата мира по кикбоксингу

Крымские спортсмены взяли медали чемпионата мира по кикбоксингу - РИА Новости Крым, 27.10.2026

Крымские спортсмены взяли медали чемпионата мира по кикбоксингу

Крымские спортсмены взяли золото, серебро и бронзу чемпионата мира по кикбоксингу. Об этом сообщил во вторник глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 27.10.2026

2026-10-27T11:15

2026-10-27T11:15

2026-10-27T11:15

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спорт

сергей аксенов

новости крыма

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Крымские спортсмены взяли медали чемпионата мира по кикбоксингу. Крымские спортсмены взяли золото, серебро и бронзу чемпионата мира по кикбоксингу. Об этом сообщил во вторник глава республики Сергей Аксенов.Чемпионат, в котором приняли участие более 1,5 тысячи спортсменов из 50 стран мира, проходил в колумбийском городе Картахен с 19 по 24 октября. Соперниками крымчан были сильнейшие кикбоксеры планеты.Спортсменка из Севастополя Анастасия Жукова завоевала серебряную медаль первенства России по ушу, сообщали накануне в правительстве Севастополя.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымская спортсменка стала чемпионкой Европы по боксуЮная крымчанка взяла золото всероссийского турнира по настольному теннисуРоссиянка впервые победила на чемпионате Европы по настольному теннису

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, спорт, сергей аксенов, новости крыма