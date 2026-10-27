Крымские спортсмены взяли медали чемпионата мира по кикбоксингу
Крымские спортсмены взяли медали чемпионата мира по кикбоксингу в Колумбии – Аксенов
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваКрымские спортсмены взяли медали чемпионата мира по кикбоксингу
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
Крымские спортсмены взяли медали чемпионата мира по кикбоксингу. Крымские спортсмены взяли золото, серебро и бронзу чемпионата мира по кикбоксингу. Об этом сообщил во вторник глава республики Сергей Аксенов.
"Золотые медали на чемпионате мира по кикбоксингу завоевали Валерия Зубченко и Рустем Тупалов, представлявшие нашу республику в составе сборной России. Серебряным призером в категории "юноши 13 – 14 лет" стал Ренат Глауб, а Диана Зятько завоевала бронзу в категории "девушки 13 – 14 лет", – написал Аксенов в своем канале в МАКС.
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваКрымские спортсмены взяли медали чемпионата мира по кикбоксингу
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
Чемпионат, в котором приняли участие более 1,5 тысячи спортсменов из 50 стран мира, проходил в колумбийском городе Картахен с 19 по 24 октября. Соперниками крымчан были сильнейшие кикбоксеры планеты.
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваКрымские спортсмены взяли медали чемпионата мира по кикбоксингу
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
Спортсменка из Севастополя Анастасия Жукова завоевала серебряную медаль первенства России по ушу, сообщали накануне в правительстве Севастополя.
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