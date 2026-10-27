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Когда заработает объединенный рынок электроэнергии России и Белоруссии

Когда заработает объединенный рынок электроэнергии России и Белоруссии - РИА Новости Крым, 27.10.2026

Когда заработает объединенный рынок электроэнергии России и Белоруссии

Россия и Белоруссия утвердили правила объединенного рынка электроэнергии Союзного государства (СГ). Он заработает в 2027 году, сообщили в Министерстве... РИА Новости Крым, 27.10.2026

2026-10-27T21:38

2026-10-27T21:38

2026-10-27T21:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Россия и Белоруссия утвердили правила объединенного рынка электроэнергии Союзного государства (СГ). Он заработает в 2027 году, сообщили в Министерстве энергетики России.Заместитель министра энергетики РФ Евгений Грабчак отметил, что ни одна, даже самая крупная, энергосистема не может эффективно функционировать изолировано. Он подчеркнул, что все процедуры для создания объединенного рынка электроэнергии Союзного государства завешены."Определены операторы, определен порядок. Со следующего года начинаем", – сказал Грабчак.По его словам, мировая энергетика переживает структурную трансформацию, при которой особое значение приобретает слаженность действий государств, электроэнергетические комплексы которых тесно взаимосвязаны. Единая энергетическая система России работает синхронно с энергосистемами Белоруссии, Грузии, Азербайджана, Монголии, Китая и Центральной Азии.В декабре 2024 года Россия и Белоруссия заключили межгосударственный договор о формировании объединенного рынка электрической энергии Союзного государства. Соответствующий документ подписали главы государств Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании Высшего госсовета СГ в Минске.Сообщалось, что конечная цель обеих стран – объединить все энергетические рынки, как газовый, так и электроэнергии, что было прописано в Договоре о создании СГ еще в 1999 году.Проект договора с Белоруссией о формировании объединенного рынка электроэнергии Союзного государства, представленный Минэнерго РФ, был одобрен правительством России в июле 2024 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Товарооборот РФ и Белоруссии превысил $50 млрд и продолжает расти – ПутинМосква и Минск подпишут меморандум о строительстве высокоскоростной ж/д магистралиПереговоры Путина и Лукашенко: о чем говорили президенты

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, россия, белоруссия, энергетика, союзное государство