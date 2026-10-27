https://crimea.ria.ru/20261027/kogda-zarabotaet-obedinennyy-rynok-elektroenergii-rossii-i-belorussii-1160571791.html
Когда заработает объединенный рынок электроэнергии России и Белоруссии
Когда заработает объединенный рынок электроэнергии России и Белоруссии - РИА Новости Крым, 27.10.2026
Когда заработает объединенный рынок электроэнергии России и Белоруссии
Россия и Белоруссия утвердили правила объединенного рынка электроэнергии Союзного государства (СГ). Он заработает в 2027 году, сообщили в Министерстве... РИА Новости Крым, 27.10.2026
2026-10-27T21:38
2026-10-27T21:38
2026-10-27T21:38
новости
россия
белоруссия
энергетика
союзное государство
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/1b/1160571943_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_e6672d4332968a1f2ed3917ac307ef2c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Россия и Белоруссия утвердили правила объединенного рынка электроэнергии Союзного государства (СГ). Он заработает в 2027 году, сообщили в Министерстве энергетики России.Заместитель министра энергетики РФ Евгений Грабчак отметил, что ни одна, даже самая крупная, энергосистема не может эффективно функционировать изолировано. Он подчеркнул, что все процедуры для создания объединенного рынка электроэнергии Союзного государства завешены."Определены операторы, определен порядок. Со следующего года начинаем", – сказал Грабчак.По его словам, мировая энергетика переживает структурную трансформацию, при которой особое значение приобретает слаженность действий государств, электроэнергетические комплексы которых тесно взаимосвязаны. Единая энергетическая система России работает синхронно с энергосистемами Белоруссии, Грузии, Азербайджана, Монголии, Китая и Центральной Азии.В декабре 2024 года Россия и Белоруссия заключили межгосударственный договор о формировании объединенного рынка электрической энергии Союзного государства. Соответствующий документ подписали главы государств Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании Высшего госсовета СГ в Минске.Сообщалось, что конечная цель обеих стран – объединить все энергетические рынки, как газовый, так и электроэнергии, что было прописано в Договоре о создании СГ еще в 1999 году.Проект договора с Белоруссией о формировании объединенного рынка электроэнергии Союзного государства, представленный Минэнерго РФ, был одобрен правительством России в июле 2024 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Товарооборот РФ и Белоруссии превысил $50 млрд и продолжает расти – ПутинМосква и Минск подпишут меморандум о строительстве высокоскоростной ж/д магистралиПереговоры Путина и Лукашенко: о чем говорили президенты
россия
белоруссия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/1b/1160571943_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_2e11e7ffa1a645ace02297996a434f3d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, россия, белоруссия, энергетика, союзное государство
Когда заработает объединенный рынок электроэнергии России и Белоруссии
Утверждены правила объединенного рынка электроэнергии Союзного государства
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Россия и Белоруссия утвердили правила объединенного рынка электроэнергии Союзного государства (СГ). Он заработает в 2027 году, сообщили в Министерстве энергетики России.
"Министерства энергетики России и Белоруссии заключили соглашение, регламентирующее функционирование объединенного рынка электроэнергии Союзного государства", – говорится в сообщении.
Заместитель министра энергетики РФ Евгений Грабчак отметил, что ни одна, даже самая крупная, энергосистема не может эффективно функционировать изолировано. Он подчеркнул, что все процедуры для создания объединенного рынка электроэнергии Союзного государства завешены.
"Определены операторы, определен порядок. Со следующего года начинаем", – сказал Грабчак.
По его словам, мировая энергетика переживает структурную трансформацию, при которой особое значение приобретает слаженность действий государств, электроэнергетические комплексы которых тесно взаимосвязаны. Единая энергетическая система России работает синхронно с энергосистемами Белоруссии, Грузии, Азербайджана, Монголии, Китая и Центральной Азии.
В декабре 2024 года Россия и Белоруссия заключили межгосударственный договор
о формировании объединенного рынка электрической энергии Союзного государства. Соответствующий документ подписали главы государств Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании Высшего госсовета СГ в Минске.
Сообщалось, что конечная цель обеих стран – объединить все энергетические рынки, как газовый, так и электроэнергии, что было прописано в Договоре о создании СГ еще в 1999 году.
Проект договора с Белоруссией
о формировании объединенного рынка электроэнергии Союзного государства, представленный Минэнерго РФ, был одобрен правительством России в июле 2024 года.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: