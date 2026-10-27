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Хуситы нанесли ракетный удар по зданию Минобороны Саудовской Аравии
Хуситы нанесли ракетный удар по зданию Минобороны Саудовской Аравии - РИА Новости Крым, 27.10.2026
Хуситы нанесли ракетный удар по зданию Минобороны Саудовской Аравии
Здание Министерства обороны Саудовской Аравии атаковано хуситами. Удар был нанесен баллистической ракетой, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление правящего... РИА Новости Крым, 27.10.2026
2026-10-27T18:09
2026-10-27T18:09
2026-10-27T18:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Здание Министерства обороны Саудовской Аравии атаковано хуситами. Удар был нанесен баллистической ракетой, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла".Ранее политолог Игорь Шатров заявил, что от кризиса на Ближнем Востоке США имеют только доходы благодаря выходу на передовые позиции на нефтяном рынке вместо своего союзника в регионе – Саудовской Аравии. Штаты, по сути, позволяют проиранским прокси – йеменским хуситам – "перемалывать" саудитов, отметил эксперт.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Не только бизнес: почему Трамп не остановит конфликт на Ближнем ВостокеКогда на Ближнем Востоке создадут "исламское НАТО" в противовес СШАНефть по $200: хуситы грозят закрыть Баб-эль-Мандебский пролив
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новости, саудовская аравия, ближний восток
Хуситы нанесли ракетный удар по зданию Минобороны Саудовской Аравии
Хуситы ударили баллистической ракетой по зданию Минобороны Саудовской Аравии