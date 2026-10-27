https://crimea.ria.ru/20261027/gumanitarnaya-missiya-v-aleshkakh-idet-po-soglasovannomu-s-ssha-planu--peskov-1160569709.html

Гуманитарная миссия в Алешках идет по согласованному с США плану – Песков

Гуманитарная миссия в Алешках идет по согласованному с США плану – Песков - РИА Новости Крым, 27.10.2026

Гуманитарная миссия в Алешках идет по согласованному с США плану – Песков

В районе города Алешки Херсонской области продолжается проведение гуманитарной операции. Она идет по согласованному при посредничестве США плану, рассказал во... РИА Новости Крым, 27.10.2026

2026-10-27T18:40

2026-10-27T18:40

2026-10-27T18:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. В районе города Алешки Херсонской области продолжается проведение гуманитарной операции. Она идет по согласованному при посредничестве США плану, рассказал во вторник, 27 октября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова проинформировала, что договоренности о соблюдении режима тишины в Алешках полностью выполняются. По состоянию на 17:30 27 октября нарушений режима прекращения огня ни с российской, ни с украинской стороны не зафиксировано. Режим тишины действует с 4:00 сегодняшнего дня по московскому времени и с 3:00 по киевскому на территориях, связанных с проведением гуманитарной миссии. Он продлится до 22:59 1 ноября.Продолжается совместная работа уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрием Лубинцом при посредничестве и координации первой леди США Мелании Трамп, сообщила Лантратова.Ранее сообщалось, что в связи с проведением гуманитарной операции в районе Алешек Вооруженные силы России прекращают огонь на Херсонском направлении. Режим тишины был введен с 4 утра по московскому времени 27 октября. До этого Белый дом заявил, что США добились договоренности о локальном прекращении огня в районе Алешек с 29 октября.В Кремле 21 сентября назвали ситуацию в Алешках критической из-за того, что ВСУ препятствуют доставке туда продуктов питания и лекарств. Официальный представитель МИД России Мария Захарова убеждена, что киевский режим намеренно усугубляет ситуацию в Алешках Херсонской области до катастрофической, чтобы раскрутить тему и в очередной раз очернить Россию.Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила о проведении переговоров по организации доставки гуманитарных грузов в Алешки и эвакуации людей, нуждающихся в срочной помощи. Омбудсмен отметила, что находится на связи с американской стороной и командой Мелании Трамп, которая выразила готовность подключиться к помощи Алешкам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:18 артиллерийских и 120 ударов дронами: киевский режим атакует АлешкиТранспорт и пункты размещения готовы: что происходит в Алешках сейчасЛантратова обсудила с Лубинцом гуманитарную миссию в Алешках

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алешки, херсонская область, новости, россия, украина