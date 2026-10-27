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Гуманитарная миссия в Алешках идет по согласованному с США плану – Песков
Гуманитарная миссия в Алешках идет по согласованному с США плану – Песков - РИА Новости Крым, 27.10.2026
Гуманитарная миссия в Алешках идет по согласованному с США плану – Песков
В районе города Алешки Херсонской области продолжается проведение гуманитарной операции. Она идет по согласованному при посредничестве США плану, рассказал во... РИА Новости Крым, 27.10.2026
2026-10-27T18:40
2026-10-27T18:40
2026-10-27T18:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. В районе города Алешки Херсонской области продолжается проведение гуманитарной операции. Она идет по согласованному при посредничестве США плану, рассказал во вторник, 27 октября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова проинформировала, что договоренности о соблюдении режима тишины в Алешках полностью выполняются. По состоянию на 17:30 27 октября нарушений режима прекращения огня ни с российской, ни с украинской стороны не зафиксировано. Режим тишины действует с 4:00 сегодняшнего дня по московскому времени и с 3:00 по киевскому на территориях, связанных с проведением гуманитарной миссии. Он продлится до 22:59 1 ноября.Продолжается совместная работа уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрием Лубинцом при посредничестве и координации первой леди США Мелании Трамп, сообщила Лантратова.Ранее сообщалось, что в связи с проведением гуманитарной операции в районе Алешек Вооруженные силы России прекращают огонь на Херсонском направлении. Режим тишины был введен с 4 утра по московскому времени 27 октября. До этого Белый дом заявил, что США добились договоренности о локальном прекращении огня в районе Алешек с 29 октября.В Кремле 21 сентября назвали ситуацию в Алешках критической из-за того, что ВСУ препятствуют доставке туда продуктов питания и лекарств. Официальный представитель МИД России Мария Захарова убеждена, что киевский режим намеренно усугубляет ситуацию в Алешках Херсонской области до катастрофической, чтобы раскрутить тему и в очередной раз очернить Россию.Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила о проведении переговоров по организации доставки гуманитарных грузов в Алешки и эвакуации людей, нуждающихся в срочной помощи. Омбудсмен отметила, что находится на связи с американской стороной и командой Мелании Трамп, которая выразила готовность подключиться к помощи Алешкам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:18 артиллерийских и 120 ударов дронами: киевский режим атакует АлешкиТранспорт и пункты размещения готовы: что происходит в Алешках сейчасЛантратова обсудила с Лубинцом гуманитарную миссию в Алешках
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алешки, херсонская область, новости, россия, украина
Гуманитарная миссия в Алешках идет по согласованному с США плану – Песков
Песков: гуманитарная миссия в Алешках идет по согласованному при посредничестве США плану
18:40 27.10.2026 (обновлено: 18:41 27.10.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. В районе города Алешки Херсонской области продолжается проведение гуманитарной операции. Она идет по согласованному при посредничестве США плану, рассказал во вторник, 27 октября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Все идет по плану, который был согласован при посредничестве американцев и, в частности, представителей (первой леди США – ред.) Мелании Трамп", – пишет РИА Новости со ссылкой на цитату Пескова Первому каналу.
Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова проинформировала, что договоренности о соблюдении режима тишины в Алешках полностью выполняются. По состоянию на 17:30 27 октября нарушений режима прекращения огня ни с российской, ни с украинской стороны не зафиксировано. Режим тишины действует с 4:00 сегодняшнего дня по московскому времени и с 3:00 по киевскому на территориях, связанных с проведением гуманитарной миссии. Он продлится до 22:59 1 ноября.
Продолжается совместная работа уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрием Лубинцом при посредничестве и координации первой леди США Мелании Трамп, сообщила Лантратова.
Ранее сообщалось, что в связи с проведением гуманитарной операции в районе Алешек Вооруженные силы России прекращают огонь
на Херсонском направлении. Режим тишины был введен
с 4 утра по московскому времени 27 октября. До этого Белый дом заявил, что США добились
договоренности о локальном прекращении огня в районе Алешек с 29 октября.
В Кремле 21 сентября назвали
ситуацию в Алешках критической из-за того, что ВСУ препятствуют доставке туда продуктов питания и лекарств. Официальный представитель МИД России Мария Захарова убеждена, что киевский режим намеренно усугубляет ситуацию
в Алешках Херсонской области до катастрофической, чтобы раскрутить тему и в очередной раз очернить Россию.
Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила о проведении переговоров
по организации доставки гуманитарных грузов в Алешки и эвакуации людей, нуждающихся в срочной помощи. Омбудсмен отметила, что находится на связи с американской стороной и командой Мелании Трамп, которая выразила готовность подключиться к помощи Алешкам.
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