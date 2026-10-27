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Энергодефицит в Крыму: графики отключений не работают - РИА Новости Крым, 27.10.2026
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Энергодефицит в Крыму: графики отключений не работают
Энергодефицит в Крыму: графики отключений не работают - РИА Новости Крым, 27.10.2026
Энергодефицит в Крыму: графики отключений не работают
В Крыму невозможно соблюдение графиков отключений из-за дефицита электроэнергии, сообщили вечером во вторник в пресс-службе компании "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 27.10.2026
2026-10-27T17:37
2026-10-27T17:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. В Крыму невозможно соблюдение графиков отключений из-за дефицита электроэнергии, сообщили вечером во вторник в пресс-службе компании "Крымэнерго".Подача в первую очередь осуществляется на социально важные объекты, подчеркнули на предприятии.В Севастополе в ближайшие дни также могут нарушаться графики подачи света по схеме "2 часа через 6" из-за сложной ситуации на энерголиниях, сообщал ранее во вторник губернатор города Михаил Развожаев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму снижена пропускная способность энергосетейКогда в Севастополе отменят график временных отключений: ответ правительстваВ Севастополе ограничили электроснабжение ТЦ и промышленных объектов
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РИА Новости Крым
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Энергодефицит в Крыму: графики отключений не работают

В Крыму из-за дефицита электроэнергии невозможно соблюдение графиков отключений

17:37 27.10.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. В Крыму невозможно соблюдение графиков отключений из-за дефицита электроэнергии, сообщили вечером во вторник в пресс-службе компании "Крымэнерго".
"Подача электроэнергии по магистральным сетям в Республику Крым в недостаточном объеме, в связи с чем действуют ограничения на всей территории. Соблюдение графиков, равномерного распределения электрической энергии не представляется возможным", – сказано в сообщении.
Подача в первую очередь осуществляется на социально важные объекты, подчеркнули на предприятии.
В Севастополе в ближайшие дни также могут нарушаться графики подачи света по схеме "2 часа через 6" из-за сложной ситуации на энерголиниях, сообщал ранее во вторник губернатор города Михаил Развожаев.
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