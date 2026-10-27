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Для чего ВСУ нападают на Крым – мнение - РИА Новости Крым, 27.10.2026
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Для чего ВСУ нападают на Крым – мнение
Для чего ВСУ нападают на Крым – мнение - РИА Новости Крым, 27.10.2026
Для чего ВСУ нападают на Крым – мнение
Активизация атак ВСУ на Крым связана со стремлением киевского режима усилить свои переговорные позиции и убедить Запад в том, что Украина не проигрывает в... РИА Новости Крым, 27.10.2026
2026-10-27T18:57
2026-10-27T18:57
мнения
владимир константинов
крым
россия
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Активизация атак ВСУ на Крым связана со стремлением киевского режима усилить свои переговорные позиции и убедить Запад в том, что Украина не проигрывает в конфликте. Такое мнение высказал глава крымского парламента Владимир Константинов на встрече с представителями СМИ в Симферополе.По мнению председателя Госсовета РК, киевской режим пытается эскалировать конфликт и ищет у России уязвимые места. При этом на разрушения в собственном тылу безответственным украинским властям уже давно нет дела, поскольку им не жалко ни свою страну, ни живущих в ней людей, убежден Константинов.Крым в ночь на 24 октября был обесточен из-за вражеской атаки беспилотников на магистральные энергосети за пределами полуострова. Все социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения, в регионе введен особый режим.25 октября в связи с критической нагрузкой на сети и для предотвращения аварийных ситуаций в Ялте с 17:00 воскресенья, 25 октября, ввели веерные отключения света. Вслед за Ялтой администрации еще трех городов Крыма – Керчи, Феодосии и Евпатории – объявили о введении временного веерного отключения потребления электроэнергии. В Крыму снижена пропускная способность электрических сетей, сообщили во вторник в "Крымэнерго".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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мнения, владимир константинов, крым, россия, украина
Для чего ВСУ нападают на Крым – мнение

Усилением атак на Крым Киев пытается укрепить свои переговорные позиции – Константинов

18:57 27.10.2026
 
© РИА Новости . Антон Денисов / Перейти в фотобанкРегионы России. Крым
Регионы России. Крым - РИА Новости, 1920, 27.10.2026
© РИА Новости . Антон Денисов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Активизация атак ВСУ на Крым связана со стремлением киевского режима усилить свои переговорные позиции и убедить Запад в том, что Украина не проигрывает в конфликте. Такое мнение высказал глава крымского парламента Владимир Константинов на встрече с представителями СМИ в Симферополе.
"Они активизировали атаки с одной целью – сформировать для себя более выгодные позиции для переговоров. Украина пытается доказать (Соединенным Штатам Америки – ред.), что Россия на самом деле якобы не доминирует, а Украина не проигрывает, что между сторонами паритет", – сказал Константинов.
По мнению председателя Госсовета РК, киевской режим пытается эскалировать конфликт и ищет у России уязвимые места. При этом на разрушения в собственном тылу безответственным украинским властям уже давно нет дела, поскольку им не жалко ни свою страну, ни живущих в ней людей, убежден Константинов.
Крым в ночь на 24 октября был обесточен из-за вражеской атаки беспилотников на магистральные энергосети за пределами полуострова. Все социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения, в регионе введен особый режим.
25 октября в связи с критической нагрузкой на сети и для предотвращения аварийных ситуаций в Ялте с 17:00 воскресенья, 25 октября, ввели веерные отключения света. Вслед за Ялтой администрации еще трех городов Крыма – Керчи, Феодосии и Евпатории – объявили о введении временного веерного отключения потребления электроэнергии. В Крыму снижена пропускная способность электрических сетей, сообщили во вторник в "Крымэнерго".
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Арт-объект Карта России - РИА Новости, 1920, 27.10.2026
17:29
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