Для чего ВСУ нападают на Крым – мнение
Усилением атак на Крым Киев пытается укрепить свои переговорные позиции – Константинов
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Активизация атак ВСУ на Крым связана со стремлением киевского режима усилить свои переговорные позиции и убедить Запад в том, что Украина не проигрывает в конфликте. Такое мнение высказал глава крымского парламента Владимир Константинов на встрече с представителями СМИ в Симферополе.
"Они активизировали атаки с одной целью – сформировать для себя более выгодные позиции для переговоров. Украина пытается доказать (Соединенным Штатам Америки – ред.), что Россия на самом деле якобы не доминирует, а Украина не проигрывает, что между сторонами паритет", – сказал Константинов.
По мнению председателя Госсовета РК, киевской режим пытается эскалировать конфликт и ищет у России уязвимые места. При этом на разрушения в собственном тылу безответственным украинским властям уже давно нет дела, поскольку им не жалко ни свою страну, ни живущих в ней людей, убежден Константинов.
Крым в ночь на 24 октября был обесточен из-за вражеской атаки беспилотников на магистральные энергосети за пределами полуострова. Все социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения, в регионе введен особый режим.
25 октября в связи с критической нагрузкой на сети и для предотвращения аварийных ситуаций в Ялте с 17:00 воскресенья, 25 октября, ввели веерные отключения света. Вслед за Ялтой администрации еще трех городов Крыма – Керчи, Феодосии и Евпатории – объявили о введении временного веерного отключения потребления электроэнергии. В Крыму снижена пропускная способность электрических сетей, сообщили во вторник в "Крымэнерго".