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Четверо погибших и восемь раненых: украинские боевики атаковали ЛНР
Четверо погибших и восемь раненых: украинские боевики атаковали ЛНР - РИА Новости Крым, 27.10.2026
Четверо погибших и восемь раненых: украинские боевики атаковали ЛНР
За сутки в Луганской Народной Республике (ЛНР) в результате ударов ВСУ четыре человека погибли, еще восемь получили ранения. Системами ПВО и силами МОГ над... РИА Новости Крым, 27.10.2026
2026-10-27T15:37
2026-10-27T15:37
2026-10-27T15:37
луганская народная республика (лнр)
леонид пасечник
новости сво
атаки всу
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. За сутки в Луганской Народной Республике (ЛНР) в результате ударов ВСУ четыре человека погибли, еще восемь получили ранения. Системами ПВО и силами МОГ над территорией республики уничтожено порядка 40 воздушных целей, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в своем канале в МАКС.По информации Пасечника, в Краснодонском округе вражеский дрон атаковал жилой дом, где спала семья. Погиб мужчина. Кроме того, в результате массированных ударов вблизи жилых домов в Антрацитовском округе погиб мужчина, две женщины пострадали. В селе Дьяково ранения получили женщина и мужчина.В Луганске при ударе по складским помещениям погиб работник, еще один человек пострадал в результате атаки на жилой дом. В Сватовском округе погиб водитель грузового автомобиля сельхозпредприятия, пострадал еще один мужчина. На дороге Нижняя Дуванка — Белокуракино при атаке на легковой автомобиль ранен мужчина. В Кременском округе при ударе БПЛА пострадала женщина.Ранее сообщалось, что дежурные силы ПВО минувшей ночью перехватили и ликвидировали 222 украинских беспилотника над 13 регионами России, включая Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Брянске выросло число погибших в ходе атаки ВСУОдин человек погиб и семеро ранены при ударах ВСУ по Белгородской областиВСУ атаковали автобус "Симферополь - Москва" - один человек погиб
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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луганская народная республика (лнр), леонид пасечник, новости сво, атаки всу, происшествия
Четверо погибших и восемь раненых: украинские боевики атаковали ЛНР
Четыре человека погибли и восемь получили ранения при атаках ВСУ на Луганскую республику
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. За сутки в Луганской Народной Республике (ЛНР) в результате ударов ВСУ четыре человека погибли, еще восемь получили ранения. Системами ПВО и силами МОГ над территорией республики уничтожено порядка 40 воздушных целей, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в своем канале в МАКС.
"Тяжелые сутки для нашей республики: четыре человека погибли, еще восемь получили ранения", – написал он.
По информации Пасечника, в Краснодонском округе вражеский дрон атаковал жилой дом, где спала семья. Погиб мужчина.
Кроме того, в результате массированных ударов вблизи жилых домов в Антрацитовском округе погиб мужчина, две женщины пострадали. В селе Дьяково ранения получили женщина и мужчина.
В Луганске при ударе по складским помещениям погиб работник, еще один человек пострадал в результате атаки на жилой дом. В Сватовском округе погиб водитель грузового автомобиля сельхозпредприятия, пострадал еще один мужчина. На дороге Нижняя Дуванка — Белокуракино при атаке на легковой автомобиль ранен мужчина. В Кременском округе при ударе БПЛА пострадала женщина.
Ранее сообщалось, что дежурные силы ПВО минувшей ночью перехватили и ликвидировали
222 украинских беспилотника над 13 регионами России, включая Крым.
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