https://crimea.ria.ru/20261027/chetvero-pogibshikh-i-vosem-ranenykh-ukrainskie-boeviki-atakovali-lnr-1160561394.html

Четверо погибших и восемь раненых: украинские боевики атаковали ЛНР

Четверо погибших и восемь раненых: украинские боевики атаковали ЛНР - РИА Новости Крым, 27.10.2026

Четверо погибших и восемь раненых: украинские боевики атаковали ЛНР

За сутки в Луганской Народной Республике (ЛНР) в результате ударов ВСУ четыре человека погибли, еще восемь получили ранения. Системами ПВО и силами МОГ над... РИА Новости Крым, 27.10.2026

2026-10-27T15:37

2026-10-27T15:37

2026-10-27T15:37

луганская народная республика (лнр)

леонид пасечник

новости сво

атаки всу

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. За сутки в Луганской Народной Республике (ЛНР) в результате ударов ВСУ четыре человека погибли, еще восемь получили ранения. Системами ПВО и силами МОГ над территорией республики уничтожено порядка 40 воздушных целей, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в своем канале в МАКС.По информации Пасечника, в Краснодонском округе вражеский дрон атаковал жилой дом, где спала семья. Погиб мужчина. Кроме того, в результате массированных ударов вблизи жилых домов в Антрацитовском округе погиб мужчина, две женщины пострадали. В селе Дьяково ранения получили женщина и мужчина.В Луганске при ударе по складским помещениям погиб работник, еще один человек пострадал в результате атаки на жилой дом. В Сватовском округе погиб водитель грузового автомобиля сельхозпредприятия, пострадал еще один мужчина. На дороге Нижняя Дуванка — Белокуракино при атаке на легковой автомобиль ранен мужчина. В Кременском округе при ударе БПЛА пострадала женщина.Ранее сообщалось, что дежурные силы ПВО минувшей ночью перехватили и ликвидировали 222 украинских беспилотника над 13 регионами России, включая Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Брянске выросло число погибших в ходе атаки ВСУОдин человек погиб и семеро ранены при ударах ВСУ по Белгородской областиВСУ атаковали автобус "Симферополь - Москва" - один человек погиб

луганская народная республика (лнр)

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луганская народная республика (лнр), леонид пасечник, новости сво, атаки всу, происшествия