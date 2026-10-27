https://crimea.ria.ru/20261027/belousov-proinspektiroval-gruppirovku-voysk-dnepr-1160570735.html

Белоусов проинспектировал группировку войск "Днепр"

Белоусов проинспектировал группировку войск "Днепр" - РИА Новости Крым, 27.10.2026

Белоусов проинспектировал группировку войск "Днепр"

Группировка войск "Днепр" должна наращивать эффективность применения ударных беспилотников. Такое поручение дал министр обороны РФ Андрей Белоусов во вторник,... РИА Новости Крым, 27.10.2026

2026-10-27T19:22

2026-10-27T19:22

2026-10-27T19:38

новости

андрей белоусов

министерство обороны рф

группировка войск "днепр"

новости сво

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/1b/1160570880_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d7dbb179815f72c2a5e14adebe5b473c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Группировка войск "Днепр" должна наращивать эффективность применения ударных беспилотников. Такое поручение дал министр обороны РФ Андрей Белоусов во вторник, 27 октября, в ходе инспектирования группировки.Белоусов проверил ход выполнения боевых задач, заслушал доклады командования по текущей обстановке и характеру действий противника. Главе Минобороны представили разработанные специалистами группировки беспилотники и наземные робототехнические комплексы, оснащаемые боевыми модулями.Ранее сообщалось, что Белоусов в рамках рабочего визита в Киргизию проинспектировал объекты испытательной базы, расположенной на озере Иссык-Куль. Глава военного ведомства проверил уровень оснащенности базы, в состав которой входят катера и суда различных проектов, готовых к проведению испытаний.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:НАТО наращивает военные силы у российско-белорусской границыГлавы оборонных ведомств стран СНГ обсудили боевую подготовку войскБелоусов наградил командира корвета за предотвращение провокации Дании

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, андрей белоусов, министерство обороны рф, группировка войск "днепр", новости сво