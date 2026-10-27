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Белоусов проинспектировал группировку войск "Днепр" - РИА Новости Крым, 27.10.2026
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Белоусов проинспектировал группировку войск "Днепр"
Белоусов проинспектировал группировку войск "Днепр" - РИА Новости Крым, 27.10.2026
Белоусов проинспектировал группировку войск "Днепр"
Группировка войск "Днепр" должна наращивать эффективность применения ударных беспилотников. Такое поручение дал министр обороны РФ Андрей Белоусов во вторник,... РИА Новости Крым, 27.10.2026
2026-10-27T19:22
2026-10-27T19:38
новости
андрей белоусов
министерство обороны рф
группировка войск "днепр"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Группировка войск "Днепр" должна наращивать эффективность применения ударных беспилотников. Такое поручение дал министр обороны РФ Андрей Белоусов во вторник, 27 октября, в ходе инспектирования группировки.Белоусов проверил ход выполнения боевых задач, заслушал доклады командования по текущей обстановке и характеру действий противника. Главе Минобороны представили разработанные специалистами группировки беспилотники и наземные робототехнические комплексы, оснащаемые боевыми модулями.Ранее сообщалось, что Белоусов в рамках рабочего визита в Киргизию проинспектировал объекты испытательной базы, расположенной на озере Иссык-Куль. Глава военного ведомства проверил уровень оснащенности базы, в состав которой входят катера и суда различных проектов, готовых к проведению испытаний.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:НАТО наращивает военные силы у российско-белорусской границыГлавы оборонных ведомств стран СНГ обсудили боевую подготовку войскБелоусов наградил командира корвета за предотвращение провокации Дании
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новости, андрей белоусов, министерство обороны рф, группировка войск "днепр", новости сво
Белоусов проинспектировал группировку войск "Днепр"

Белоусов проинспектировал группировку войск "Днепр" и дал поручения по применению дронов

19:22 27.10.2026 (обновлено: 19:38 27.10.2026)
 
© РИА НовостиБелоусов проинспектировал группировку "Днепр"
Белоусов проинспектировал группировку Днепр - РИА Новости, 1920, 27.10.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Группировка войск "Днепр" должна наращивать эффективность применения ударных беспилотников. Такое поручение дал министр обороны РФ Андрей Белоусов во вторник, 27 октября, в ходе инспектирования группировки.
"Андрею Белоусову доложили, что сформированные в текущем году подразделения беспилотных систем показывают высокие результаты в разведке и огневом поражении противника", – пишет РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны России.
Белоусов проверил ход выполнения боевых задач, заслушал доклады командования по текущей обстановке и характеру действий противника.
Главе Минобороны представили разработанные специалистами группировки беспилотники и наземные робототехнические комплексы, оснащаемые боевыми модулями.
"Министр обороны РФ высоко оценил результаты боевой работы подразделений группировки "Днепр" и поручил наращивать эффективность применения ударных беспилотных систем для поражения живой силы и техники противника в ходе решения поставленных боевых задач", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Белоусов в рамках рабочего визита в Киргизию проинспектировал объекты испытательной базы, расположенной на озере Иссык-Куль. Глава военного ведомства проверил уровень оснащенности базы, в состав которой входят катера и суда различных проектов, готовых к проведению испытаний.
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НовостиАндрей БелоусовМинистерство обороны РФГруппировка войск "Днепр"Новости СВО
 
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