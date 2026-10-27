Белоусов проинспектировал группировку войск "Днепр"
Белоусов проинспектировал группировку войск "Днепр" и дал поручения по применению дронов
19:22 27.10.2026 (обновлено: 19:38 27.10.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Группировка войск "Днепр" должна наращивать эффективность применения ударных беспилотников. Такое поручение дал министр обороны РФ Андрей Белоусов во вторник, 27 октября, в ходе инспектирования группировки.
"Андрею Белоусову доложили, что сформированные в текущем году подразделения беспилотных систем показывают высокие результаты в разведке и огневом поражении противника", – пишет РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны России.
Белоусов проверил ход выполнения боевых задач, заслушал доклады командования по текущей обстановке и характеру действий противника.
Главе Минобороны представили разработанные специалистами группировки беспилотники и наземные робототехнические комплексы, оснащаемые боевыми модулями.
"Министр обороны РФ высоко оценил результаты боевой работы подразделений группировки "Днепр" и поручил наращивать эффективность применения ударных беспилотных систем для поражения живой силы и техники противника в ходе решения поставленных боевых задач", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Белоусов в рамках рабочего визита в Киргизию проинспектировал объекты испытательной базы, расположенной на озере Иссык-Куль. Глава военного ведомства проверил уровень оснащенности базы, в состав которой входят катера и суда различных проектов, готовых к проведению испытаний.
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