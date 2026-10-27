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Автодорогу к новому туркомплексу в Крыму построят за 2,2 млрд рублей - РИА Новости Крым, 27.10.2026
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Автодорогу к новому туркомплексу в Крыму построят за 2,2 млрд рублей
Автодорогу к новому туркомплексу в Крыму построят за 2,2 млрд рублей - РИА Новости Крым, 27.10.2026
Автодорогу к новому туркомплексу в Крыму построят за 2,2 млрд рублей
В Крыму выбрали подрядчика, который построит дорогу к новому туристическому комплексу "Золотые пески России" в Евпатории. Соответствующее распоряжение главы... РИА Новости Крым, 27.10.2026
2026-10-27T17:10
2026-10-27T17:10
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новости крыма
"золотые пески россии"
ремонт и строительство дорог в крыму
крымавтодор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. В Крыму выбрали подрядчика, который построит дорогу к новому туристическому комплексу "Золотые пески России" в Евпатории. Соответствующее распоряжение главы Крыма Сергея Аксенова размещено на официальном сайте республиканского правительства.Уточняется, что речь идет о первом этапе строительства дороги к комплексу, работы будут проводиться в границах улицы Симферопольской. Цена контракта составляет 2,2 миллиарда рублей, работы должны быть завершены до 1 декабря 2030 года. Заказчиком выступает Служба автомобильных дорог Крыма.В июле 2026 года сообщалось, что первый крымский объект курорта "Золотые пески России" вышел на начальный этап строительства. Планируется, что к 2030 году первая очередь проекта будет готова.Позже Главгосэкспертиза одобрила проект строительства второй очереди дорожной инфраструктуры курорта "Золотые пески России" на западе Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Золотые пески России": каким будет новый курорт на западе КрымаНовый курорт "Золотые пески России" даст Крыму 10 тысяч рабочих местДоступен и гостям, и жителям Крыма: что планируется построить на новом курорте
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крым, новости крыма, "золотые пески россии", ремонт и строительство дорог в крыму, крымавтодор
Автодорогу к новому туркомплексу в Крыму построят за 2,2 млрд рублей

В Евпатории до 2030 года построят первый этап дороги к туркомплексу "Золотые пески России"

17:10 27.10.2026
 
В Москве разрабатывают брендинг курорта "Золотые пески России"
В Москве разрабатывают брендинг курорта Золотые пески России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. В Крыму выбрали подрядчика, который построит дорогу к новому туристическому комплексу "Золотые пески России" в Евпатории. Соответствующее распоряжение главы Крыма Сергея Аксенова размещено на официальном сайте республиканского правительства.
"Определить АО "Крымавтодор" единственным подрядчиком по государственному контракту, предметом которого является выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги для туристического комплекса "Золотые пески России" в границах городского округа Евпатория", – говорится в тексте документа.
Уточняется, что речь идет о первом этапе строительства дороги к комплексу, работы будут проводиться в границах улицы Симферопольской. Цена контракта составляет 2,2 миллиарда рублей, работы должны быть завершены до 1 декабря 2030 года. Заказчиком выступает Служба автомобильных дорог Крыма.
В июле 2026 года сообщалось, что первый крымский объект курорта "Золотые пески России" вышел на начальный этап строительства. Планируется, что к 2030 году первая очередь проекта будет готова.
Позже Главгосэкспертиза одобрила проект строительства второй очереди дорожной инфраструктуры курорта "Золотые пески России" на западе Крыма.
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