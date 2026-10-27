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Автодорогу к новому туркомплексу в Крыму построят за 2,2 млрд рублей

Автодорогу к новому туркомплексу в Крыму построят за 2,2 млрд рублей - РИА Новости Крым, 27.10.2026

Автодорогу к новому туркомплексу в Крыму построят за 2,2 млрд рублей

В Крыму выбрали подрядчика, который построит дорогу к новому туристическому комплексу "Золотые пески России" в Евпатории. Соответствующее распоряжение главы... РИА Новости Крым, 27.10.2026

2026-10-27T17:10

2026-10-27T17:10

2026-10-27T17:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. В Крыму выбрали подрядчика, который построит дорогу к новому туристическому комплексу "Золотые пески России" в Евпатории. Соответствующее распоряжение главы Крыма Сергея Аксенова размещено на официальном сайте республиканского правительства.Уточняется, что речь идет о первом этапе строительства дороги к комплексу, работы будут проводиться в границах улицы Симферопольской. Цена контракта составляет 2,2 миллиарда рублей, работы должны быть завершены до 1 декабря 2030 года. Заказчиком выступает Служба автомобильных дорог Крыма.В июле 2026 года сообщалось, что первый крымский объект курорта "Золотые пески России" вышел на начальный этап строительства. Планируется, что к 2030 году первая очередь проекта будет готова.Позже Главгосэкспертиза одобрила проект строительства второй очереди дорожной инфраструктуры курорта "Золотые пески России" на западе Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Золотые пески России": каким будет новый курорт на западе КрымаНовый курорт "Золотые пески России" даст Крыму 10 тысяч рабочих местДоступен и гостям, и жителям Крыма: что планируется построить на новом курорте

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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