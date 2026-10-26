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Землетрясение произошло в Анапе

Землетрясение произошло в Анапе - РИА Новости Крым, 26.10.2026

Землетрясение произошло в Анапе

В понедельник, 26 октября, в Анапе произошло землетрясение магнитудой 3,5 балла, сообщили в МЧС Кубани. РИА Новости Крым, 26.10.2026

2026-10-26T16:16

2026-10-26T16:16

2026-10-26T16:19

анапа

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землетрясение

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. В понедельник, 26 октября, в Анапе произошло землетрясение магнитудой 3,5 балла, сообщили в МЧС Кубани.К этому часу обращений от населения не поступало. Сейчас объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме.17 октября в Черном море в 18 километрах от Ялты произошло землетрясение магнитудой 3,0.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сильное землетрясение произошло в ИранеМощное землетрясение произошло у берегов КамчаткиСильное землетрясение произошло в Таджикистане – что известно

анапа

краснодарский край

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анапа, краснодарский край, новости, мчс краснодарского края, землетрясение