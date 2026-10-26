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Землетрясение произошло в Анапе - РИА Новости Крым, 26.10.2026
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Землетрясение произошло в Анапе
Землетрясение произошло в Анапе - РИА Новости Крым, 26.10.2026
Землетрясение произошло в Анапе
В понедельник, 26 октября, в Анапе произошло землетрясение магнитудой 3,5 балла, сообщили в МЧС Кубани. РИА Новости Крым, 26.10.2026
2026-10-26T16:16
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анапа
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новости
мчс краснодарского края
землетрясение
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. В понедельник, 26 октября, в Анапе произошло землетрясение магнитудой 3,5 балла, сообщили в МЧС Кубани.К этому часу обращений от населения не поступало. Сейчас объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме.17 октября в Черном море в 18 километрах от Ялты произошло землетрясение магнитудой 3,0.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сильное землетрясение произошло в ИранеМощное землетрясение произошло у берегов КамчаткиСильное землетрясение произошло в Таджикистане – что известно
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анапа, краснодарский край, новости, мчс краснодарского края, землетрясение
Землетрясение произошло в Анапе

Землетрясение магнитудой 3,5 произошло в Анапе

16:16 26.10.2026 (обновлено: 16:19 26.10.2026)
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЗемлетрясение
Землетрясение - РИА Новости, 1920, 26.10.2026
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. В понедельник, 26 октября, в Анапе произошло землетрясение магнитудой 3,5 балла, сообщили в МЧС Кубани.

"26 октября в муниципальном образовании город-курорт Анапа, на глубине 10 км, сейсмостанцией зарегистрировано сейсмособытие магнитудой 3,5 по шкале Рихтера", - говорится в сообщении.

К этому часу обращений от населения не поступало. Сейчас объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме.
17 октября в Черном море в 18 километрах от Ялты произошло землетрясение магнитудой 3,0.
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