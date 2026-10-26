https://crimea.ria.ru/20261026/za-ubiystvo-i-reabilitatsiyu-natsizma-zhitelyu-evpatorii-uzhestochili-srok-1160534499.html

За убийство и реабилитацию нацизма жителю Евпатории ужесточили срок

За убийство и реабилитацию нацизма жителю Евпатории ужесточили срок - РИА Новости Крым, 26.10.2026

За убийство и реабилитацию нацизма жителю Евпатории ужесточили срок

Жителю Евпатории увеличили тюремный срок с 6,5 до 9,5 лет. Ранее Верховным судом Крыма он со своей девушкой был признан виновными в реабилитации нацизма и... РИА Новости Крым, 26.10.2026

2026-10-26T16:02

2026-10-26T16:02

2026-10-26T16:06

приговор

крым

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убийство

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. Жителю Евпатории увеличили тюремный срок с 6,5 до 9,5 лет. Ранее Верховным судом Крыма он со своей девушкой был признан виновными в реабилитации нацизма и убийстве, сообщили в региональной прокуратуре."Прокуратура Республики Крым обжаловала приговор, вынесенный по уголовному делу в отношении 23-летнего жителя региона и его 20-летней знакомой. Ранее Верховным судом Республики Крым они признаны виновными в осквернение символов воинской славы России, оскорблении чувств верующих, а молодой человек также - в убийстве", - говорится в сообщении надзорного ведомства.По данным следствия, 14 июля 2025 года на улице Фрунзе города Евпатория мужчина сделал замечание юноше по поводу его внешнего вида, на что тот отреагировал агрессивно и ударил незнакомца ножом в область сердца. От полученного ранения потерпевший скончался.Также следователи совместно с МВД установили, что летом 2025 года, молодой человек взобрался на мемориал "Братская могила жертв фашистского террора 1941-1942 годов" и сделал фото, оскорбляющее память фронтовиков. Затем это изображение юноша отправил своей знакомой, которая разместила его в соцсетях, сопроводив непристойным описанием."В июне текущего года приговором Верховного суда РК фигуранты были признаны виновными в совершении указанных преступлений: молодому человеку назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет 5 месяцев в исправительной колонии строгого режима с дальнейшим ограничением свободы на 1 год, девушке – 1 год принудительных работ с удержанием в доход государства 10%", - рассказали в Следкоме РК.Сейчас решением Третьего апелляционного суда общей юрисдикции приговор молодому человеку ужесточен – ему назначено 9,5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Девушке определено наказание в виде 1 года исправительных работ.Ранее 18-летнего жителя Севастополя взяли под стражу за публичное оправдание терроризма и реабилитацию нацизма. По информации ведомства, юноша в публичном пространстве пропагандировал идеи запрещенной организации, хотя знал, что она признана судом террористической.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Алушты получил 2,5 года за реабилитацию нацизмаТатьяну Монтян* приговорили в Донецке к полутора годам лишения свободыБандера и Шухевич признаны в России пособниками нацистской Германии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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