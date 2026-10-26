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За ночь силы ПВО уничтожили почти 300 дронов над регионами России
За ночь силы ПВО уничтожили почти 300 дронов над регионами России - РИА Новости Крым, 26.10.2026
За ночь силы ПВО уничтожили почти 300 дронов над регионами России
Минувшей ночью силы ПВО ликвидировали 290 вражеских БПЛА над регионами России, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 26.10.2026
2026-10-26T10:24
2026-10-26T10:24
2026-10-26T10:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. Минувшей ночью силы ПВО ликвидировали 290 вражеских БПЛА над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.Уточняется, что дроны сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей и Московского региона.Минувшей ночью ВСУ совершили массированную атаку на Воронежскую область, в результате которой два человека погибли и 17 получили ранения. На станции Сомово в Воронеже при атаке БПЛА повреждения получил вагон пассажирского поезда №11 "Анапа – Москва", ранены пять пассажиров.В течение дня в воскресенье, 25 октября, над регионами России и акваторией Черного моря перехватили и уничтожили 38 украинских БПЛА.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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новости сво, пво, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), новости
За ночь силы ПВО уничтожили почти 300 дронов над регионами России
Силы ПВО в течение ночи ликвидировали 290 БПЛА над регионами России
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. Минувшей ночью силы ПВО ликвидировали 290 вражеских БПЛА над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи, с 20.00 до 9.00, дежурными силами ПВО уничтожены 290 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
Уточняется, что дроны сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей и Московского региона.
Минувшей ночью ВСУ совершили
массированную атаку на Воронежскую область, в результате которой два человека погибли и 17 получили ранения. На станции Сомово в Воронеже при атаке БПЛА повреждения получил
вагон пассажирского поезда №11 "Анапа – Москва", ранены пять пассажиров.
В течение дня в воскресенье, 25 октября, над регионами России и акваторией Черного моря перехватили и уничтожили
38 украинских БПЛА.
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