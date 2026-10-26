Рейтинг@Mail.ru
За ночь силы ПВО уничтожили почти 300 дронов над регионами России - РИА Новости Крым, 26.10.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261026/za-noch-sily-pvo-unichtozhili-pochti-300-dronov-nad-regionami-rossii-1160521378.html
За ночь силы ПВО уничтожили почти 300 дронов над регионами России
За ночь силы ПВО уничтожили почти 300 дронов над регионами России - РИА Новости Крым, 26.10.2026
За ночь силы ПВО уничтожили почти 300 дронов над регионами России
Минувшей ночью силы ПВО ликвидировали 290 вражеских БПЛА над регионами России, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 26.10.2026
2026-10-26T10:24
2026-10-26T10:24
новости сво
пво
министерство обороны рф
беспилотник (бпла, дрон)
новости
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e8/0b/08/1141699065_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3badeff2ccb878e4f2b9494aff535a63.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. Минувшей ночью силы ПВО ликвидировали 290 вражеских БПЛА над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.Уточняется, что дроны сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей и Московского региона.Минувшей ночью ВСУ совершили массированную атаку на Воронежскую область, в результате которой два человека погибли и 17 получили ранения. На станции Сомово в Воронеже при атаке БПЛА повреждения получил вагон пассажирского поезда №11 "Анапа – Москва", ранены пять пассажиров.В течение дня в воскресенье, 25 октября, над регионами России и акваторией Черного моря перехватили и уничтожили 38 украинских БПЛА.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e8/0b/08/1141699065_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0238331bbdd929a0c497d396ef75ee14.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, пво, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), новости
За ночь силы ПВО уничтожили почти 300 дронов над регионами России

Силы ПВО в течение ночи ликвидировали 290 БПЛА над регионами России

10:24 26.10.2026
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа ПВО
Боевая работа ПВО - РИА Новости, 1920, 26.10.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. Минувшей ночью силы ПВО ликвидировали 290 вражеских БПЛА над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи, с 20.00 до 9.00, дежурными силами ПВО уничтожены 290 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
Уточняется, что дроны сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей и Московского региона.
Минувшей ночью ВСУ совершили массированную атаку на Воронежскую область, в результате которой два человека погибли и 17 получили ранения. На станции Сомово в Воронеже при атаке БПЛА повреждения получил вагон пассажирского поезда №11 "Анапа – Москва", ранены пять пассажиров.
В течение дня в воскресенье, 25 октября, над регионами России и акваторией Черного моря перехватили и уничтожили 38 украинских БПЛА.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Новости СВОПВОМинистерство обороны РФБеспилотник (БПЛА, дрон)Новости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:14Российские войска освободили Общее в Запорожской области
12:09В России назначены сроки дополнительного периода ЕГЭ-2027
12:02Что подорожало и подешевело в Крыму за месяц: обзор эксперта
11:52СК возбудил дело о теракте по факту атаки ВСУ на Воронежскую область
11:46Перевозит "Крымтроллейбус": стала известна стоимость проезда в 2027 году
11:31Ликвидация последствий паводков – что происходит на Южном берегу Крыма
11:20Мама с младенцем пострадали при ДТП в Севастополе
11:1250 школ в новых регионах получат деньги на организацию питания
10:57В Евпатории стартует отопительный сезон
10:45Движение поездов в Воронежской области восстановили - 18 задерживаются
10:33Два поезда в Крым задерживаются из-за ЧП в Воронежской области
10:24За ночь силы ПВО уничтожили почти 300 дронов над регионами России
10:17Крымский мост сейчас – со стороны Керчи выросла очередь
09:55ФСБ задержала двух агентов СБУ за подготовку терактов в Москве
09:45В Севастополе ввели график отключения света "2 через 6"
09:37БПЛА атаковал поезд Анапа-Москва: ранены пять пассажиров
09:29Каким будет ноябрь в Крыму
09:18Кандидаты на выборах президента Болгарии не преодолели порог в 50%
09:07Два человека погибли и 17 ранены в Воронеже в результате атаки дронов ВСУ
08:55Двое детей на питбайке врезались в машину - оба в реанимации
Лента новостейМолния