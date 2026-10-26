https://crimea.ria.ru/20261026/za-noch-sily-pvo-unichtozhili-pochti-300-dronov-nad-regionami-rossii-1160521378.html

За ночь силы ПВО уничтожили почти 300 дронов над регионами России

За ночь силы ПВО уничтожили почти 300 дронов над регионами России - РИА Новости Крым, 26.10.2026

За ночь силы ПВО уничтожили почти 300 дронов над регионами России

Минувшей ночью силы ПВО ликвидировали 290 вражеских БПЛА над регионами России, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 26.10.2026

2026-10-26T10:24

2026-10-26T10:24

2026-10-26T10:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. Минувшей ночью силы ПВО ликвидировали 290 вражеских БПЛА над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.Уточняется, что дроны сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей и Московского региона.Минувшей ночью ВСУ совершили массированную атаку на Воронежскую область, в результате которой два человека погибли и 17 получили ранения. На станции Сомово в Воронеже при атаке БПЛА повреждения получил вагон пассажирского поезда №11 "Анапа – Москва", ранены пять пассажиров.В течение дня в воскресенье, 25 октября, над регионами России и акваторией Черного моря перехватили и уничтожили 38 украинских БПЛА.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, пво, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), новости