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ВСУ ударили по центру Мелитополя: пострадали дети и повреждены здания
ВСУ ударили по центру Мелитополя: пострадали дети и повреждены здания - РИА Новости Крым, 26.10.2026
ВСУ ударили по центру Мелитополя: пострадали дети и повреждены здания
Минувшей ночью Киев нанес массированный удар беспилотниками по центру Мелитополя. Пострадали двое детей и один взрослый. Об этом сообщил губернатор Запорожской... РИА Новости Крым, 26.10.2026
2026-10-26T08:34
2026-10-26T08:34
2026-10-26T08:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. Минувшей ночью Киев нанес массированный удар беспилотниками по центру Мелитополя. Пострадали двое детей и один взрослый. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем канале в МАКС.По информации губернатора, в центральной части города повреждены частные дома, многоквартирный дом и административные здания. На месте работают оперативные службы."Проводится обследование конструкций зданий и оценка нанесенного ущерба. Жителям оказывается необходимая помощь", - написал Балицкий.Ранее сообщалось, что три человека ранены из-за вражеской атаки на рейсовый автобус, который следовал по маршруту "Москва – Мелитополь".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по поезду в Брянской области – погиб машинистВыросло число раненных при ракетной атаке ВСУ на Липецкую областьВСУ ударили ракетами по Ельцу – погиб мужчина и ранена женщина
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РИА Новости Крым
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евгений балицкий, запорожская область, мелитополь, новости сво, атаки всу
ВСУ ударили по центру Мелитополя: пострадали дети и повреждены здания
При массированном ударе по центру Мелитополя пострадали двое детей и взрослый