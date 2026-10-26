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ВСУ ударили по центру Мелитополя: пострадали дети и повреждены здания - РИА Новости Крым, 26.10.2026
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ВСУ ударили по центру Мелитополя: пострадали дети и повреждены здания
ВСУ ударили по центру Мелитополя: пострадали дети и повреждены здания - РИА Новости Крым, 26.10.2026
ВСУ ударили по центру Мелитополя: пострадали дети и повреждены здания
Минувшей ночью Киев нанес массированный удар беспилотниками по центру Мелитополя. Пострадали двое детей и один взрослый. Об этом сообщил губернатор Запорожской... РИА Новости Крым, 26.10.2026
2026-10-26T08:34
2026-10-26T08:34
евгений балицкий
запорожская область
мелитополь
новости сво
атаки всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. Минувшей ночью Киев нанес массированный удар беспилотниками по центру Мелитополя. Пострадали двое детей и один взрослый. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем канале в МАКС.По информации губернатора, в центральной части города повреждены частные дома, многоквартирный дом и административные здания. На месте работают оперативные службы."Проводится обследование конструкций зданий и оценка нанесенного ущерба. Жителям оказывается необходимая помощь", - написал Балицкий.Ранее сообщалось, что три человека ранены из-за вражеской атаки на рейсовый автобус, который следовал по маршруту "Москва – Мелитополь".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по поезду в Брянской области – погиб машинистВыросло число раненных при ракетной атаке ВСУ на Липецкую областьВСУ ударили ракетами по Ельцу – погиб мужчина и ранена женщина
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евгений балицкий, запорожская область, мелитополь, новости сво, атаки всу
ВСУ ударили по центру Мелитополя: пострадали дети и повреждены здания

При массированном ударе по центру Мелитополя пострадали двое детей и взрослый

08:34 26.10.2026
 
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Сигнальная лента - РИА Новости, 1920, 26.10.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. Минувшей ночью Киев нанес массированный удар беспилотниками по центру Мелитополя. Пострадали двое детей и один взрослый. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем канале в МАКС.
"В результате атаки на частные домовладения пострадали дети 2015 и 2016 годов рождения и мужчина 1961 года рождения, им оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.
По информации губернатора, в центральной части города повреждены частные дома, многоквартирный дом и административные здания. На месте работают оперативные службы.
"Проводится обследование конструкций зданий и оценка нанесенного ущерба. Жителям оказывается необходимая помощь", - написал Балицкий.
Ранее сообщалось, что три человека ранены из-за вражеской атаки на рейсовый автобус, который следовал по маршруту "Москва – Мелитополь".
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Евгений БалицкийЗапорожская областьМелитопольНовости СВОАтаки ВСУ
 
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Заголовок открываемого материала
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08:34ВСУ ударили по центру Мелитополя: пострадали дети и повреждены здания
08:25Украина в огне: поражены объекты энергетики и логистические центры
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08:04В моде возрастные работники и дауншифтинг: что нового на рынке труда в РФ
07:42Бензин в Крыму - где заправиться в понедельник
07:10"Земский доктор" и "Земский фельдшер": как работают программы в Крыму
06:44Что будет с территорией Украины после заключения мирного соглашения – мнение
06:25Под Екатеринбургом грузовой поезд сошел с рельсов и загорелся
06:03Лула да Силва победил на выборах президента Бразилии
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