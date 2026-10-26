https://crimea.ria.ru/20261026/vsu-udarili-po-tsentru-melitopolya-postradali-deti-i-povrezhdeny-zdaniya-1160519534.html

ВСУ ударили по центру Мелитополя: пострадали дети и повреждены здания

ВСУ ударили по центру Мелитополя: пострадали дети и повреждены здания - РИА Новости Крым, 26.10.2026

ВСУ ударили по центру Мелитополя: пострадали дети и повреждены здания

Минувшей ночью Киев нанес массированный удар беспилотниками по центру Мелитополя. Пострадали двое детей и один взрослый. Об этом сообщил губернатор Запорожской... РИА Новости Крым, 26.10.2026

2026-10-26T08:34

2026-10-26T08:34

2026-10-26T08:34

евгений балицкий

запорожская область

мелитополь

новости сво

атаки всу

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/09/18/1159653687_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_3a4ea49e5d617059bc0cc09245342a19.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. Минувшей ночью Киев нанес массированный удар беспилотниками по центру Мелитополя. Пострадали двое детей и один взрослый. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем канале в МАКС.По информации губернатора, в центральной части города повреждены частные дома, многоквартирный дом и административные здания. На месте работают оперативные службы."Проводится обследование конструкций зданий и оценка нанесенного ущерба. Жителям оказывается необходимая помощь", - написал Балицкий.Ранее сообщалось, что три человека ранены из-за вражеской атаки на рейсовый автобус, который следовал по маршруту "Москва – Мелитополь".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по поезду в Брянской области – погиб машинистВыросло число раненных при ракетной атаке ВСУ на Липецкую областьВСУ ударили ракетами по Ельцу – погиб мужчина и ранена женщина

запорожская область

мелитополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений балицкий, запорожская область, мелитополь, новости сво, атаки всу