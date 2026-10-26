https://crimea.ria.ru/20261026/vs-rf-unichtozhili-pochti-600-dronov-vsu-i-dve-rakety-storm-shadow-1160525447.html
ВС РФ уничтожили почти 600 дронов ВСУ и две ракеты Storm Shadow
ВС РФ уничтожили почти 600 дронов ВСУ и две ракеты Storm Shadow - РИА Новости Крым, 26.10.2026
ВС РФ уничтожили почти 600 дронов ВСУ и две ракеты Storm Shadow
Две ракеты Storm Shadow и 581 беспилотник ВСУ уничтожены российскими средствами ПВО за сутки, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 26.10.2026
2026-10-26T12:32
2026-10-26T12:32
2026-10-26T12:32
министерство обороны рф
новости
новости сво
пво
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/16/1160439667_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_68f876ed403c0048c8fd539a2d5bef23.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Две ракеты Storm Shadow и 581 беспилотник ВСУ уничтожены российскими средствами ПВО за сутки, сообщает Минобороны РФ.Всего минувшей ночью силы ПВО ликвидировали 290 вражеских БПЛА над регионами России, сообщали ранее в Минобороны РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:БПЛА атаковал поезд Анапа-Москва: ранены пять пассажировАтака ВСУ на Нижегородскую область – ранены люди и повреждены домаВСУ ударили по центру Мелитополя: пострадали дети и повреждены здания
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/16/1160439667_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6c3fbd74f415cbdb7778db902294faf6.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, новости, новости сво, пво, всу (вооруженные силы украины), атаки всу
ВС РФ уничтожили почти 600 дронов ВСУ и две ракеты Storm Shadow
Минобороны: ВС РФ за сутки поразили две ракеты Storm Shadow и 581 беспилотник ВСУ