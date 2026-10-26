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ВС РФ уничтожили почти 600 дронов ВСУ и две ракеты Storm Shadow - РИА Новости Крым, 26.10.2026
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ВС РФ уничтожили почти 600 дронов ВСУ и две ракеты Storm Shadow
ВС РФ уничтожили почти 600 дронов ВСУ и две ракеты Storm Shadow - РИА Новости Крым, 26.10.2026
ВС РФ уничтожили почти 600 дронов ВСУ и две ракеты Storm Shadow
Две ракеты Storm Shadow и 581 беспилотник ВСУ уничтожены российскими средствами ПВО за сутки, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 26.10.2026
2026-10-26T12:32
2026-10-26T12:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Две ракеты Storm Shadow и 581 беспилотник ВСУ уничтожены российскими средствами ПВО за сутки, сообщает Минобороны РФ.Всего минувшей ночью силы ПВО ликвидировали 290 вражеских БПЛА над регионами России, сообщали ранее в Минобороны РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:БПЛА атаковал поезд Анапа-Москва: ранены пять пассажировАтака ВСУ на Нижегородскую область – ранены люди и повреждены домаВСУ ударили по центру Мелитополя: пострадали дети и повреждены здания
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министерство обороны рф, новости, новости сво, пво, всу (вооруженные силы украины), атаки всу
ВС РФ уничтожили почти 600 дронов ВСУ и две ракеты Storm Shadow

Минобороны: ВС РФ за сутки поразили две ракеты Storm Shadow и 581 беспилотник ВСУ

12:32 26.10.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевТренировка сотрудников УФСБ России по Республике Крым
Тренировка сотрудников УФСБ России по Республике Крым - РИА Новости, 1920, 26.10.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Две ракеты Storm Shadow и 581 беспилотник ВСУ уничтожены российскими средствами ПВО за сутки, сообщает Минобороны РФ.
"Средства противовоздушной обороны в течение суток сбили две управляемые авиационные бомбы, две крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow и 581 украинский беспилотник самолетного типа", – заявили в российском оборонном ведомстве в понедельник.
Всего минувшей ночью силы ПВО ликвидировали 290 вражеских БПЛА над регионами России, сообщали ранее в Минобороны РФ.
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Министерство обороны РФНовостиНовости СВОПВОВСУ (Вооруженные силы Украины)Атаки ВСУ
 
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