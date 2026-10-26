https://crimea.ria.ru/20261026/v-yandekse-rasskazali-o-sostoyanii-superkompyuterov-posle-atak-bpla-1160536863.html

В "Яндексе" рассказали о состоянии суперкомпьютеров после атак БПЛА

В "Яндексе" рассказали о состоянии суперкомпьютеров после атак БПЛА - РИА Новости Крым, 26.10.2026

В "Яндексе" рассказали о состоянии суперкомпьютеров после атак БПЛА

Суперкомпьютеры "Яндекса" не получили повреждений во время недавних атак украинских БПЛА, пишет РИА Новости со ссылкой на компанию. РИА Новости Крым, 26.10.2026

2026-10-26T18:05

2026-10-26T18:05

2026-10-26T18:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. Суперкомпьютеры "Яндекса" не получили повреждений во время недавних атак украинских БПЛА, пишет РИА Новости со ссылкой на компанию.В компании уточнили, что суперкомпьютеры представляют собой самостоятельные вычислительные кластеры. Их разнесут по разным точкам и продолжат использовать в качестве инфраструктуры для сервисов и для обучения фундаментальных языковых моделей.Ранее, 11 октября, ЦОД "Яндекса" во Владимире полностью остановил работу из-за действий противника. Ущерб также понесли дата-центры в Сасово и Калуге. После этого масштабный сбой произошел как в сервисах самой компании, так и в Рунете в целом.14 октября сообщалось, что работа большинства AI-сервисов "Яндекса" восстановлена после сбоя. Также сообщалось, что Министерство цифрового развития совместно с Минобороны России решают вопрос по защите центра обработки данных от вражеских атак.В ответ на удары по гражданской инфраструктуре российская армия бьет по центрам принятия решений, предприятиям и складам, которые ВСУ используют совместно с натовскими специалистами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крупнейший на Украине дата-центр поврежден - его работа нарушенаРоссия всегда атаковала только связанные с ВСУ объекты на Украине – ЛавровВ Киеве поражены военные предприятия и дата-центр

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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