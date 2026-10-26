В Ялте создают комиссии для оценки ущерба от подтоплений
В Ялте начали формировать комиссии для оценки ущерба от подтоплений
© Канал Светланы Шевченко в МАКСПаводок вышел на дорогу Ялта - Севастополь в Крыму
© Канал Светланы Шевченко в МАКС
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. В Ялте началось формирование комиссий, которые будут оценивать причиненный в результате подтоплений ущерб. Об этом сообщила врио главы горадминистрации Ялты Светлана Шевченко в своем канале в МАКС.
"Начинаем формировать комиссии для оценки ущерба из-за подтоплений. К работе подключаем муниципальный контроль, территориальные органы и профильных специалистов", - написала она.
Шевченко подчеркнула, что управляющие организации должны быть задействованы в этом процессе. Пока что их вовлеченности недостаточно.
"В результате подтоплений пострадали многоквартирные дома, и в такой ситуации управляющие организации должны быть непосредственно на местах, видеть проблемы и участвовать в их устранении", - отметила врио главы горадминистрации.
Мощные ливни обрушились на Крым с 17 по 20 октября. На плато Ай-Петри выпало более 500 миллиметров осадков. Это больше, чем в 2021 году, когда дожди затопили Южный берег Крыма. В Ялте выпало шесть месячных норм осадков, подтоплен троллейбусный парк, разрушены подпорные стены, силами спасателей и волонтеров возводятся дамбы.
В Кореизе из-за непрекращающихся сильных ливней по улицам пошли грязевые потоки. Часть участков жилых домов ушли под воду. Ситуация в поселке была признана природной ЧС муниципального характера местного уровня реагирования.
К 22 октября самая сложная ситуация из-за паводков на Южном берегу Крыма сложилась в Алупке, где из берегов вышла река Хара-Баир. Жителей подтопленных домов эвакуировали.
Читайте также на РИА Новости Крым: