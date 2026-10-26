https://crimea.ria.ru/20261026/v-yalte-sozdayut-komissii-dlya-otsenki-uscherba-ot-podtopleniy-1160532161.html

В Ялте создают комиссии для оценки ущерба от подтоплений

В Ялте создают комиссии для оценки ущерба от подтоплений - РИА Новости Крым, 26.10.2026

В Ялте создают комиссии для оценки ущерба от подтоплений

В Ялте началось формирование комиссий, которые будут оценивать причиненный в результате подтоплений ущерб. Об этом сообщила врио главы горадминистрации Ялты... РИА Новости Крым, 26.10.2026

2026-10-26T14:56

2026-10-26T14:56

2026-10-26T14:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. В Ялте началось формирование комиссий, которые будут оценивать причиненный в результате подтоплений ущерб. Об этом сообщила врио главы горадминистрации Ялты Светлана Шевченко в своем канале в МАКС.Шевченко подчеркнула, что управляющие организации должны быть задействованы в этом процессе. Пока что их вовлеченности недостаточно."В результате подтоплений пострадали многоквартирные дома, и в такой ситуации управляющие организации должны быть непосредственно на местах, видеть проблемы и участвовать в их устранении", - отметила врио главы горадминистрации.Мощные ливни обрушились на Крым с 17 по 20 октября. На плато Ай-Петри выпало более 500 миллиметров осадков. Это больше, чем в 2021 году, когда дожди затопили Южный берег Крыма. В Ялте выпало шесть месячных норм осадков, подтоплен троллейбусный парк, разрушены подпорные стены, силами спасателей и волонтеров возводятся дамбы.В Кореизе из-за непрекращающихся сильных ливней по улицам пошли грязевые потоки. Часть участков жилых домов ушли под воду. Ситуация в поселке была признана природной ЧС муниципального характера местного уровня реагирования.К 22 октября самая сложная ситуация из-за паводков на Южном берегу Крыма сложилась в Алупке, где из берегов вышла река Хара-Баир. Жителей подтопленных домов эвакуировали.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Неделя после рекордных ливней: как идут спасательные работы в Большой Ялте Битва с большой водой: спасатели продолжают работать в Ялте3 км дамб и 3 тысячи мешков песка: как в Крыму ликвидируют последствия ЧС

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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