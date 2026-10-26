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В Ялте отключили свет на три часа - РИА Новости Крым, 26.10.2026
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В Ялте отключили свет на три часа
В Ялте отключили свет на три часа - РИА Новости Крым, 26.10.2026
В Ялте отключили свет на три часа
В Ялтинском регионе из-за ремонтных работ на центральных электросетях временно ограничена подача электроэнергии. Об этом заявила врио главы администрации Ялты... РИА Новости Крым, 26.10.2026
2026-10-26T18:21
2026-10-26T18:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт — РИА Новости Крым. В Ялтинском регионе из-за ремонтных работ на центральных электросетях временно ограничена подача электроэнергии. Об этом заявила врио главы администрации Ялты Светлана Шевченко в своем канале в МАКС.Энергетики работают в круглосуточном режиме и делают все возможное, чтобы как можно скорее вернуть электричество в дома жителей региона, отметила Шевченко, поблагодарив крымчан за терпение и понимание.Ранее сообщалось, что вечером в понедельник в Севастополе вновь ввели режим временного ограничения электроснабжения по графику "2 через 6".Крым был обесточен в ночь на субботу из-за вражеской атаки беспилотников на магистральные энергосети за пределами полуострова. Все социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения, в регионе введен особый режим.Утром в воскресенье губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил максимально ограничить электроснабжение промышленных объектов и торговых центров Севастополя. Ранее в Севастополе был введен режим временного ограничения электроснабжения.25 октября вслед за Ялтой администрации еще трех городов Крыма – Керчи, Феодосии и Евпатории – объявили о введении временного веерного отключения потребления электроэнергии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Севастополе отменят график временных отключений: ответ правительстваВ Севастополе ввели график отключения света "2 через 6"Еще в трех городах Крыма вводят веерные отключения света
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В Ялте отключили свет на три часа

В Ялте из-за ремонта на центральных электросетях ограничили подачу электроэнергии

18:21 26.10.2026 (обновлено: 18:22 26.10.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЯлта
Ялта - РИА Новости, 1920, 26.10.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт — РИА Новости Крым. В Ялтинском регионе из-за ремонтных работ на центральных электросетях временно ограничена подача электроэнергии. Об этом заявила врио главы администрации Ялты Светлана Шевченко в своем канале в МАКС.
"Оперативная информация по электроснабжению в муниципалитете: в связи с ремонтными работами на центральных электросетях в Ялтинском регионе введены временные ограничения по подаче электроэнергии. Ориентировочно — на 3 часа", - говорится в сообщении.
Энергетики работают в круглосуточном режиме и делают все возможное, чтобы как можно скорее вернуть электричество в дома жителей региона, отметила Шевченко, поблагодарив крымчан за терпение и понимание.
Ранее сообщалось, что вечером в понедельник в Севастополе вновь ввели режим временного ограничения электроснабжения по графику "2 через 6".
Крым был обесточен в ночь на субботу из-за вражеской атаки беспилотников на магистральные энергосети за пределами полуострова. Все социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения, в регионе введен особый режим.
Утром в воскресенье губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил максимально ограничить электроснабжение промышленных объектов и торговых центров Севастополя. Ранее в Севастополе был введен режим временного ограничения электроснабжения.
25 октября вслед за Ялтой администрации еще трех городов Крыма – Керчи, Феодосии и Евпатории – объявили о введении временного веерного отключения потребления электроэнергии.
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