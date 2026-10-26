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В Ялте отключили свет на три часа

В Ялте отключили свет на три часа - РИА Новости Крым, 26.10.2026

В Ялте отключили свет на три часа

В Ялтинском регионе из-за ремонтных работ на центральных электросетях временно ограничена подача электроэнергии. Об этом заявила врио главы администрации Ялты... РИА Новости Крым, 26.10.2026

2026-10-26T18:21

2026-10-26T18:21

2026-10-26T18:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт — РИА Новости Крым. В Ялтинском регионе из-за ремонтных работ на центральных электросетях временно ограничена подача электроэнергии. Об этом заявила врио главы администрации Ялты Светлана Шевченко в своем канале в МАКС.Энергетики работают в круглосуточном режиме и делают все возможное, чтобы как можно скорее вернуть электричество в дома жителей региона, отметила Шевченко, поблагодарив крымчан за терпение и понимание.Ранее сообщалось, что вечером в понедельник в Севастополе вновь ввели режим временного ограничения электроснабжения по графику "2 через 6".Крым был обесточен в ночь на субботу из-за вражеской атаки беспилотников на магистральные энергосети за пределами полуострова. Все социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения, в регионе введен особый режим.Утром в воскресенье губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил максимально ограничить электроснабжение промышленных объектов и торговых центров Севастополя. Ранее в Севастополе был введен режим временного ограничения электроснабжения.25 октября вслед за Ялтой администрации еще трех городов Крыма – Керчи, Феодосии и Евпатории – объявили о введении временного веерного отключения потребления электроэнергии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Севастополе отменят график временных отключений: ответ правительстваВ Севастополе ввели график отключения света "2 через 6"Еще в трех городах Крыма вводят веерные отключения света

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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