В Севастополе ввели график отключения света "2 через 6"
В Севастополе ввели график отключения света "2 через 6"
© Юрий Слюсарь в МАКСВосстановление электроснабжения
© Юрий Слюсарь в МАКС
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. В понедельник в Севастополе введен режим временного ограничения электроснабжения по графику "2 через 6". Об этом сообщили в "Севастопольэнерго".
"По команде дисптчера в городе Севастополе введен режим временного ограничения электроснабжения. Следуем графику "2 через 6" - четыре очереди", - говорится в сообщении.
Отмечается, что такая мера необходима для ликвидации перегруза электрических сетей, чтобы не допустить аварии в энергосистеме.
Каждые два часа электроснабжение поочередно подается потребителям одной из четырех очередей. В это время остальные три очереди остаются без электроснабжения, уточнили в компании.
"С 09:00 до 10:00 - электроснабжение подается потребителям 2-й очереди, остальные очереди временно отключены", - добавили в "Севастопольэнерго".
В ночь на субботу из-за вражеской атаки беспилотников на магистральные энергосети за пределами полуострова Крым был обесточен. Все социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения, в регионе введен особый режим.
Утром в воскресенье губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил максимально ограничить электроснабжение промышленных объектов и торговых центров Севастополя. Ранее в Севастополе ввели режим временного ограничения электроснабжения.
25 октября вслед за Ялтой администрации еще трех городов Крыма – Керчи, Феодосии и Евпатории – объявили о введении временного веерного отключения потребления электроэнергии.