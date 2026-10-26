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В Севастополе ввели график отключения света "2 через 6"

В Севастополе ввели график отключения света "2 через 6" - РИА Новости Крым, 26.10.2026

В Севастополе ввели график отключения света "2 через 6"

В понедельник в Севастополе введен режим временного ограничения электроснабжения по графику "2 через 6". Об этом сообщили в "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 26.10.2026

2026-10-26T09:45

2026-10-26T09:45

2026-10-26T09:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. В понедельник в Севастополе введен режим временного ограничения электроснабжения по графику "2 через 6". Об этом сообщили в "Севастопольэнерго".Отмечается, что такая мера необходима для ликвидации перегруза электрических сетей, чтобы не допустить аварии в энергосистеме.Каждые два часа электроснабжение поочередно подается потребителям одной из четырех очередей. В это время остальные три очереди остаются без электроснабжения, уточнили в компании.В ночь на субботу из-за вражеской атаки беспилотников на магистральные энергосети за пределами полуострова Крым был обесточен. Все социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения, в регионе введен особый режим.Утром в воскресенье губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил максимально ограничить электроснабжение промышленных объектов и торговых центров Севастополя. Ранее в Севастополе ввели режим временного ограничения электроснабжения.25 октября вслед за Ялтой администрации еще трех городов Крыма – Керчи, Феодосии и Евпатории – объявили о введении временного веерного отключения потребления электроэнергии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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