Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе снова ввели графики отключения света "2 через 6" - РИА Новости Крым, 26.10.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261026/v-sevastopole-snova-vveli-grafiki-otklyucheniya-sveta-2-cherez-6-1160537554.html
В Севастополе снова ввели графики отключения света "2 через 6"
В Севастополе снова ввели графики отключения света "2 через 6" - РИА Новости Крым, 26.10.2026
В Севастополе снова ввели графики отключения света "2 через 6"
Вечером в понедельник в Севастополе вновь ввели режим временного ограничения электроснабжения по графику "2 через 6". Об этом сообщили в "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 26.10.2026
2026-10-26T17:55
2026-10-26T17:55
новости севастополя
севастополь
крым
новости крыма
электроэнергия
электросети
отключение электроэнергии
электричество
электросети крыма
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/50002/73/500027368_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_0cc4f91c9982875568006ec57b455050.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. Вечером в понедельник в Севастополе вновь ввели режим временного ограничения электроснабжения по графику "2 через 6". Об этом сообщили в "Севастопольэнерго".С 16:00 до 18:00 - электроснабжение подается потребителям 2-й очереди, остальные очереди временно отключены, отметили в компании.В 16:51 в Севастополе сняли режим временного ограничения электроснабжения.В понедельник губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что ограничения в энергосистеме Севастополя планируют начать снимать в понедельник, 26 октября, с 17:00. Основные работы по восстановлению энергоснабжения города фактически завершились.Крым был обесточен в ночь на субботу из-за вражеской атаки беспилотников на магистральные энергосети за пределами полуострова. Все социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения, в регионе введен особый режим.Утром в воскресенье губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил максимально ограничить электроснабжение промышленных объектов и торговых центров Севастополя. Ранее в Севастополе был введен режим временного ограничения электроснабжения.25 октября вслед за Ялтой администрации еще трех городов Крыма – Керчи, Феодосии и Евпатории – объявили о введении временного веерного отключения потребления электроэнергии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/50002/73/500027368_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_85a3800ebedb6e07ee5bd41bae10a01e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости севастополя, севастополь, крым, новости крыма, электроэнергия, электросети, отключение электроэнергии, электричество, электросети крыма, отключение электроэнергии в крыму, севастопольэнерго
В Севастополе снова ввели графики отключения света "2 через 6"

В Севастополе введен режим временного ограничения электроснабжения

17:55 26.10.2026
 
© РИА Новости . Марина Лысцева / Перейти в фотобанкЛампы
Лампы - РИА Новости, 1920, 26.10.2026
© РИА Новости . Марина Лысцева
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. Вечером в понедельник в Севастополе вновь ввели режим временного ограничения электроснабжения по графику "2 через 6". Об этом сообщили в "Севастопольэнерго".
"По команде ЧРДУ в городе Севастополе введен режим временного ограничения электроснабжения. Эта мера вынужденная. Она необходима для ликвидации перегруза электрических сетей, чтобы не допустить аварии в энергосистеме", - говорится в сообщении.
С 16:00 до 18:00 - электроснабжение подается потребителям 2-й очереди, остальные очереди временно отключены, отметили в компании.
В 16:51 в Севастополе сняли режим временного ограничения электроснабжения.
В понедельник губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что ограничения в энергосистеме Севастополя планируют начать снимать в понедельник, 26 октября, с 17:00. Основные работы по восстановлению энергоснабжения города фактически завершились.
Крым был обесточен в ночь на субботу из-за вражеской атаки беспилотников на магистральные энергосети за пределами полуострова. Все социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения, в регионе введен особый режим.
Утром в воскресенье губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил максимально ограничить электроснабжение промышленных объектов и торговых центров Севастополя. Ранее в Севастополе был введен режим временного ограничения электроснабжения.
25 октября вслед за Ялтой администрации еще трех городов Крыма – Керчи, Феодосии и Евпатории – объявили о введении временного веерного отключения потребления электроэнергии.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Новости СевастополяСевастопольКрымНовости КрымаЭлектроэнергияЭлектросетиОтключение электроэнергииЭлектричествоЭлектросети КрымаОтключение электроэнергии в КрымуСевастопольэнерго
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:05В "Яндексе" рассказали о состоянии суперкомпьютеров после атак БПЛА
17:55В Севастополе снова ввели графики отключения света "2 через 6"
17:50Соревнования по плаванию объединили в Крыму команды из разных регионов РФ
17:36Четыре поезда "Таврия" идут с опозданием из-за ЧП в Воронежской области
17:22В дома севастопольцев вернулся свет
17:09В Крыму иномарка врезалась в столб и перевернулась – ребенок в больнице
16:53Отопительный сезон в городе Саки стартует этой ночью
16:16Землетрясение произошло в Анапе
16:10Новый генплан Ялты утвержден
16:02За убийство и реабилитацию нацизма жителю Евпатории ужесточили срок
15:42Новости Воронежа: число погибших и раненых после атаки ВСУ выросло
15:29Алушта и пригород частично обесточены
15:20Отопительный сезон в Ялте начнется в ближайшее время
15:08В Латвии на границе с Россией стартовали учения НАТО
14:56В Ялте создают комиссии для оценки ущерба от подтоплений
14:39На Украине продлили мобилизацию и военное положение
14:27Когда в Севастополе отменят график временных отключений: ответ правительства
14:18Очередь на Крымский мост увеличилась в 4 раза – сколько ждать проезда
14:0918 артиллерийских и 120 ударов дронами: киевский режим атакует Алешки
13:44Россия развивает весь спектр мирных ядерных технологий – Новак
Лента новостейМолния